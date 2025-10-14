Terwijl op de baan de resultaten achterblijven, onthullen de financiële boeken van Alpine F1 een zorgwekkend beeld. Met een verlies van £22 miljoen (€26 miljoen) in 2024 en een budget dat kan wedijveren met topteams, bevindt de Franse renstal zich in een spagaat. De blik is volledig gericht op 2026, maar is deze alles-of-niets gok houdbaar?

£22 miljoen verlies in 2024 na eerder winstjaar

Recente financiële cijfers tonen aan dat het Alpine F1-team in 2024 een aanzienlijk verlies van £22 miljoen (€26 miljoen) heeft geleden. Een forse verslechtering ten opzichte van de winst van het jaar ervoor.

Dit verlies staat in schril contrast met het enorme budget van het team. Voormalig CEO Laurent Rossi schatte dit op een half miljard euro per seizoen. Recent investeerden ook Hollywood-sterren in het team.

De cijfers leggen de pijnlijke realiteit bloot: de uitgaven van een topteam, maar de prestaties van een middenmoter.

CEO bevestigt F1-toekomst maar focus ligt op 2026

De nieuwe CEO van Renault, Francois Provost, heeft de F1-toekomst van het team bevestigd. Maar de focus ligt nu volledig op de nieuwe reglementen van 2026.

Dit wordt ondersteund door uitspraken van topman Steve Nielsen. Hij spreekt over het "opofferen van korte termijnsucces" om te investeren in de toekomst.

Deze strategie verklaart de huidige teleurstellende resultaten. Alpine heeft bewust gekozen om 2025 op te offeren voor een betere positie in 2026.

Pragmatische keuze: Mercedes-klant vanaf 2026

Het team heeft een belangrijke strategische beslissing genomen. Vanaf 2026 bouwt Alpine geen eigen motoren meer en wordt klant van Mercedes.

Een beslissing die door adviseur Flavio Briatore werd ingegeven. Dit is een pragmatische keuze om de motorische achterstand op te lossen.

Maar het betekent ook een verlies van status als volwaardig fabrieksteam. Alpine geeft daarmee toe dat het de motorontwikkeling niet aankan.

Enorme druk vanuit Renault-bestuur voor resultaten

Alpine bevindt zich op een kruispunt. De enorme investeringen en de druk vanuit het Renault-bestuur eisen resultaten.

De gok op 2026 is een alles-of-niets-poging om de vicieuze cirkel van hoge uitgaven en matige prestaties te doorbreken.

Het team heeft bewust gekozen voor een strategie waarbij korte termijnsucces wordt opgeofferd. Maar deze aanpak brengt grote risico's met zich mee.

Is de financiële spagaat houdbaar tot 2026?

De vraag is of deze strategie houdbaar is. Met een half miljard budget per seizoen en teleurstellende resultaten groeit de onvrede.

De komende seizoenen zullen uitwijzen of deze strategie het team terug naar de top kan brengen. Of dat de financiële spagaat onhoudbaar wordt en Renault de stekker eruit trekt.

Voor Alpine is 2026 do or die. Het team heeft alle kaarten gezet op de nieuwe reglementen. Als dat niet werkt, kan de F1-toekomst in gevaar komen.