Fernando Alonso heeft een duidelijke boodschap voor Oscar Piastri en Lando Norris voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. Volgens de Spanjaard van Aston Martin moeten de McLaren-coureurs serieus rekening houden met Max Verstappen. Alonso had bovendien lovende woorden over voor de wereldkampioen van Red Bull Racing.

Voor de zomerstop leek 2025 uit te draaien op een tweestrijd tussen Piastri en Norris, maar Verstappen en Red Bull lijken iets gevonden te hebben in de RB21. De Nederlander finishte als tweede in Zandvoort, won vervolgens in Monza en Bakoe en werd daarna opnieuw tweede in Singapore. Daardoor is hij in de WK-stand een stuk dichter bij de McLaren-coureurs gekomen.

Alonso bewondert Verstappen

In de paddock van Austin liet Alonso tegenover de internationale media weten onder de indruk te zijn van Verstappen. Dat de twee wereldkampioenen een goede verstandhouding hebben, was al bekend, maar de Spanjaard stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Hij (Verstappen) is een van de beste coureurs in de geschiedenis van de sport. Ik denk dat hij het maximale uit de auto kan halen. Als de auto dominant is, kan hij het kampioenschap winnen en records breken.”

“En als de auto dat niet is, rijdt hij nog steeds sterke ronden in de kwalificatie en in de race. Dit jaar vecht hij tegen een superieure auto, de McLaren. Als het op de laatste race aankomt en ze staan dicht bij elkaar in punten, dan wordt hij de man om te volgen,” aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Er zijn genoeg punten te behalen in Austin

Verstappen zal aan de bak moeten in Austin wil hij nog een rol van betekenis spelen in het titelgevecht. Momenteel leidt Piastri het klassement met een voorsprong van 22 punten op Norris en 63 op Verstappen.

In Austin zijn er bovendien genoeg punten te verdienen voor Piastri, Norris én Verstappen. Naast de Grand Prix op zondag wordt er zaterdag ook een sprintrace verreden.