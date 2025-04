De F1 Academy heeft aangekondigd dat er binnenkort een documentaireserie over de klasse op Netflix gaat verschijnen. De langverwachte serie zou 28 mei op de streamingdienst beschikbaar zijn. De docuserie gaat een Drive to Survive-achtige setting krijgen en je wordt als kijker meegenomen door het F1 Academy-seizoen van 2024.

In zeven afleveringen wordt het gehele seizoen verteld. Er zijn ook zeven races, dus het is waarschijnlijk dat iedere aflevering één race aan het licht brengt. De vrouwelijke coureurs gaan echt gevolgd worden, zoals ook in Drive to Survive gebeurt.

Exclusieve shots

Als kijker zie je meer dan alleen de races. Ook achter de schermen wordt van alles verteld en laten zien. Er gaat dan echt een persoonlijk randje aan de serie komen. De Formule 1 zelf komt met: "F1: The Academy belicht het drama van de races, maar ook de persoonlijke verhalen en de hoge inzet voor deze ongelooflijke coureurs en de teams om hen heen, terwijl ze grenzen doorbreken in een van de meest veeleisende sporten ter wereld."

De producer van de serie is een hele bekende naam in de Formule 1. Susie Wolff, vrouw van Toto Wolff, produceert de gehele serie. Dit doet ze echter niet alleen. Ze krijgt namelijk hulp van: acteur Ian Holmes, head of original content Isabelle Stewart, actrice Reese Witherspoon, startende filmschrijver Sara Rae en startende producer Sarah Lazenby. De showrunner is Lisa Keane, ook een nog relatief onbekende producer.

Het doel

De FOM wil met de serie meer aandacht voor de F1 Academy, de klasse voor vrouwen. Ze proberen hetzelfde trucje uit wat ze in 2019 ook deden met Drive to Survive voor de Formule 1. De FOM zet sterk in op de F1 Academy en wil graag een vrouw in de Formule 1 hebben rijden. Eerder hebben vrouwen al wel deelgenomen, maar nog geen volledig seizoen. Alleen Lella Lombardi wist punten te scoren.