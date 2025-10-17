Tsunoda vreest voor zijn F1-toekomst: "Weet niet of dit goed genoeg is"

Yuki Tsunoda heeft nog altijd geen duidelijkheid over zijn toekomst in de Formule 1. De kans is klein dat hij volgend jaar voor Red Bull Racing rijdt, en Tsunoda vecht voor zijn toekomst. De Japanner vindt dat hij vooruitgang heeft geboekt, maar hij weet niet of dat genoeg is.

Tsunoda is sinds de Grand Prix van Japan de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Men had de hoop dat Tsunoda in de buurt van Verstappen kon blijven, maar dat is hem niet gelukt. Hij worstelt met zijn vorm en met zijn auto, en zette pas na de zomerstop een paar kleine stapjes. Toch is de kans klein dat hij volgend jaar nog in de Formule 1 rijdt. Red Bull lijkt Isack Hadjar naar voren te willen schuiven, en Tsunoda vecht met Liam Lawson voor een zitje bij Racing Bulls.

Hoe kijkt Tsunoda naar zijn toekomst?

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft al meerdere keren laten weten dat Tsunoda snel vooruitgang moet boeken. De Japanner sprak zich in Austin uit bij de internationale media: "Ik denk dat ik een behoorlijke vooruitgang heb laten zien. Of dat genoeg is, weet ik niet. Ik weet niet welke referenties Helmut hanteert, maar ik denk dat ik in ieder geval enige vooruitgang heb laten zien, vooral in de longrun. Die vooruitgang was significant, ik heb de situatie bijna volledig omgedraaid. Dat is echt heel positief."

Nieuwe problemen

Dat betekent niet dat alles is opgelost, want Tsunoda loopt nu tegen nieuwe problemen aan: "In de korte runs heb ik de laatste twee races wat meer geworsteld, maar het is in ieder geval goed dat zodra ik alles aan elkaar kan knopen, ik een goed resultaat kan behalen. De snelheid in de longruns is er zeker, het is gewoon een kwestie van alles gedurende het hele weekend aan elkaar knopen in de kortere runs."