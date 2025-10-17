user icon
icon

Russell's geduld beloond met megacontract na 'Verstappen-effect'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell's geduld beloond met megacontract na 'Verstappen-effect'
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 09:02
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Het nieuws is officieel: George Russell en Kimi Antonelli vormen ook in 2026 het rijdersduo voor Mercedes. Maar achter deze aankondiging schuilt een verhaal van strategisch geduld, machtsspel en de lange schaduw van Max Verstappen. De vertraagde contractonderhandelingen waren geen toeval. 

Maandenlange wachttijd door Verstappen-jacht 

De contractverlenging van George Russell leek een formaliteit, maar sleepte maandenlang aan. De reden? Mercedes hield de deur open voor een sensationele overstap van Max Verstappen.

Meer over George Russell Onrust binnen Mercedes: "Russell wil Wolff niet langer als adviseur"

Onrust binnen Mercedes: "Russell wil Wolff niet langer als adviseur"

10 okt
 <b> BREAKING: </b> Mercedes bevestigt rijdersduo voor 2026

BREAKING: Mercedes bevestigt rijdersduo voor 2026

15 okt

Russell werd in de wachtkamer gezet terwijl Toto Wolff zijn opties verkende. Een frustrerende situatie voor de Brit, die zich al bewezen had als teamleider. 

De onderhandelingen begonnen al in het voorjaar, maar pas in oktober kwam er witte rook. Drie maanden langer dan normaal voor een dergelijke deal. 

Timeline contractsaga: 

● Voorjaar 2025: eerste gesprekken Russell 

● Zomer 2025: Verstappen-geruchten intensiveren 

● Mercedes wacht op duidelijkheid Verstappen 

● September 2025: Verstappen blijft bij Red Bull 

● Oktober 2025: Russell-deal eindelijk rond 

● Antonelli bevestigd als tweede coureur 

Astronomisch salaris als compensatie voor geduld 

Nu de deal eindelijk rond is, wordt de omvang van Russell's beloning duidelijk. Bronnen spreken van een "astronomisch salaris" dat hem in de top drie van best betaalde coureurs plaatst. 

Een duidelijke beloning voor zijn geduld en zijn sterke prestaties als de onbetwiste teamleider. Russell heeft bewezen dat hij kan winnen en een team kan leiden. 

Mercedes moest wel diep in de buidel tasten na het laten wachten. De Brit had andere opties kunnen overwegen als de deal te lang was blijven slepen. 

 Russell: "Gaat me meer om winnen dan om geld" 

Russell zelf reageert opgelucht en stelt dat het hem "meer om winnen dan om geld" gaat. Maar de deal bevestigt zijn status als een van de topverdienende coureurs in F1

De Brit had kunnen vertrekken naar andere teams. Ferrari wordt genoemd als optie. Dat hij bleef bij Mercedes, ondanks de wachttijd, toont zijn commitment aan het project. 

Verstappen-effect bepaalde hele onderhandelingsstrategie 

Het 'Verstappen-effect' bepaalde de hele onderhandelingsstrategie van Mercedes. Toto Wolff wilde geen kans mislopen op de Nederlander. 

Die obsessie kostte Russell maanden van onzekerheid. Maar het leidde uiteindelijk ook tot een veel betere financiële deal voor de Brit. 

Wolff's strategie: 

● Hield optie Verstappen open tot laatste moment 

● Russell moest wachten op duidelijkheid 

● Antonelli-aankondiging ook uitgesteld 

● Verstappen koos uiteindelijk voor Red Bull

● Russell beloond met topcontract 

● Mercedes heeft nu zekerheid voor 2026 

Antonelli als toekomstige teamleider? 

Met de bevestiging van Kimi Antonelli als tweede coureur heeft Mercedes zijn line-up voor 2026 compleet. De Italiaanse tiener wordt gezien als het toekomstige gezicht van het team. 

Maar voor nu is Russell de onbetwiste nummer één. Zijn ervaring en leiderschap zijn cruciaal voor de overstap naar de nieuwe reglementen. De vraag is hoe lang Russell die status kan behouden als Antonelli snel presteert.

 

F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Verenigde Staten 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 950
  • Podiums 23
  • Grand Prix 146
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar