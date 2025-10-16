Aston Martin ambitieus: "We zijn hier om te winnen"

Aston Martin is aan de weg naar boven aan het timmeren. Het team hoopt volgend jaar om de overwinningen te kunnen vechten, door middel van een ontworpen auto van Adrian Newey.

Aston Martin-teambaas Andy Cowell doet er alles aan om van Aston Martin een topteam te maken. Het team van Lawrence Stroll heeft hiervoor heel wat toppersoneel van de concurrentie weggehaald met als grote voorbeeld Adrian Newey van Red Bull Racing.

Aston Martin werkt veel beter

"Sinds Lawrence het team heeft overgenomen, maakt hij zijn beloftes waar", zegt Cowell tegenover de internationale media in Singapore. "Als je de campus ziet, de investeringen die hij daarin heeft gedaan, en zijn benadering bij het aantrekken van mensen zoals Adrian, dan zie je hoe vastberaden hij is. Iedereen in de paddock ziet nu die vastberadenheid. Dit is geen team meer dat probeert te overleven – we zijn hier om te winnen."

Volgens Cowell zit Aston Martin niet meer in de middenmoot. Het team wil zich definiëren als topteam. Ze willen zich vanaf volgend seizoen gaan focussen op de overwinningen in plaats van overleven.

'Aston Martin heeft twee goede coureurs'

"We hebben geluk dat we Lance en Fernando hebben – twee ervaren coureurs die ons tot minimaal eind 2026 bijstaan. Daardoor kunnen we open gesprekken voeren over de auto van volgend jaar én die van daarna." Stroll en Alonso rijden volgend jaar dus allebei voor Aston Martin. Het duo rijdt al samen sinds 2023.

"Wanneer ik met Adrian Newey en de engineers praat, is het duidelijk wat we willen: een écht snelle auto. We willen dat elke coureur met een superlicentie in de rij staat om bij ons te rijden", vertelt Cowell over de toekomstplannen van Aston Martin. Hij hoopt dar het team het beste team aller tijden gaat worden. Of het team volgend seizoen echt zo competitief wordt als ze hopen moet nog blijken.