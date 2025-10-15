user icon
'Red Bull verspreidt geruchten over Ferrari-transfer Piastri'

'Red Bull verspreidt geruchten over Ferrari-transfer Piastri'
  • Gepubliceerd op 15 okt 2025 12:09
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij McLaren. De kampioenschapsleider werd in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, maar volgens Juan Pablo Montoya zit er mogelijk een addertje onder het gras. Hij stelt dat Red Bull deze geruchten kan verspreiden om het vuurtje op te stoken.

Piastri beleefde in Singapore een frustrerende race. De Australiër werd geraakt door zijn teamgenoot Lando Norris, waarna hij aan McLaren vroeg om in te grijpen. Dat gebeurde echter niet, en dat zorgde voor de nodige woede bij Piastri. Na afloop ontbrak hij bij McLarens titelfeestje op het podium. Na afloop bleek het om een communicatiefout te gaan, maar het was wel tekenend voor de situatie. Het zorgde voor kritiek en geruchten, en Piastri's naam werd zelfs in verband gebracht met Ferrari.

Vuurtje opstoken

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft een duidelijke meningen over de geruchten. Hij sprak zich uit bij een gokplatform: "De grote vraag is of het gewoon mensen zijn die verhalen verzinnen om het vuurtje op te stoken. Uiteindelijk is dit gewoon een goede manier om problemen te veroorzaken voor McLaren."

"Het lijkt een beetje op wat Toto Wolff deed met Max Verstappen. Had hij echt de kans om Max binnen te halen? Wie weet. Het zorgde in ieder geval wel voor headlines. Het verhaal over Piastri en Ferrari kan bijvoorbeeld vanuit de hoek van Red Bull komen."

Waarom zou Red Bull dat doen?

De Colombiaan vindt dat een logische theorie: "Iemand bij Red Bull kan denken: 'Dit zou een geweldig lek zijn, gewoon om het vuurtje op te stoken en McLaren te destabiliseren'. Op hetzelfde moment, als je denkt dat Oscar heel erg goed is, dan is dit een geweldige manier om namens Oscar tegen McLaren te zeggen: 'Als je me wil, moet je me respecteren'. Maar vandaag de dag staat het team bij McLaren boven de coureur."

Berto

Posts: 47

Ik vind het niet meer dan stoken om iemand ergens van te beschuldigen zonder dat je het 100% weet en iemand weer in kwaad licht te zetten schaam je

  • 4
  • 15 okt 2025 - 12:15
Reacties (12)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.456

    zolang het werkt....

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 12:11
    • Mick34

      Posts: 1.255

      Een niet loyale Piastri is het gouden ei dat Verstappen nodig heeft. Dan gaat McLaren mogelijk alle pijlen richten om Norris kampioen te maken.

      En Max staat slechts 41 punten achter Norris.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 12:19
  • HermanInDeZon

    Posts: 261

    Horner mag dan wel weg zijn maar zijn DNA zit nog in het team als dit verhaal klopt ;)

    • + 3
    • 15 okt 2025 - 12:12
  • Rimmer

    Posts: 12.878

    Ouw Monti wordt steeds gekker in zijn betogen. Dan kan je net zo goed gaan gillen dat het vanuit het kamp van Lando komt want die spint er meer garen bij dan RB, dat zelf ook wel weet dat Max geen kampioen meer gaat worden dit seizoen.
    Sterker nog, de kans dat de titelkansen van Max na dit weekend definitief over zijn is vele malen groter dan dat hij na dit weekend nog altijd mathematisch kans heeft.

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 12:12
    • hupholland

      Posts: 9.291

      De boodschap is denk ik vooral dat dit echt niet uit kamp Piastri zelf komt. Red Bull zou kunnen, Norris zou kunnen, maar de media of zelfs de fans kunnen ook prima zo'n gerucht op gang helpen. Hoe dan ook, dit zijn dingen waar Piastri nu ineens mee te maken krijgt, nog een extra uitdaging dus.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 12:21
  • Berto

    Posts: 47

    Ik vind het niet meer dan stoken om iemand ergens van te beschuldigen zonder dat je het 100% weet en iemand weer in kwaad licht te zetten schaam je

    • + 4
    • 15 okt 2025 - 12:15
    • hupholland

      Posts: 9.291

      Dan kan een analist weinig meer zeggen. Het hele verhaal klinkt als een verzinsel.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 12:23
    • Larry Perkins

      Posts: 60.626

      Dat Montoya een analist is, is ook een verzinsel...

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 12:45
    • hupholland

      Posts: 9.291

      Een voormalig F1 coureur die gevraagd wordt om zn mening dan. Maar je mag tegenwoordig dus zelfs al geen gerucht in twijfel trekken zonder het tegendeel te kunnen bewijzen. Beetje de wereld op zn kop denk ik

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 13:02
  • da_bartman

    Posts: 6.191

    Dus JP zuigt iets uit zijn duim en onze schraivert denkt: ik maak daar een heel artikeltje over.

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 12:21
  • jd2000

    Posts: 7.341

    Wat is dat toch met die gokplatforms? Schijnbaar tast het je hersencellen aan. Eerst Herbert met veel onzin en nu Montoya ook. Reden des te meer om weg te blijven bij dit soort sites.....

    • + 2
    • 15 okt 2025 - 12:22
  • bvonk2

    Posts: 97

    Dat zou red bull toch nooit doen, dat was toch altijd zak Brown zijn spelletje volgens velen......

    Ongelooflijk, geruchten verspreiden om er zelf beter van te worden.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 12:51

