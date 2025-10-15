McLaren weigert aanpakken te veranderen en vreest voor Verstappen

Het team van McLaren veroverde anderhalve week geleden de constructeurstitel. In Singapore ontstond er ook frustratie bij de coureurs, terwijl Max Verstappen het gat weer wist te verkleinen. De vraag is nu of McLaren op de valreep toch een kopman gaat aanwijzen. Volgens Zak Brown zal dit echter niet het geval zijn.

In Singapore ontstond er veel frustratie bij Oscar Piastri na een incident met zijn teamgenoot Lando Norris in de eerste bocht. Norris moest uitwijken, waarna hij tegen de auto van Piastri aanreed. De Australiër reageerde gefrustreerd, en vroeg zijn team om in te grijpen. McLaren deed dat echter niet, en dat zorgde voor nog meer frustratie.

Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar hij hoeft niet te rekenen op extra steun. De Australiër zal moeten blijven vechten met Norris, en hij zal ook rekening moeten houden met de aanstormende Max Verstappen.

Vechten met Verstappen

McLaren-CEO Zak Brown doet hier niet geheimzinnig over in een exclusief interview op de site van McLaren: "Hoewel we graag zouden willen dat het enkel neerkomt op onze twee jongens, is Max nog steeds volop in de race. Wat belangrijk is geweest, is dat het team enorm gefocust is gebleven, maar ook heel erg bescheiden."

Past McLaren de strategie aan?

Brown moet er niet aan denken om in deze fase van het seizoen de aanpak te veranderen. Norris en Piastri mogen van hem de degens blijven kruisen: "Dus we blijven gewoon doen wat we doen. Onze strategie gaat niet veranderen, omdat we het constructeurskampioenschap hebben gewonnen. We gaan de resterende raceweekenden op precies dezelfde manier benaderen als alle voorgaande weekenden. Dat is ook waarvoor we hier zijn: races winnen en kampioenschappen winnen. En we kunnen ook niet gemotiveerder zijn."

Piastri staat bij het ingaan van de Amerikaanse Grand Prix op 336 punten. Zijn teamgenoot Norris volgt met 314 punten, terwijl Verstappen derde staat met 273 punten.