Guenther Steiner houdt zijn hart vast voor wat er nog gaat komen bij McLaren. De Italiaan verwacht dat de titelstrijd tussen Oscar Piastri en Lando Norris vroeg of laat zal ontploffen. Volgens de voormalig teambaas van Haas is een crash tussen de twee jonge F1-coureurs dit seizoen zelfs onvermijdelijk.

McLaren is al maanden het toonaangevende team in de Formule 1 en zowel Piastri als Norris heeft nog altijd uitzicht op de wereldtitel. Afgelopen weekend verzekerde het team uit Woking zich al van de constructeurstitel, waardoor de focus nu volledig op de rijderstitel kan.

Steiner voorspelt crash tussen Norris en Piastri

Het onderlinge verschil is klein tussen Piastri en Norris, maar de spanning groeit met de week. Steiner, die jarenlang de druk van de Formule 1 van dichtbij meemaakte, ziet het dan ook somber in. “Ik denk dat het gaat gebeuren”, zei hij in de Red Flags Podcast. “En als het eenmaal zover is, zullen ze daarna wel teamregels instellen.”

Volgens Steiner is het momenteel nog te vrijblijvend binnen het team van Zak Brown. “Het is nu niet duidelijk wie er prioriteit krijgt of wie de titel moet pakken. Als ik McLaren was, zou ik zeggen: steun Oscar, zodat hij kampioen kan worden. Je hebt iemand nodig die het verschil maakt in de slotfase.”

Verstappen komt dichterbij in WK-stand

De Italiaan ziet bovendien dat de concurrentie van dichtbij loert. Max Verstappen en George Russell kwamen na de Grand Prix van Singapore opnieuw dichterbij in de WK-stand, en dat maakt de situatie bij McLaren alleen maar gevoeliger. “Ze moeten een keuze maken”, benadrukt Steiner. “Als je dat niet doet, loop je het risico dat je alles verliest. Op een gegeven moment zullen ze moeten handelen, anders vallen de coureurs onderling uit elkaar. Dat gebeurt altijd.”

McLaren verkeert dus in een luxeprobleem: twee titelkandidaten in één team. Maar als Steiner gelijk krijgt, kan die rijkdom zomaar omslaan in een nachtmerrie — met één verkeerde bocht als het kantelpunt.