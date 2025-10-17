user icon
Verstappen trots op vader Jos: "Hij zou een geweldige teambaas zijn"

Verstappen trots op vader Jos: "Hij zou een geweldige teambaas zijn"
  Gepubliceerd op 17 okt 2025 09:26
  comments 35
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kan dit weekend goede zaken doen in de strijd om de wereldtitel. De Red Bull-coureur wil daar zelf echter niet aan denken, hij focust zich op hele andere zaken. Verstappen heeft vooral mooie woorden over voor zijn vader Jos.

Het raceweekend op het Circuit of the Americas in Austin wordt zeer belangrijk in de strijd om de wereldtitel. Aangezien er een sprintrace op het programma staat, worden er veel WK-punten verdeeld. Verstappen zal de jacht gaan openen op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De coureurs van de papajakleurige renstal weten dat ze geen grote fout kunnen maken, want anders kan Verstappen het gat kleiner maken en de druk er vol op zetten.

'Gemaakt tot de persoon die ik ben'

Verstappen wil daar zelf niet aandenken. De regerend wereldkampioen denkt vooral aan de mensen om zich heen. Bij De Telegraaf looft hij zijn vader Jos: "Ik heb geweldige dingen meegemaakt met mijn vader, sinds het moment dat ik begon met racen. Ik vond het heel indrukwekkend hoe goed hij was als coureur, maar ook hoe hij daarna mijn karts kon afstellen bijvoorbeeld. Het is moeilijk te beschrijven, maar hij heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben."

Jos Verstappen als teambaas?

Verstappen denkt dat zijn vader ook een andere belangrijke rol kan vervullen in de Formule 1. Met een grijns gaat hij verder met zijn verhaal: "Ik denk dat hij een heel goede teambaas zou zijn. Dat zal hij niet willen, maar hij heeft zoveel kennis van zaken. We bespreken nog steeds alles gedurende een Formule 1-weekend, maar ook over GT-auto's. Mijn vader kan mij met heel veel dingen helpen. Hij heeft me zoveel kennis en ervaring meegegeven en heel veel opgeofferd, voor mijn loopbaan. Ik heb nooit iemand anders gezien die zo toegewijd is, om zijn zoon de beste kansen te bieden. Hij gaf altijd 110 procent."

MaxRaw

Posts: 938

Dat weet jij uit persoonlijke ervaring?
Ik kan uit persoonlijke ervaring vertellen dat Jos heel gedreven is en alles geeft waar hij mee bezig is, maar een driftkikker en veel te Emotioneel?
Jos is juist de rust zelf en heel erg Technisch en Tactisch, leg je oor anders maar eens te luisteren bij h... [Lees verder]

  • 14
  • 17 okt 2025 - 10:22
Reacties (35)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.274

    Dus niet Horner maar Jos gaat Fredje vervangen bij Ferrari

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 09:32
    • Paulie

      Posts: 4.725

      ik ben voorstander. Dan is het tenminste klaar met dat gezapige gedoe. Handjes uit de mouwen anders.....

      • + 2
      • 17 okt 2025 - 09:35
  • mario

    Posts: 14.369

    Ik denk dat daar de meningen over verdeeld zijn...
    Dat Jos Max overal mee heeft geholpen en 'm gemaakt heeft tot wat Max nu is, is normaal voor alle vaders (althans alle vaders zouden dat moeten doen)... Dat Max met z'n vader over alles kan praten en dat Jos alles voor hem opgeofferd heeft is ook niet meer dan logisch....
    Dit alles maakt 'm niet vanzelf ook een goede teambaas....

    PS: Max weet blijkbaar ook niet dat iemand nooit, maar dan ook echt nooit, 110% kan geven... Dan beland je vrij snel in je ziekenhuis, als je dat alleen al probeert...

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 09:33
    • Freek-Willem

      Posts: 6.274

      De discussie komt vaker langs Mario. Maar je kunt prima 110% geven

      Van de week nog in het restaurant. Ik betaalde gewoon 10% meer dan de rekening

      • + 7
      • 17 okt 2025 - 10:07
    • mario

      Posts: 14.369

      Ja... OK, met geld kan het wel... 😉Ín de wiskunde kan het ook...
      Maar fysiek kan het gewoonweg niet en je kunt ook niet 110% uit een motor halen, dan rammelt dat ding uit elkaar... 😉

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 10:11
    • Paulie

      Posts: 4.725

      met Jos aan het roer gaan de teamleden toch uit pure angst toch proberen 110% te geven hoor, kans bestaat dat ze dan in het ziekenhuis belanden, maar geven ze maar 90% dan stuurt Jos ze wel naar het ziekenhuis..

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 10:24
    • snailer

      Posts: 30.238

      Er zijn er zat die meer geven dan gezond is, mario. Werkethiek kan te ver gaan. Dat zeg ik wel terwijl ik nooit kampioen ben geweest. Ja een keer in voetballen. Maar nooit individueel in sport.
      Om even op de werkethiek terug te komen. Alles wijst er op dat Verstappen zoveel geeft, dag en nacht, dat hij in potentie tegen een burn-out aan kan lopen.

      Het grootste voorbeeld van iemand die veel te hard werkte. Frans Tost. Die was gewoon met Kerst aan het werk.

      Dus ja. Het voorbeeld van Freek-Willem is meer dan correct. Je kan veel meer geven.


      Verder. Ik zou niet weten of Jos een goede team baas zou zijn. Vermoed dat Jos de ambitie niet heeft en alleen al daardoor geen goede team baas is.

      Maar 1 ding is zeker. Jos heeft zijn hele leven in en rond teams rondgehangen. Hij heeft het Kart team Max Verstappen geleidt. Hij heeft bijvoorbeeld, hoe heet die ook al weer, xxx in de F1 gekregen. Bedoel hier niet Max maar een andere nl F1 rijder. Hij begeleidde hem ook in de kart. Hij bemoeide zich met van Amersfoort, die plotseling betere resultaten kreeg.

      1 ding is voor mij zeker. Jos weet als geen ander wat nodig is om een succesvol race team te hebben.

      • + 6
      • 17 okt 2025 - 11:19
    • snailer

      Posts: 30.238

      Heeft geleidt met dt... snailer zet pistool tegen voorhoofd...

      Ik vergeet nog dat hij de grote Schumacher bezig heeft gezien.

      • + 2
      • 17 okt 2025 - 11:21
    • mario

      Posts: 14.369

      @snailer:
      Ik geef Freek-Willem juist ook gelijk!!! Tuurlijk kun je in een restaurant €110 euro geven terwijl de rekening €100 is...
      In de Wiskunde kan het natuurlijk wel... Je kunt allerlei berekeningen maken met meer dan 100%.... Maar ik zeg dus nergens dat Freek-Willen ongelijk had, dat maak jij ervan...

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 11:31
    • mario

      Posts: 14.369

      "Heeft geleidt met dt... snailer zet pistool tegen voorhoofd..."

      Alleen een pistool tegen je voorhoofd aanzetten is niet interessant en zet geen zoden aan de dijk... 😎

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 11:32
    • snailer

      Posts: 30.238

      Ik haalde de trekker over, mario,

      Maar ik wist dat er geen kogel in zat...

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 12:28
    • snailer

      Posts: 30.238

      @mario, ik quote je even 2 keer:
      "k geef Freek-Willem juist ook gelijk!!! "

      Dit is wat je er op zei, mario:
      "Maar fysiek kan het gewoonweg niet"
      Het kan fysiek wel dus. en je gaf hem geen gelijk. Geld geven is ook een fysieke aangelegenheid trouwens. Er worden tastbare centjes gegeven.

      Fysiek kan het gewoon wel. Dat het wiskundig mogelijk is, is niet voorniks.

      Wat niet kan is appels verdelen over 0 personen. Of delen door 0.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 12:35
  • HermanInDeZon

    Posts: 264

    Jos is en blijft een driftkikker en veel te emotioneel.

    No way dat in deze tijden iemand met zo'n gebrek aan diplomatieke skills iets kan bereiken aan de top van een organisatie ter grootte van een F1 team - dat loopt binnen de korste keren mis

    • + 4
    • 17 okt 2025 - 09:39
    • MaxRaw

      Posts: 938

      Dat weet jij uit persoonlijke ervaring?
      Ik kan uit persoonlijke ervaring vertellen dat Jos heel gedreven is en alles geeft waar hij mee bezig is, maar een driftkikker en veel te Emotioneel?
      Jos is juist de rust zelf en heel erg Technisch en Tactisch, leg je oor anders maar eens te luisteren bij het technische Team van Wevers Motorsport over Jos zijn inzicht en inbreng.
      Maar kom niet aan Jos zijn Familie of Vrienden, of op dit soort Fora waar er altijd maar een ding wordt aangehaald, maar over zijn prestaties geven jullie niet thuis, te zielig voor woorden.

      • + 14
      • 17 okt 2025 - 10:22
    • FranzHerman

      Posts: 9

      @MaxRaw,
      Ik zou ze met hun grote mond graag een keer naast Jos in de Navigator seat willen zien zitten als Jos over een Circuit of de Rally proeven raast, zien is heel iets anders dan ervaren. Maar helaas zijn prestaties niet van belang, en kan niemand het verleden laten rusten.

      • + 3
      • 17 okt 2025 - 10:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 264

      Kan best zijn dat dat je (persoonlijke) ervaring met Jos is, maar de media zijn er nochtans genoeg uitspraken en interviews geweest of reacties op sociale media van hem die mijn inziens hem ongeschikt maken als leider van een organisatie van 100-en mensen.

      Die Nederlandse "directheid" die hij heeft is best aardig, maar ik zie het niet werken in een internationale organisatie.

      Het tijdperk van de flamboyante teambazen ligt al even achter ons

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 10:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.568

      Haha, met MaxRaw kan je wel lachen zeg.
      Jos de rust zelve hahaha!

      Er heeft niemand in België en Nederland zo vaak in de rechtszaal gestaan wegens knuppelen en knotsen dan Jos.
      Zelfs zijn vader moest het ontgelden.

      Nou, na deze lachbui ga ik de honden uitlaten....tot straks iedereen!!

      • + 4
      • 17 okt 2025 - 10:36
    • MaxRaw

      Posts: 938

      Juist HidZ,
      Je schrijft het, "geweest".
      Maar het verleden laten rusten of Jos een keer de credits te geven voor wat hij samen met Max, Sophie en zijn vrienden bereikt heeft lees ik dan weer niets.
      Intussen genieten wij toch al allemaal van de Prestaties die Max laat zien, en met recht geeft Max een compliment aan zijn Vader, en laten wij dan ook eerlijk zijn dat Jos geen onverdienstelijke rijder is, want ook al hen je het Materiaal om aan de top mee te doen, je moet het ook maar waarmaken.

      • + 7
      • 17 okt 2025 - 11:17
    • snailer

      Posts: 30.238

      @HermanInDeZon. heb jij wel eens met ceo's of cio's van doen gehad? Ik vermoed van niet. Met diplomatieke skills bereik je het zelfde als heelmeesters doen met zachte handen.

      Ik heb veel aan tafel gezeten met vooral cio's. In conflictsituaties. Daar is helemaal geen sprake van politiek. Dat soort types zijn niet voorniets op die posities gekomen. Die vertellen zeer direct wat ze willen. Zonder enige tact.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 11:24
    • MaxRaw

      Posts: 938

      @HidZ,
      Aanvulling op jouw schrijven "maar de media zijn er nochtans genoeg uitspraken en interviews geweest of reacties op sociale media van hem die mijn inziens hem ongeschikt maken als leider van een organisatie van 100-en mensen."
      Alles uit 2e of 3e hand horen en lezen geeft ruis.
      Sociale Media? Echt, dat is het waarheids platform?
      En ongeschikt als leider van een Organisatie van 100-en mensen, voorlopig komt dat toch aardig in de buurt want zo groot is de Verstappen groep inmiddels, en groeit maar door met alle toekomstplannen, dat heeft Jos toch ook maar bereikt door zijn Autosport avonturen, en ja niet alleen maar wel dankzij.

      • + 6
      • 17 okt 2025 - 11:27
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.568

      Ik weet niet hoe groot de poepert van Jos is, maar er worden best wel veel veren in geschoven zeg.

      • + 2
      • 17 okt 2025 - 12:10
    • Pietje Bell

      Posts: 31.498

      @MaxRaw,

      verder geen aandacht aan besteden. De mensen geloven maar al te graag wat er in de media al die jaren over Jos is geschreven.
      Dat Max als 11-jarige laaiend op zijn moeder was omdat ze Jos voor het gerecht had gedaagd omdat hij haar met SMSjes lastig viel en bij haar thuis was geweest om over de kinderen te praten en haar geduwd zou hebben willen ze niet weten. Dat de rechter niet in haar verhaaltjes is getrapt idem dito. De uitspraak was in januari 2009. De beschuldigingen hielden geen stand en hij moest haar €1650 betalen vanwege het veelvuldig smsen.
      Op dat moment woonde Max al een jaar bij Jos in Maaseik en woonde Victoria door de week een paar dagen bij Jos, want in het weekend waren Jos en Max aan het karten. Zou Sophie Max en Vic aan Jos toevertrouwen als hij geen goede vader zou zijn?

      Dat Max stapelgek op zijn vader is, ze elkaar nog altijd elke dag bellen, en dat Sophie regelmatig met Jos in zijn auto naar een circuit gaat om Max te zien rijden willen ze ook niet horen.
      En dat Jos een paar jaar geleden met Max en Vermeulen en Vic bij Sophie thuis was om samen te genieten van Sophie haar kookkunsten tijdens het weekend in Spa willen ze ook niet horen, want Jos heeft Sophie immers zo slecht behandeld!!
      En Sophie is een engel ............ Daarom komt Max ook zo vaak bij haar thuis, één keer per jaar of nog minder en komt ze ook soms één keer per jaar in Monaco als Max zijn verjaardag viert en dat was de afgelopen 2 keer niet het geval ...........
      Mensen lezen alleen wat ze graag horen.

      • + 2
      • 17 okt 2025 - 12:15
    • snailer

      Posts: 30.238

      Jos Verstappen is waarschijnlijk iemand waar het zeer eenvoudig zaken mee doen is. Dat is aanwijzing voor grote managementcapaciteiten.
      In zijn eigen carriere heeft hij nooit gebrek gehad aan race contracten en s p o n s o r e n.
      Zijn zoon heeft hij altijd erg goede s p o n s o r e n weten te verkrijgen.

      Ga eens terug en vergelijk bijvoorbeeld de afgelopen onderhandelingen met die van Russell. Niet alleen stuurde altijd team Verstappen de richting. Er werd altijd zeer snel tot een besluit gekomen. En het was meestal niet de andere partij die 'nee' zei. Het was team verstappen. Ze communiceren snel en geven hun wensen zeer duidelijk aan. Er wordt snel besloten.
      Binnen een paar weken was Ferrari en Mercedes aan de kant gezet. En daarna toen RBR kwam was binnen een paar weken de deal rond voor F1. Een jaar later doordat Verstappen ontevreden was over het voortrekken van Sainz, hadden ze binnen 2 weken een zitje bij RBR.
      Paar jaar daarna. Iedereen riep dat Verstappen weg moest bij RBR. Het was een kwestie van weken. Nieuw contract bij RBR. Na 2021 gaf Verstappen wereldwijd aan dat hij heell lang bij RBR wilde blijven. Dat was ook heel snel geregeld.

      Afgelopen zomer weer een voorbeeld. Hij dwong een nieuwe overeenkomst af. Daar stond racen naast F1 in.
      Duidelijk maken wat ze willen en aangeven wat ze er voor terug doen.

      Vermeulen, Jos en Max zijn als een machtige coalitie van alfa leeuwen broers. Ze zijn de baas in alles wat ze doen.

      Dat is 1 van de grote eigenschappen van de grote bedrijfsleiders. Weten wat ze willen. Duidelijk kenbaar maken. Niet om de hete brei heen draaien. Doortastend. De beste mensen samenbrengen. (Vermeulen, Verstappens)

      Wat veel meer de vraag is, dat is of Jos wel team baas wil worden. Denk het niet. Anders was hij het al geweest. Lees hierboven.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 13:40
    • Tony

      Posts: 1.536

      Mooi hoe Pietje altijd alle verhalen kan verdraaien.
      Kijkt Kelly een keer niet blij op de foto of feliciteert ze Max niet op social media worden er allerlei spannende verhalen bedacht, maar wordt iemand veroordeeld voor een ander de hersenpan in te slaan is het ineens mensen lezen alleen wat ze graag horen .

      Die paar smsjes met met dreigende ondertoon waar over wordt gesproken werden gestuurd toen hij al een contactverbod had. Daarnaast hadden de berichten een dreigende ondertoon.
      De rechtzaak zelf ging eigenlijk over mishandeling van zijn ex-vrouw. Nou kan ik mij niet voorstellen dat je zomaar een contactverbod krijgt en ook nog eens zomaar een rechtzaak voor mishandeling van je ex-vrouw. Als het allemaal niet waar is, dan is die Sophie dus eigenlijk maar een onbetrouwbaar mens?
      Fijn dan om zo'n moeder te hebben en een onschuldige man voor de rechter te laten komen.
      Die Jos heeft sowieso niet zo'n goede smaak want niet veel later werd hij door een andere ex-vrouw aangeklaagd voor mishandeling en zelfs poging tot doodslag. Wat dat betreft mag Max in zijn handjes klappen met zo'n geweldige vrouw als Kelly, toch Pietje?!

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 14:04
    • Tony

      Posts: 1.536

      Klappen moet uiteraard knijpen zijn*

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 14:08
    • Pietje Bell

      Posts: 31.498

      Tony

      Mooi hoe Pietje altijd alle verhalen kan verdraaien.

      De rechtzaak zelf ging eigenlijk over mishandeling van zijn ex-vrouw.

      Nou kan ik mij niet voorstellen dat je zomaar een contactverbod krijgt en ook nog eens zomaar een rechtzaak voor mishandeling van je ex-vrouw.

      Als het allemaal niet waar is, dan is die Sophie dus eigenlijk maar een onbetrouwbaar mens?
      ======================================================

      Waar verdraai ik hier iets?

      "De uitspraak was in januari 2009. De beschuldigingen hielden geen stand en hij moest haar €1650 betalen vanwege het veelvuldig smsen."

      ---------------------

      " December 2008, Jos: ,,Er is veel gebeurd, maar ik heb haar nog nooit geslagen. Slaan doe ik niet. Er is wel eens geduwd, maar dat is over en weer. Sophie heeft zich daar ook schuldig aangemaakt, maar ik ben natuurlijk veel makkelijker aan te pakken.”

      Verstappen doelt op zijn bekendheid. Hij is een publiek figuur en hij denkt dat hij daarom ook voor de rechtbank moest verschijnen. ,,Ik spreek Sophie nog elke dag en door de scheiding is de situatie niet ideaal, maar we kunnen nog normaal met elkaar praten en omgaan.” Dat het zo ver moest komen heeft Verstappen verbaasd. Hij heeft het vermoeden dat zijn vrouw is opgestookt door onder meer haar scheidingsadvocaat.

      ,,Er wordt een vies spelletje gespeeld, want we hadden dit best onderling kunnen oplossen. Ik heb er ook met Sophie over gesproken, evenals de kinderen. Max is heel kwaad dat ik hiervoor naar de rechtbank moest, maar Sophie doet wat ze wil.”

      Verstappen vindt het vreselijk dat zijn privé-leven zo op straat ligt. Wat de uitspraak ook is, deze zaak zal hem altijd achtervolgen. ,,Mensen denken nu dat ik de gevangenis in ga. Dat is niet zo"
      ---------------

      Jos werd in januari 2009 door de rechtbank in het Belgische Tongeren veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijk en 1650 euro boete voor het belagen middels smsjes van zijn toenmalige echtgenote.
      ---------------


      Nogmaals: Waar heb ik iets zitten te verdraaien?

      De rechter achtte hem niet schuldig aan het slaan van Sophie, er was totaal geen sprake van mishandeling, enkel aan het versturen van die smsjes.

      Die 3 maanden voorwaardelijk heeft hij gekregen omdat hij het contactverbod had geschonden toen hij met haar over de kinderen wou praten.
      Dat bleven ze daarna dagelijks telefonisch doen.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 14:43
    • Pietje Bell

      Posts: 31.498

      Tony

      Die Jos heeft sowieso niet zo'n goede smaak want niet veel later
      werd hij door een andere ex-vrouw aangeklaagd voor mishandeling
      en zelfs poging tot doodslag.
      =======================================================

      Hier sla je de plank volledig mis, compleet uit de duim gezogen.
      En jij wilt mij beschuldigen van de zaken verdraaien?!

      Toen zijn vriendin Kelly van der Waal naar huis wou is Jos op zijn oprit voor haar wagen gaan staan. Zij gaf iets gas, maar Jos bleef staan. Ze raakte hem iets. Vervolgens is Jos bij haar in de wagen gestapt en hebben ze gepraat. Ze stapte vervolgens kwaad uit en liep voor haar wagen langs die langzaam naar voren bewoog en Kelly raakte. Ze is overstuur naar de politie gestapt en heeft een aanklacht tegen Jos ingediend. Jos werd opgepakt, maar ze trok al snel haar aanklacht in, want Jos zat niet achter het stuur.
      Vier maanden later zijn ze getrouwd en 1,5 jaar later is hun dochter
      Blue-Jaye geboren.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 14:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.568

    Goed idee.
    Dan had je niet zoveel mensen (1000?) nodig om de boel draaiende te houden.
    Jos ging gelijk met de knuppel door het hoenderhok en zou minimaal met de helft van het personeel kunnen....BAM!!!

    • + 3
    • 17 okt 2025 - 09:42
    • Freek-Willem

      Posts: 6.274

      WERKEN!! stelletje lamballen. En presteren anders gaat de knuppel erover. Zo iets @ouw?

      • + 2
      • 17 okt 2025 - 10:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.568

      Juist.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 10:22
    • van lotje,g

      Posts: 1.105

      Hij is er weer, trauma Tedje.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 12:08
    • F1jos

      Posts: 4.728

      Je kunt hier merken dat auw altijd met zijn verschrompeld knuppel bezig is.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 12:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.568

    Jos: "Ik ben dan ook zeer trots op Max zijn prestaties".
















































    Zijn uiterlijk daarentegen....oef!

    • + 2
    • 17 okt 2025 - 10:23
  • red

    Posts: 905

    Mooi gezegd door Max
    Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat de Nederlandse successen in de Formule 1, zijn/worden behaald door Team Verstappen.
    Jos is de teambaas van Team Verstappen en het zou mij niets verbazen als een van de redenen dat het beter gaat, na het vertrek van Horner, is dat Laurent Mekies openstaat voor de input van Jos bij het zoeken naar het vinden naar meer performance.
    Jos was, is en blijft THE BOSS

    • + 6
    • 17 okt 2025 - 10:52
  • NyckVrieskast

    Posts: 955

    Volgens de oudere kenners zoals Kees van der Grint kon Jos ook wereldkampioen worden in de f1. Hij was na Max het grootste talent wat Nederland ooit heeft gehad in de autosport. Jos kan absoluut een aardig potje racen, alleen had hij wat pech en werd hij niet goed begeleid en maakte domme fouten. Dat heeft hij bij Max eruit gehaald en zie nu wat voor een topper je krijgt. Of Jos een goede teambaas is, denk het van niet. Je moet toch ook erg politiek correct zijn en dat zijn de Verstappens niet echt. Die zeggen wat ze denken.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 14:31

