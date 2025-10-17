Verstappen trots op vader Jos: "Hij zou een geweldige teambaas zijn"

Max Verstappen kan dit weekend goede zaken doen in de strijd om de wereldtitel. De Red Bull-coureur wil daar zelf echter niet aan denken, hij focust zich op hele andere zaken. Verstappen heeft vooral mooie woorden over voor zijn vader Jos.

Het raceweekend op het Circuit of the Americas in Austin wordt zeer belangrijk in de strijd om de wereldtitel. Aangezien er een sprintrace op het programma staat, worden er veel WK-punten verdeeld. Verstappen zal de jacht gaan openen op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De coureurs van de papajakleurige renstal weten dat ze geen grote fout kunnen maken, want anders kan Verstappen het gat kleiner maken en de druk er vol op zetten.

'Gemaakt tot de persoon die ik ben'

Verstappen wil daar zelf niet aandenken. De regerend wereldkampioen denkt vooral aan de mensen om zich heen. Bij De Telegraaf looft hij zijn vader Jos: "Ik heb geweldige dingen meegemaakt met mijn vader, sinds het moment dat ik begon met racen. Ik vond het heel indrukwekkend hoe goed hij was als coureur, maar ook hoe hij daarna mijn karts kon afstellen bijvoorbeeld. Het is moeilijk te beschrijven, maar hij heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben."

Verstappen denkt dat zijn vader ook een andere belangrijke rol kan vervullen in de Formule 1. Met een grijns gaat hij verder met zijn verhaal: "Ik denk dat hij een heel goede teambaas zou zijn. Dat zal hij niet willen, maar hij heeft zoveel kennis van zaken. We bespreken nog steeds alles gedurende een Formule 1-weekend, maar ook over GT-auto's. Mijn vader kan mij met heel veel dingen helpen. Hij heeft me zoveel kennis en ervaring meegegeven en heel veel opgeofferd, voor mijn loopbaan. Ik heb nooit iemand anders gezien die zo toegewijd is, om zijn zoon de beste kansen te bieden. Hij gaf altijd 110 procent."