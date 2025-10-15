Oscar Piastri werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij McLaren. De kampioenschapsleider werd in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, maar volgens Juan Pablo Montoya zit er mogelijk een addertje onder het gras. Hij stelt dat Red Bull deze geruchten kan verspreiden om het vuurtje op te stoken.

Piastri beleefde in Singapore een frustrerende race. De Australiër werd geraakt door zijn teamgenoot Lando Norris, waarna hij aan McLaren vroeg om in te grijpen. Dat gebeurde echter niet, en dat zorgde voor de nodige woede bij Piastri. Na afloop ontbrak hij bij McLarens titelfeestje op het podium. Na afloop bleek het om een communicatiefout te gaan, maar het was wel tekenend voor de situatie. Het zorgde voor kritiek en geruchten, en Piastri's naam werd zelfs in verband gebracht met Ferrari.

Vuurtje opstoken

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft een duidelijke meningen over de geruchten. Hij sprak zich uit bij een gokplatform: "De grote vraag is of het gewoon mensen zijn die verhalen verzinnen om het vuurtje op te stoken. Uiteindelijk is dit gewoon een goede manier om problemen te veroorzaken voor McLaren."

"Het lijkt een beetje op wat Toto Wolff deed met Max Verstappen. Had hij echt de kans om Max binnen te halen? Wie weet. Het zorgde in ieder geval wel voor headlines. Het verhaal over Piastri en Ferrari kan bijvoorbeeld vanuit de hoek van Red Bull komen."

Waarom zou Red Bull dat doen?

De Colombiaan vindt dat een logische theorie: "Iemand bij Red Bull kan denken: 'Dit zou een geweldig lek zijn, gewoon om het vuurtje op te stoken en McLaren te destabiliseren'. Op hetzelfde moment, als je denkt dat Oscar heel erg goed is, dan is dit een geweldige manier om namens Oscar tegen McLaren te zeggen: 'Als je me wil, moet je me respecteren'. Maar vandaag de dag staat het team bij McLaren boven de coureur."