McLaren lijkt op zijn hoede te zijn voor Max Verstappen. Afgelopen seizoen won het de constructeurstitel, maar ging Verstappen er met de rijderstitel vandoor. In aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten heeft teambaas Andrea Stella laten weten dat McLaren, met de constructeurstitel op zak, nu vol voor de rijderstitel wil gaan.

Tijdens de Grand Prix van Singapore schoot McLaren raak. De derde plaats van Lando Norris en de vierde plek van Oscar Piastri waren genoeg voor het team uit Woking om de tweede constructeurstitel op rij bij te schrijven. “We gaan de Grand Prix van de Verenigde Staten in als constructeurskampioen van 2025 en daar zijn we erg trots op”, liet Stella weten in de preview van McLaren. Maar McLaren wil meer en hoopt ook de rijderstitel te pakken.

McLaren wil meer dan alleen constructeurstitel

Daarvoor zal het Britse team een geduchte concurrent van zich af moeten schudden: Verstappen en Red Bull Racing. Na de zomerstop finishte het duo als tweede in Zandvoort en Singapore en won het de Grands Prix in Monza en Bakoe. Hierdoor is de Nederlander een stuk dichter bij Piastri en Norris gekomen in de stand, maar Stella ziet mogelijkheden voor de aankomende race in Austin.

Stella ziet mogelijkheden voor McLaren in Austin

“Dit weekend is ook een sprintevenement, wat beide coureurs goede kansen biedt om belangrijke punten te blijven scoren”, aldus Stella. “Het is een van de favoriete circuits van de coureurs, dus we kijken ernaar uit om hen de omstandigheden te bieden voor een sterk raceweekend. Ik ben ontzettend trots op het hele team dat hard heeft gewerkt om ons tot dit punt te brengen, maar we moeten dit jaar nog veel meer bereiken”, besloot hij vastberaden.

Tijdens de race in Singapore liepen de spanningen tussen Piastri en Norris even op na de start. De Brit haalde zijn teamgenoot op agressieve wijze in, tot ongenoegen van Piastri. Het gat tussen de twee McLaren-coureurs bedraagt momenteel 22 punten, gevolgd door Verstappen met een achterstand van 41 punten.