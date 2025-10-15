user icon
icon

McLaren weigert aanpakken te veranderen en vreest voor Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren weigert aanpakken te veranderen en vreest voor Verstappen
  • Gepubliceerd op 15 okt 2025 09:26
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren veroverde anderhalve week geleden de constructeurstitel. In Singapore ontstond er ook frustratie bij de coureurs, terwijl Max Verstappen het gat weer wist te verkleinen. De vraag is nu of McLaren op de valreep toch een kopman gaat aanwijzen. Volgens Zak Brown zal dit echter niet het geval zijn.

In Singapore ontstond er veel frustratie bij Oscar Piastri na een incident met zijn teamgenoot Lando Norris in de eerste bocht. Norris moest uitwijken, waarna hij tegen de auto van Piastri aanreed. De Australiër reageerde gefrustreerd, en vroeg zijn team om in te grijpen. McLaren deed dat echter niet, en dat zorgde voor nog meer frustratie. 

Meer over McLaren Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

4 okt
 McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

10 okt

Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar hij hoeft niet te rekenen op extra steun. De Australiër zal moeten blijven vechten met Norris, en hij zal ook rekening moeten houden met de aanstormende Max Verstappen.

Vechten met Verstappen

McLaren-CEO Zak Brown doet hier niet geheimzinnig over in een exclusief interview op de site van McLaren: "Hoewel we graag zouden willen dat het enkel neerkomt op onze twee jongens, is Max nog steeds volop in de race. Wat belangrijk is geweest, is dat het team enorm gefocust is gebleven, maar ook heel erg bescheiden."

Past McLaren de strategie aan?

Brown moet er niet aan denken om in deze fase van het seizoen de aanpak te veranderen. Norris en Piastri mogen van hem de degens blijven kruisen: "Dus we blijven gewoon doen wat we doen. Onze strategie gaat niet veranderen, omdat we het constructeurskampioenschap hebben gewonnen. We gaan de resterende raceweekenden op precies dezelfde manier benaderen als alle voorgaande weekenden. Dat is ook waarvoor we hier zijn: races winnen en kampioenschappen winnen. En we kunnen ook niet gemotiveerder zijn."

Piastri staat bij het ingaan van de Amerikaanse Grand Prix op 336 punten. Zijn teamgenoot Norris volgt met 314 punten, terwijl Verstappen derde staat met 273 punten.

F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.195

    Okay Deze pappen-naya rules blijven:

    https://www(.)youtube(.)com/shorts/LagSkTW2zcs?feature=share
    Why "pappen en nat houden" rules has become such a big meme.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 09:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.534

    Oke.
    Bericht nr. 56 dat gaat over McLaren die bang zijn voor Max.

    Later op de dag nr. 57 en morgen nr.58-59 en 60.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 10:00

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar