Ondanks dat Christian Horner momenteel niet actief is in de Formule 1, is hij de voorbije dagen een van de meest besproken personen in de paddock. De voormalig teambaas van Red Bull Racing werd al gelinkt aan Alpine, Aston Martin en Haas, maar de absolute klapper waren de geruchten dat hij Frédéric Vasseur zou gaan vervangen bij Ferrari. Volgens verschillende media is daar echter geen sprake van.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone was voor Red Bull de maat vol. Het team van Max Verstappen zette de Engelsman op straat en verving hem door Laurent Mekies, die overkwam van VCARB. Nadien bleek dat Horner nog niet klaar zou zijn met de Formule 1 en naar verluidt snel weer aan de slag wil. Ondertussen rommelt het bij Ferrari, waar president John Elkann niet tevreden zou zijn over Vasseur. The Daily Mail meldde zelfs dat Horner en Elkann al met elkaar gesproken zouden hebben, maar volgens meerdere bronnen klopt dat niet.

Diverse media drukken Horner-geruchten de kop in

‘Geruchten dat Ferrari-teambaas Fred Vasseur zou kunnen worden ontslagen en vervangen door voormalig Red Bull-baas Christian Horner zijn onzin,’ schrijft Planet F1. ‘De reden hiervoor is dat John Elkann, de voorzitter van Ferrari, serieus zou overwegen om Vasseur te vervangen, slechts enkele maanden nadat hij de Fransman een nieuw meerjarig contract had aangeboden,’ voegt het medium daaraan toe.

Ook in Italië weten ze niets van Horner naar Ferrari

Ook Sky Sports Italia meldt dat een mogelijke overstap van Horner naar Ferrari momenteel niet aan de orde is. ‘We zijn niet op de hoogte van gesprekken tussen Horner en president John Elkann, die in plaats daarvan zijn volledige vertrouwen, continuïteit en stabiliteit in het Vasseur-project stelde en hem daarmee aan het roer van Scuderia Ferrari bevestigde.’

Bij Ferrari is het momenteel onrustig. Charles Leclerc en Lewis Hamilton wisten in 2025 nog geen enkele race te winnen. Door de reglementswijzigingen in 2026 komen er bovendien geen updates meer aan de SF-25. Tijdens de afgelopen Grand Prix van Singapore konden Leclerc en Hamilton dan ook niet meekomen met het tempo van Mercedes, Red Bull en McLaren. Voorafgaand aan de GP van Canada doken de eerste geruchten op dat de positie van Vasseur zou wankelen, maar ondanks dat verlengde de Fransman zijn contract onlangs met meerdere seizoenen.