George Russell zit in de bloei van zijn leven. De Brit verlengde deze week zijn contract bij Mercedes, waardoor hij ook in 2026 te bewonderen zal zijn in de Formule 1. Russell gaf zelf aan dat hij nog nooit in zo’n goede vorm verkeerde sinds het verlengen van zijn contract.

De contractsituatie van Russell was de afgelopen tijd een veelbesproken onderwerp in de Formule 1. Daardoor werd ook Max Verstappen in verband gebracht met een overstap naar het Duitse merk. Uiteindelijk verlengde Russell, net als teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, terwijl Verstappen bevestigde dat hij bij Red Bull Racing blijft.

Russell opgelucht na contractverlenging

Russell gaf aan opgelucht te zijn nu de kogel door de kerk is. De Brit voegde eraan toe dat hij de vele vragen op een gegeven moment beu was. “Het is heel fijn dat alles precies zo is gelopen als ik en het team wisten. Maar natuurlijk waren er maandenlang publiekelijk veel vragen. Het is fijn dat dat nu is afgerond. We kijken nu vooruit,” vertelde hij aan The Athletic.

In een seizoen waarin McLaren oppermachtig lijkt, wist Russell toch tweemaal te pieken. De Engelsman won de Grands Prix van Canada en Singapore en liet daarmee zien opnieuw stappen te hebben gezet. Russell heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de rest van de grid.

Russell klaar voor de wereldtitel

“Ik voel me honderd procent klaar om te vechten voor een wereldkampioenschap,” zei Russell zelfverzekerd. “Ik heb altijd geweten dat ik de snelheid heb, en ik heb altijd geweten dat ik het kon. Maar ik denk dat ik dit jaar waarschijnlijk de meest complete coureur ben geweest die ik in mijn hele carrière ben geweest.”

Russell en Mercedes blijven in ieder geval volgend seizoen nog aan elkaar verbonden. De 27-jarige beseft echter dat hij moet blijven presteren. “Het besef is er altijd geweest dat we samen willen winnen en samen verder willen gaan. Zoals ik al zei: contracten in de Formule 1 betekenen niet zoveel. Het draait allemaal om prestaties. En daar moet wederzijds voordeel uit voortkomen.”