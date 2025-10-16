user icon
Norris gewaarschuwd voor Verstappen in Austin: 'Max vergeet dit niet'
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 18:09
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris moet oppassen voor Max Verstappen in de komende races. Dat concludeert voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos na de Grand Prix van Singapore. Volgens hem heeft Norris Verstappen in de kwalificatie ‘genaaid’, iets wat de McLaren-coureur volgens Doornbos beter had kunnen laten.

In Q3 van de kwalificatie op het Marina Bay Street Circuit reed Norris op ongeveer twee seconden voor Verstappen. De Brit zou dat bewust hebben gedaan, waardoor de viervoudig wereldkampioen in de vuile lucht terechtkwam, minder grip had en uiteindelijk net naast pole position greep. George Russell pakte pole en wist op zondag ook de race te winnen. Verstappen gaf na afloop al aan dat hij het voorval zou onthouden.

Doornbos laat zich uit over actie Norris

In The Pit Talk-podcast ging Doornbos in op het incident tussen beide vrienden. “Ze kunnen het goed met elkaar vinden,” aldus de oud-coureur. “Ik denk niet dat ze nu samen terug naar Europa zijn gevlogen, maar ze wonen allebei in Monaco en weten privé en werk prima gescheiden te houden.”

Toch is Doornbos van mening dat Norris de actie bewust uitvoerde. “Wat Lando deed, was langzaam rijden nadat hij zijn kwalificatierun had afgerond. Max was de laatste die over de finish kwam in Q3. En als Lando dan twee seconden voor je rijdt, zit je in vuile lucht. Dat voel je als coureur: je hebt minder downforce, blokkeert sneller je remmen, en in de kwalificatie gaat het dan om de laatste paar tienden of zelfs honderdsten.”

'Norris moet uitkijken voor Verstappen'

Doornbos begrijpt de actie, maar waarschuwt dat Norris in de komende races rekening moet houden met Verstappen. “Max zei: ‘Genoteerd en onthouden.’ Dat betekent dat Lando bij de volgende kwalificatie maar beter kan oppassen.”

Norris is, net als Verstappen, verwikkeld in de strijd met Oscar Piastri om de wereldtitel. De Australiër staat momenteel bovenaan, gevolgd door Norris op 22 punten achterstand. Verstappen bezet de derde plaats, met 63 punten achterstand. Red Bull Racing lijkt na enkele updates opnieuw de juiste richting te hebben gevonden: in de laatste vier races werd Verstappen twee keer eerste en twee keer tweede. Daardoor gloort er weer hoop op een vijfde wereldtitel.

Rimmer

Posts: 12.889

Max gaat niks doen om de titelkansen van Lando te vergooien. Dat doet hij niet, hij weet zelf ook wel dat het voor hemzelf al voorbij is.
Natuurlijk zal hij gaan voor een zege maar hij gaat geen wraak nemen. Max was even boos/emotioneel maar hij is geen matennaaier. Hij gaat Lando niet expres ram... [Lees verder]

  • 5
  • 16 okt 2025 - 18:47
Reacties (4)

  • LucaF1

    Posts: 459

    pfff... hoezo uitkijken dan.... man man.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 18:29
    • Rimmer

      Posts: 12.889

      Max gaat niks doen om de titelkansen van Lando te vergooien. Dat doet hij niet, hij weet zelf ook wel dat het voor hemzelf al voorbij is.
      Natuurlijk zal hij gaan voor een zege maar hij gaat geen wraak nemen. Max was even boos/emotioneel maar hij is geen matennaaier. Hij gaat Lando niet expres rammen. Eventuele open staande rekeningen worden door Max misschien geïncasseerd maar niet zo. Hij wacht rustig tot half 2026 om dan ergens hetzelfde te doen maar niet nu terwijl voor Lando alles op het spel staat. Sterker nog, het is nog steeds zeer aannemelijk dat Max Lando een handje helpt als het WK binnengehaald kan worden.

      • + 5
      • 16 okt 2025 - 18:47
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.480

      @Rimmer
      Max gaat inderdaad een voor hem meer ideaal moment uitkiezen om zijn maatje te naaien.

      • + 2
      • 16 okt 2025 - 19:41
  • Flexwing

    Posts: 169

    Rimmer hoe zo voor bij max heeft nog alle kans om 5e wk te pakken

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 19:48

