Onrust bij Ferrari: 'President Elkann ontevreden en wil vervanger Vasseur'
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 18:06
  • comments 15
  • Door: Jeroen Immink

De onrust bij Ferrari lijkt toe te nemen. In een seizoen waarin weinig lukt, doen geruchten de ronde dat de positie van teambaas Frédéric Vasseur onder druk staat. President John Elkann zou niet tevreden zijn over de verrichtingen van de Fransman.

Ferrari kende een sterk slot van het F1-seizoen 2024 en vocht tot de laatste race om de constructeurstitel met McLaren. Maar in 2025 is alles anders: de Scuderia kan het niet opnemen tegen McLaren, Max Verstappen en Mercedes. Charles Leclerc oogt ontevreden en Lewis Hamilton wacht nog altijd op zijn eerste podium van het seizoen. Volgens verschillende bronnen zou president Elkann niet tevreden zijn over de leiding binnen het team, met name over Vasseur.

'Ferrari zoekt vervanger voor Vasseur'

Volgens F1 Planet onderzoekt Ferrari de mogelijkheid om een nieuwe teambaas aan te stellen. “Ferrari zou serieus overwegen om Fred Vasseur te vervangen, ondanks dat de teambaas eerder dit seizoen een nieuw meerjarig contract tekende,” aldus het medium.

Na de Grand Prix van Singapore zou Vasseur het aan de stok hebben gekregen met een ervaren ingenieur. De Fransman zou woedend zijn geworden na afloop van de race op het Marina Bay Street Circuit. George Russell won de race voor Max Verstappen en Lando Norris, terwijl Ferrari geen moment aanspraak maakte op het podium.

Horner in verband gebracht met Ferrari

Ferrari zou al actief op zoek zijn naar een vervanger voor Vasseur. De Scuderia zou gesprekken hebben gevoerd met Christian Horner, die eerder dit seizoen werd ontslagen bij Red Bull Racing. Een kanttekening is dat Horner volgens zijn overeenkomst met Red Bull pas halverwege 2026 weer bij een F1-team aan de slag mag.

Vasseur werd eerder dit jaar al in verband gebracht met een vertrek bij Ferrari. De voormalig Sauber-teambaas verlengde vervolgens zijn contract voor meerdere seizoenen, maar lijkt zich nu opnieuw in de gevarenzone te bevinden. Hij heeft dit seizoen in ieder geval nog zes races om het tij te keren met Ferrari.

Larry Perkins

Posts: 60.623

Het is uiteraard John Elkann die in de spiegel moet kijken. Als Vasseur niet voldoet (ik zeg niet dat dat zo is), welke pannenkoek heeft hem dan aangesteld? Juist, Elkann! Wie heeft Mattia Binotto uit zijn juiste positie van technische man weggepromoveerd naar de functie van teambaas wat niet zij... [Lees verder]

  • 3
  • 14 okt 2025 - 20:54
Reacties (15)

  • Snorremans

    Posts: 58

    Weer paniekvoetbal bij Ferrari...eigenlijk zoals we al decennia gewend zijn. Duidelijk wie dan het stoeltje van Vasseur gaat overnemen.

    • + 2
    • 14 okt 2025 - 18:08
    • Freek-Willem

      Posts: 6.263

      Lewis?

      • + 2
      • 14 okt 2025 - 18:29
    • Rogier hier

      Posts: 6.725

      Zal wel lachen worden! Rokkenjager Horner met zijn Spice Girl als mode icoon die gaat proberen de leiding te nemen bij Ferrari!? Ha! Hij zal dan nog vaak met weemoed terugdenken aan het Red Bull wespennest en bedenken dat Verstappen sr., Marko en de interne Thaise-Oostenrijkse strijd bij Red Bull kinderspel zijn in vergelijking tot de dynamiek bij Ferrari en een heel land dat zo ongeveer er een mening over heeft. Daar kun je wel een paar seizoenen Drive to Survive mee vullen.

      • + 2
      • 14 okt 2025 - 19:37
  • Robin

    Posts: 2.863

    Ja hoor en wéér een andere teambaas lost alles op….
    Ga toch eens dieper in de structuur van dat team kijken…

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 19:17
    • NicoS

      Posts: 19.473

      Volgens mij is dat juist de taak van een teambaas….., zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten b.v…..

      • + 2
      • 14 okt 2025 - 19:40
    • Robin

      Posts: 2.863

      Ik begrijp heus dat hij uiteindelijk aansprakelijk is maar net als een voetbal coach kan hij het echt niet alleen..

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 20:27
    • Robin

      Posts: 2.863

      Bovendien @nico het zou mij niet verbazen als Vasseur beperkte vrijheden heeft mbt mensen eruit gooien en vervangen (zoals wat @Ribo89 hieronder schrijft)
      Dus je kunt de teambaas voor de zoveelste keer in relatief korte tijd vervangen maar als hij beperkt wordt in z’n beslissingen wordt het niks.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 20:31
    • Larry Perkins

      Posts: 60.623

      Het is uiteraard John Elkann die in de spiegel moet kijken. Als Vasseur niet voldoet (ik zeg niet dat dat zo is), welke pannenkoek heeft hem dan aangesteld? Juist, Elkann! Wie heeft Mattia Binotto uit zijn juiste positie van technische man weggepromoveerd naar de functie van teambaas wat niet zijn ding was en is? Juist Elkann. Wie heeft dezelfde Binotto vervolgens weggewerkt? Alweer die slungel van een Elkann! (ondertussen zit Mattia weer op zijn plek met Wheatly als teambaas).
      Wie heeft Hamilton gehaald? Het begint met een E en eindigt met "lkann"...

      • + 3
      • 14 okt 2025 - 20:54
    • NicoS

      Posts: 19.473

      Je kunt wel mensen ontslaan, maar dan moeten er ook mensen zijn die ze kunnen vervangen.
      Het is een Italiaans team gevestigd in Italië waar voor een groot deel Italianen werken. Het zal niet meevallen voor mensen buiten Italië om daar goed te kunnen aarden, en dat is het probleem.
      De communicatie is daar dus Italiaans, en gebrekkig Engels, en dat werkt niet….
      Als teambaas zou ik iedereen verplichten om Engels te praten als het over werk gaat, misschien dat het dan ooit wat wordt……maar dat gaat toch niet gebeuren.
      Je bent dus als teamleider altijd gebonden aan voornamelijk Italianen, ik zeg succes voor de volgende…..;)

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 20:55
  • Ribo89

    Posts: 207

    Misschien moet Elkann zich eens gaan richten op de verkoop van straatauto's en Vasseur de boel laten regelen bij het raceteam. Maarja, dan is het risico dat Vasseur er minstens 25% van het personeel uitgooit. En dat kunnen de tere zieltjes van Ferrari niet aan. Ondanks dat het motto altijd is dat niemand groter is dan Ferrari zelf.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 19:38
  • elflitso

    Posts: 1.521

    De enige die onrust gezaaid heeft is Elkann zelf. Ze waren op de goede weg met Charles en Carlos. Het was ook niet Fred zijn voorkeur om Lewis aan te stellen. Maar ja, bij Stellantis gaat het ook niet goed dus zoekt hij een stok om te kunnen slaan.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 19:43
  • Plextor

    Posts: 107

    Hopelijk horen we nog eens wat goede updates van Mr. Monza...

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 20:08
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.139

      Die kan er momenteel ook niet teveel positiefs over zeggen gok ik zo maar

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 23:55
  • Avb1

    Posts: 187

    De Donald Trump van de Formule 1 rood team rode petjes.... Paniek beleid, shirtjes, petjes verkopen.
    Nieuwe teambaas die vrouwen ....... President die vrouwen....
    Geven iedereen de schuld van hun eigen fouten.
    President van 2008 en 2016 als coureurs.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 23:02
  • schwantz34

    Posts: 41.026

    Laat ze Elkannder maar afmaken daar in Maranello! Volgens mij heeft die gast de ballen verstand van de F1 racelarij (anders had hij Sainz wel laten zitten, ipv de veels te dure en compleet door het ijs zakkende Ham aan te trekken). En nu lijkt hij de net zijn (contract verlengde) Vasseur alweer in te willen ruilen voor Horner, wtf straal je dan uit als leidinggevende? En wat voor langere termijnvisie he je dan? 0.0!

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 23:53

