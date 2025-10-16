user icon
icon

Update Horner: Vertrekt de Engelsman wel of niet naar Ferrari?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Update Horner: </b> Vertrekt de Engelsman wel of niet naar Ferrari?
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 12:09
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Ondanks dat Christian Horner momenteel niet actief is in de Formule 1, is hij de voorbije dagen een van de meest besproken personen in de paddock. De voormalig teambaas van Red Bull Racing werd al gelinkt aan Alpine, Aston Martin en Haas, maar de absolute klapper waren de geruchten dat hij Frédéric Vasseur zou gaan vervangen bij Ferrari. Volgens verschillende media is daar echter geen sprake van.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone was voor Red Bull de maat vol. Het team van Max Verstappen zette de Engelsman op straat en verving hem door Laurent Mekies, die overkwam van VCARB. Nadien bleek dat Horner nog niet klaar zou zijn met de Formule 1 en naar verluidt snel weer aan de slag wil. Ondertussen rommelt het bij Ferrari, waar president John Elkann niet tevreden zou zijn over Vasseur. The Daily Mail meldde zelfs dat Horner en Elkann al met elkaar gesproken zouden hebben, maar volgens meerdere bronnen klopt dat niet.

Meer over Ferrari 'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

8 okt
 'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

7 okt

Diverse media drukken Horner-geruchten de kop in

‘Geruchten dat Ferrari-teambaas Fred Vasseur zou kunnen worden ontslagen en vervangen door voormalig Red Bull-baas Christian Horner zijn onzin,’ schrijft Planet F1. ‘De reden hiervoor is dat John Elkann, de voorzitter van Ferrari, serieus zou overwegen om Vasseur te vervangen, slechts enkele maanden nadat hij de Fransman een nieuw meerjarig contract had aangeboden,’ voegt het medium daaraan toe.

Ook in Italië weten ze niets van Horner naar Ferrari

Ook Sky Sports Italia meldt dat een mogelijke overstap van Horner naar Ferrari momenteel niet aan de orde is. ‘We zijn niet op de hoogte van gesprekken tussen Horner en president John Elkann, die in plaats daarvan zijn volledige vertrouwen, continuïteit en stabiliteit in het Vasseur-project stelde en hem daarmee aan het roer van Scuderia Ferrari bevestigde.’

Bij Ferrari is het momenteel onrustig. Charles Leclerc en Lewis Hamilton wisten in 2025 nog geen enkele race te winnen. Door de reglementswijzigingen in 2026 komen er bovendien geen updates meer aan de SF-25. Tijdens de afgelopen Grand Prix van Singapore konden Leclerc en Hamilton dan ook niet meekomen met het tempo van Mercedes, Red Bull en McLaren. Voorafgaand aan de GP van Canada doken de eerste geruchten op dat de positie van Vasseur zou wankelen, maar ondanks dat verlengde de Fransman zijn contract onlangs met meerdere seizoenen.

Paulie

Posts: 4.711

BREAKING
volgens aller- aller- allerlaatste berichten, vers van de pers:
er gaan vele verhalen rond in de paddock dat Horner Vasseur gaat vervangen bij Ferrari, echter na navraag bleek hier niets van waar te zijn...

Snel meer!!

  • 2
  • 16 okt 2025 - 13:35
F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner Ferrari

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.655

    B R E A K I N G :

    Er is nog geen UPDATE van de UPDATE over Horner: Vertrekt de Engelsman wel of niet naar Ferrari?

    Snel meer!

    • + 1
    • 16 okt 2025 - 12:21
    • Paulie

      Posts: 4.711

      BREAKING
      volgens aller- aller- allerlaatste berichten, vers van de pers:
      er gaan vele verhalen rond in de paddock dat Horner Vasseur gaat vervangen bij Ferrari, echter na navraag bleek hier niets van waar te zijn...

      Snel meer!!

      • + 2
      • 16 okt 2025 - 13:35
    • Larry Perkins

      Posts: 60.655

      Krijg nou tieten!

      Je draait je ff om en het breaking news is alweer gebroken...

      • + 2
      • 16 okt 2025 - 14:06
  • DutchTifosi

    Posts: 2.762

    Nee.

    • + 1
    • 16 okt 2025 - 12:32
  • trucker0werner

    Posts: 474

    Simpel als er gefluisterd wordt dar hij naar ferrari gaat. Dan is er eerder meer waar dan niet.
    Dat het gebeurt of niet is het tweeden

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 12:41
  • mario

    Posts: 14.355

    Gezien het feit dat bijna alle titels van artikelen voorzien zijn van quotes zal Horner vast niet naar Ferrari gaan...

    • + 2
    • 16 okt 2025 - 13:35

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (51)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar