Russell heeft boodschap voor Verstappen: "Ik ben goed genoeg voor de wereldtitel"

Russell heeft boodschap voor Verstappen: "Ik ben goed genoeg voor de wereldtitel"
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 08:48
  • comments 25
  • Door: Jeroen Immink

George Russell zit in de bloei van zijn leven. De Brit verlengde deze week zijn contract bij Mercedes, waardoor hij ook in 2026 te bewonderen zal zijn in de Formule 1. Russell gaf zelf aan dat hij nog nooit in zo’n goede vorm verkeerde sinds het verlengen van zijn contract.

De contractsituatie van Russell was de afgelopen tijd een veelbesproken onderwerp in de Formule 1. Daardoor werd ook Max Verstappen in verband gebracht met een overstap naar het Duitse merk. Uiteindelijk verlengde Russell, net als teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, terwijl Verstappen bevestigde dat hij bij Red Bull Racing blijft.

Russell opgelucht na contractverlenging

Russell gaf aan opgelucht te zijn nu de kogel door de kerk is. De Brit voegde eraan toe dat hij de vele vragen op een gegeven moment beu was. “Het is heel fijn dat alles precies zo is gelopen als ik en het team wisten. Maar natuurlijk waren er maandenlang publiekelijk veel vragen. Het is fijn dat dat nu is afgerond. We kijken nu vooruit,” vertelde hij aan The Athletic.

In een seizoen waarin McLaren oppermachtig lijkt, wist Russell toch tweemaal te pieken. De Engelsman won de Grands Prix van Canada en Singapore en liet daarmee zien opnieuw stappen te hebben gezet. Russell heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de rest van de grid.

Russell klaar voor de wereldtitel

“Ik voel me honderd procent klaar om te vechten voor een wereldkampioenschap,” zei Russell zelfverzekerd. “Ik heb altijd geweten dat ik de snelheid heb, en ik heb altijd geweten dat ik het kon. Maar ik denk dat ik dit jaar waarschijnlijk de meest complete coureur ben geweest die ik in mijn hele carrière ben geweest.”

Russell en Mercedes blijven in ieder geval volgend seizoen nog aan elkaar verbonden. De 27-jarige beseft echter dat hij moet blijven presteren. “Het besef is er altijd geweest dat we samen willen winnen en samen verder willen gaan. Zoals ik al zei: contracten in de Formule 1 betekenen niet zoveel. Het draait allemaal om prestaties. En daar moet wederzijds voordeel uit voortkomen.”

racepace1

Posts: 563

Russel is toch zijn carrière cabaretier misgelopen, had ie veel verder meegekomen dan op 4 wielen

  • 3
  • 17 okt 2025 - 09:43
Reacties (25)

  • trucker0werner

    Posts: 475

    Iedereen is goedgenoeg zolang de wagen 99% van het werk doet. Waar de rest op 40% zitten.
    Gaat on dat je constant bent en dat je dus elke zwakte of afhaken tegenstanders je direct mee doet vooraan.

    En eerlujk hebben vaker gehoort dat iemand zei mijn zoon gaag dit jaar wereldkampioen worden. En dan einde van het jaar 60% van de punten hebben ten opzichte van je teammaat.

    Mclaren riiders zitten dicht tegen elkaar. Dus beide zijn niet direct in staat om racepace te hebben die sbeller is dan de rest

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 09:14
    • racepace1

      Posts: 563

      google translate?

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 09:46
    • Skoda F1

      Posts: 406

      Of je bent aan het appen tijdens het rijden? Of je kan je truck beter even laten staan..

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 11:49
  • racepace1

    Posts: 563

    • + 3
    • 17 okt 2025 - 09:43

    • + 3
    • 17 okt 2025 - 09:43
    • Aquarius72

      Posts: 707

      Nu heeft hij een auto die bijna al het werk doet. Als cabaretier moet hij ALLES zelf doen en daar gaat het fout.

      Hij moet zo snel mogelijk bij de rest van die zure eiland z3ikers gaan zitten en commentaar blijven geven vanaf de zijlijn. Dat kunnen we tenminste afzetten of overschakelen naar een kanaal met verstand van zaken.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 10:03
    • iOosterbaan

      Posts: 2.048

      Tis deze keer toch meer de titel die het extra lame laat klinken....hij zegt helemaal niks over/tegen Max...hij antwoord gewoon vragen over zijn verlengde contract...er is niks mis met GR die zegt dat hij voelt dat hij dit jaar goed presteert, want je kan fan van hem zijn of niet.....er is weinig aan te ontkennen dat hij het dit jaar goed doet.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 10:20
  • da_bartman

    Posts: 6.195

    Waarom dit een boodschap, specifiek aan Verstappen gericht is, is me duister.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 10:08
    • Paulie

      Posts: 4.721

      is ook niet, dat willen ze met de titel doen voorkomen, alsof Russell een directe waarschuwing aan Max uitdeelt, maar verder kun je dat nergens uithalen.
      Ze willen hier op gpvandaag iets doen aan Russell's enorme populariteit, maar dat gaat ze niet lukken!

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 10:20
    • snailer

      Posts: 30.236

      Denk je echt dat hij dit richt op Verstappen? Dit is gewoon een opmerking. Niet specifiek gericht op Verstappen.

      Hebben de heren hier bedacht in de header.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 10:47
  • shakedown

    Posts: 1.462

    In de McLaren van dit jaar of de Red Bull in 2023, kan hij absoluut kampioen worden. Daar geloof ik wel in.


    In elke andere auto... nope

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 10:09
    • SennaS

      Posts: 10.597

      Ook in de mcl of rbr van 2024

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 12:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.567

    De schraivert heeft er, net als de anderen, 'n handje van om met de headers te schreeuwen.

    Maar, de kampioen in zijn rookie jaar in de F3 en het daarop volgende F2 liegt niet natuurlijk...

    Dus dames en dames....ik geef u de wereldkampioen van de F1 2026.......VRIEND!!!

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 10:30
    • arone

      Posts: 1.143

      Hee ouw, als je wint heb je vrienden!

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 10:37
    • snailer

      Posts: 30.236

      In formule 3 werd hij de eerste keer dat hij meedeed kleurloos 6de. De tweede keer werd hij iets minder kleurloos 3de in het kampioenschap.

      Russell wordt in de beste auto inderdaar kampioen. Zeker ook omdat hij een nog zwakkere teamgenoot heeft dan bijvoorbeeld Hamilton en Verstappen.


      (Overigens denk ik dat je GP3 bedoelt. Kan het mis hebben natuurlijk. Maar in F3 is hij geen kampioen geweest.)

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 10:52
    • snailer

      Posts: 30.236

      Ik weet dat omdat ik Leclerc volgde als groot talent. Die reed in 2015 in het Europese F3 kampioenschap.
      De rijders die boven Russell eindigden om er een paar te noemen. Rozenqvist (kampioen), Giovinazzi, Stroll, Leclerc. Er was er nog 1 die boven hem eindigde.

      Het jaar er op was er een veel minder sterke lichting. Stroll werd toen dik kampioen in de europese F3. Dat jaar liet voor mij Russell wel mooie dingen zien. Hij reed bij een wat minder team had ik het idee, hoewel het lastig te zeggen is met teamgenoten als Mazepin.

      Gewoon ter info. Als je je vriend volgende keer verdedigt, dan GP3 benoemen.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 11:02
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.567

      Idd.
      Vroeger was het GP3 en GP2, nu is het F3 en F2.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 11:35
    • NyckVrieskast

      Posts: 954

      Ach wat zegt dat snailer. Verstappen is ook geen gp3 kampioen geworden want dat was Ocon.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 13:06
  • Ernie5335

    Posts: 5.630

    Zie "kop": Dat denkt iedereen!

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 11:28
  • Knalpijp

    Posts: 2.139

    Misschien wel met een dominante auto, maar je hebt net niet dat beetje wat Max wel heeft.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 11:51
    • SennaS

      Posts: 10.597

      Max hoort bij de absolute top maar wat is dat beetje wat Max wel heeft en Russell niet?

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 12:55
    • F1jos

      Posts: 4.726

      Het verschil is dat ieder ander coureurs met een dominante auto af en toe wint en Ik geloof dat Max altijd het maximale uit een auto kan halen, en wanneer hij een dominante auto heeft, dan wint hij kampioenschappen en breekt hij records. Hij is een van de beste coureurs aller tijden.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 13:04
    • SennaS

      Posts: 10.597

      Ik betwijfel de prestaties van Max niet, ofschoon hij ook zijn meeste successen in een dominante auto heeft behaald.
      Russell heeft verre van een dominante auto dit jaar en ook niet vorig jaar. Hij rijdt gemiddeld in een mindere auto als mcl en rbr.
      Desondanks dit seizoen 2 races gewonnen en redelijk war podia gepakt en amper fouten maakt.
      Dat maakt hem m.i. de coureur die het meeste uit zijn materiaal haalt.
      Had hij in een iets betere auto gezeten zoals mcl of rbr dan had hij wk kunnen worden.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 13:14
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.794

    Russell heeft met zijn huidige Benz al races gewonnen en als die auto een beetje stabiel is op de meeste circuits dan kan Russell zeker kampioen worden. De wagen hoeft dus niet dominant te zijn. Wel snel maar niet de snelste. Dat verschil wordt simpelweg gecompenseerd door constante prestaties van Russell.

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 12:45
    • SennaS

      Posts: 10.597

      Precies dit.
      Die Mercedes is te wisselvallig en kennelijk niet goed af te stellen voor alle soorten circuits.
      Anders was hij dit jaar al wk kunnen worden.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 13:17
    • SennaS

      Posts: 10.597

      Was=had

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 13:18

