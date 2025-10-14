De onrust bij Ferrari lijkt toe te nemen. In een seizoen waarin weinig lukt, doen geruchten de ronde dat de positie van teambaas Frédéric Vasseur onder druk staat. President John Elkann zou niet tevreden zijn over de verrichtingen van de Fransman.

Ferrari kende een sterk slot van het F1-seizoen 2024 en vocht tot de laatste race om de constructeurstitel met McLaren. Maar in 2025 is alles anders: de Scuderia kan het niet opnemen tegen McLaren, Max Verstappen en Mercedes. Charles Leclerc oogt ontevreden en Lewis Hamilton wacht nog altijd op zijn eerste podium van het seizoen. Volgens verschillende bronnen zou president Elkann niet tevreden zijn over de leiding binnen het team, met name over Vasseur.

'Ferrari zoekt vervanger voor Vasseur'

Volgens F1 Planet onderzoekt Ferrari de mogelijkheid om een nieuwe teambaas aan te stellen. “Ferrari zou serieus overwegen om Fred Vasseur te vervangen, ondanks dat de teambaas eerder dit seizoen een nieuw meerjarig contract tekende,” aldus het medium.

Na de Grand Prix van Singapore zou Vasseur het aan de stok hebben gekregen met een ervaren ingenieur. De Fransman zou woedend zijn geworden na afloop van de race op het Marina Bay Street Circuit. George Russell won de race voor Max Verstappen en Lando Norris, terwijl Ferrari geen moment aanspraak maakte op het podium.

Horner in verband gebracht met Ferrari

Ferrari zou al actief op zoek zijn naar een vervanger voor Vasseur. De Scuderia zou gesprekken hebben gevoerd met Christian Horner, die eerder dit seizoen werd ontslagen bij Red Bull Racing. Een kanttekening is dat Horner volgens zijn overeenkomst met Red Bull pas halverwege 2026 weer bij een F1-team aan de slag mag.

Vasseur werd eerder dit jaar al in verband gebracht met een vertrek bij Ferrari. De voormalig Sauber-teambaas verlengde vervolgens zijn contract voor meerdere seizoenen, maar lijkt zich nu opnieuw in de gevarenzone te bevinden. Hij heeft dit seizoen in ieder geval nog zes races om het tij te keren met Ferrari.