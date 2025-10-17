user icon
Rel in Italië: Vader van Antonelli vrijgesproken na aanrijden agent

Rel in Italië: Vader van Antonelli vrijgesproken na aanrijden agent
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 16:09
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

De vader van Andrea Kimi Antonelli kan opgelucht ademhalen. Marco Antonelli moest vrezen voor een zware straf, nadat hij begin dit jaar tijdens het Formule 1-raceweekend in Imola een agent had aangereden. De zaak kwam deze week aan het licht, en ging als een lopend vuurtje rond in de Italiaanse media.

Antonelli is dit jaar bezig met zijn debuutseizoen in de Formule 1 voor het team van Mercedes. De jonge coureur wordt vrijwel elk weekend vergezeld door zijn vader Marco Antonelli. De Italianen reizen al jaren samen de circuits af, en vader Marco was dan ook aanwezig bij de Grand Prix van Emilia-Romagna begin dit jaar. Nu is duidelijk geworden dat zich daar een opmerkelijk incident heeft afgespeeld.

Wat gebeurde er?

Op door de krant La Verita gepubliceerde beelden is te zien hoe de vader van Antonelli met een zwarte minivan probeert de paddock te bereiken in Imola. Een verkeersagent houdt hem echter tegen, en maakt Antonelli senior duidelijk dat de weg is afgesloten. Na een korte discussie is te zien hoe de bus een bocht naar links maakt, en daarbij de agent in kwestie raakt. De man grijpt naar zijn been en zakt naar de grond.

Geen vervolging

Volgens Italiaanse media werd de agent naar het ziekenhuis gebracht, waar letsel aan de knie werd vastgesteld. Het Openbaar Ministerie in de nabijgelegen stad Bologna opende vervolgens een onderzoek, maar het onderzoek werd uiteindelijk geseponeerd door de rechter. Het was een bijzondere beslissing, maar er zou simpelweg geen aanklacht liggen tegen de vader van Antonelli.

Burgemeester mengt zich

De vader van Antonelli bood zijn excuses aan, en burgemeester Marco Panieri liet aan ANSA weten dat hij zich met de zaak had bemoeid: "Op 21 mei, na het ongeluk, kwam de agent naar mijn kantoor. Hij werd vergezeld door twee plaatsvervangende commandanten. Ik bracht hem in contact met Antonelli's vader, zodat ze de situatie konden ophelderen. Later hoorde ik dat er een claim was ingediend bij de verzekeringsmaatschappij."

