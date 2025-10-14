user icon
<b> Weersverwachting GP USA: </b> Kan Verstappen een regenbui verwachten?
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 10:46
  • comments 11
  • Door: Jeroen Immink

Aankomend weekend staat de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma. Op het Circuit of the Americas in Austin hoopt Max Verstappen dichter bij Oscar Piastri en Lando Norris te komen in het WK-klassement. Dit is de weersverwachting voor het raceweekend in Amerika.

Verstappen en de rest van het Formule 1-veld krijgen een druk weekend voor de kiezen in Austin. Omdat er een sprintrace op het programma staat, zijn er extra punten te verdienen. Voor Verstappen en Red Bull Racing – die twee van de afgelopen drie races wisten te winnen – is dat de ideale kans om de McLaren-coureurs onder druk te zetten.

Gaat het regenen in Austin?

Er is een reële kans op regen tijdens het weekend in Texas. Volgens Weather.com bedraagt de neerslagkans op vrijdag 44 procent en op zaterdag 39 procent. Dat betekent dat het mogelijk gaat druppelen tijdens de sprintkwalificatie, sprintrace en normale kwalificatie. Op zondag lijkt het grotendeels droog te blijven: voor de hoofdrace wordt slechts 24 procent kans op regen voorspeld.

De laatste keer dat het regende tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten is alweer tien jaar geleden. In 2015 begon de race in Austin op een natte baan, waardoor de coureurs op intermediates moesten starten. Lewis Hamilton won toen de wedstrijd en pakte daarmee zijn derde wereldtitel.

Bij Verstappen en Red Bull is het optimisme teruggekeerd. Voor de zomerstop gooide de Nederlander de handdoek nog in de ring door te zeggen dat hij geen races meer zou winnen in 2025, maar na zijn zeges in Monza en Baku mag hij stiekem weer dromen van een mogelijke vijfde wereldtitel. Ondertussen begint het bij McLaren onrustiger te worden. Piastri oogde na de GP van Singapore niet blij nadat Norris hem bijna van de baan reed.

 

 

Larry Perkins

Posts: 60.602

De vraag hoort te zijn: [b] Wat doet het weer in Austin? [/b]

  • 3
  • 14 okt 2025 - 11:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.342

    50% kans dus.
    Dus wel regen, of geen regen.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 10:56
  • Larry Perkins

    Posts: 60.602

    De vraag hoort te zijn: Wat doet het weer in Austin?

    • + 3
    • 14 okt 2025 - 11:02
    • Pietje Bell

      Posts: 31.463

      Het antwoord is: Het wordt warm en het blijft droog.

      • + 2
      • 14 okt 2025 - 11:05
    • Larry Perkins

      Posts: 60.602

      Mijn reactie luidt: Thanx! Ik weet genoeg...

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 11:24
    • nr 76

      Posts: 7.016

      Met 50% kans op neerslag.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 12:31
  • HarryLam

    Posts: 4.925

    Dat is nu 4 dagen van tevoren absoluut niet te voorspellen, het kan nog alle kanten op.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 11:03
  • John6

    Posts: 11.126

    Wat ik las het wordt aankomend weekend wel koeler, of er regen zal vallen weten ze volgens mij nog niet.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 11:06
    • Abeltje

      Posts: 343

      Hoezo koeler? Woensdag t/m zondag 32/33 graden en
      10% kans op regen volgen Weeronline en de rest.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 12:02
    • John6

      Posts: 11.126

      Ik kijk ook niet op weeronline.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 12:21
    • Abeltje

      Posts: 343

      Daarom schreef ik ook 'en de rest'.
      Heb nergens iets anders zien staan. Constante warmte/hitte.
      AccuWeather bijvoorbeeld geeft zelfs 33 - 34 - 34 - 32 - 34 graden en
      0 - 7% kans op regen aan.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 12:47
  • Hourpower

    Posts: 731

    Verstappen kan een regenbui verwachten, Norris achterop komende windvlagen, Hamilton kan natte sneeuwvlokken verwachten, Piastri houdt het droog en Russell wordt achtervolgd door een tornado die uiteindelijk Stroll opzuigd de hemel in.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 12:11

