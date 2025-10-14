Aankomend weekend staat de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma. Op het Circuit of the Americas in Austin hoopt Max Verstappen dichter bij Oscar Piastri en Lando Norris te komen in het WK-klassement. Dit is de weersverwachting voor het raceweekend in Amerika.

Verstappen en de rest van het Formule 1-veld krijgen een druk weekend voor de kiezen in Austin. Omdat er een sprintrace op het programma staat, zijn er extra punten te verdienen. Voor Verstappen en Red Bull Racing – die twee van de afgelopen drie races wisten te winnen – is dat de ideale kans om de McLaren-coureurs onder druk te zetten.

Gaat het regenen in Austin?

Er is een reële kans op regen tijdens het weekend in Texas. Volgens Weather.com bedraagt de neerslagkans op vrijdag 44 procent en op zaterdag 39 procent. Dat betekent dat het mogelijk gaat druppelen tijdens de sprintkwalificatie, sprintrace en normale kwalificatie. Op zondag lijkt het grotendeels droog te blijven: voor de hoofdrace wordt slechts 24 procent kans op regen voorspeld.

De laatste keer dat het regende tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten is alweer tien jaar geleden. In 2015 begon de race in Austin op een natte baan, waardoor de coureurs op intermediates moesten starten. Lewis Hamilton won toen de wedstrijd en pakte daarmee zijn derde wereldtitel.

Bij Verstappen en Red Bull is het optimisme teruggekeerd. Voor de zomerstop gooide de Nederlander de handdoek nog in de ring door te zeggen dat hij geen races meer zou winnen in 2025, maar na zijn zeges in Monza en Baku mag hij stiekem weer dromen van een mogelijke vijfde wereldtitel. Ondertussen begint het bij McLaren onrustiger te worden. Piastri oogde na de GP van Singapore niet blij nadat Norris hem bijna van de baan reed.