Verstappen kan blijven dromen: "Piastri en Norris gaan crashen"
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 08:11
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Guenther Steiner houdt zijn hart vast voor wat er nog gaat komen bij McLaren. De Italiaan verwacht dat de titelstrijd tussen Oscar Piastri en Lando Norris vroeg of laat zal ontploffen. Volgens de voormalig teambaas van Haas is een crash tussen de twee jonge F1-coureurs dit seizoen zelfs onvermijdelijk.

McLaren is al maanden het toonaangevende team in de Formule 1 en zowel Piastri als Norris heeft nog altijd uitzicht op de wereldtitel. Afgelopen weekend verzekerde het team uit Woking zich al van de constructeurstitel, waardoor de focus nu volledig op de rijderstitel kan. 

Steiner voorspelt crash tussen Norris en Piastri

Het onderlinge verschil is klein tussen Piastri en Norris, maar de spanning groeit met de week. Steiner, die jarenlang de druk van de Formule 1 van dichtbij meemaakte, ziet het dan ook somber in. “Ik denk dat het gaat gebeuren”, zei hij in de Red Flags Podcast. “En als het eenmaal zover is, zullen ze daarna wel teamregels instellen.”

Volgens Steiner is het momenteel nog te vrijblijvend binnen het team van Zak Brown. “Het is nu niet duidelijk wie er prioriteit krijgt of wie de titel moet pakken. Als ik McLaren was, zou ik zeggen: steun Oscar, zodat hij kampioen kan worden. Je hebt iemand nodig die het verschil maakt in de slotfase.”

Verstappen komt dichterbij in WK-stand

De Italiaan ziet bovendien dat de concurrentie van dichtbij loert. Max Verstappen en George Russell kwamen na de Grand Prix van Singapore opnieuw dichterbij in de WK-stand, en dat maakt de situatie bij McLaren alleen maar gevoeliger. “Ze moeten een keuze maken”, benadrukt Steiner. “Als je dat niet doet, loop je het risico dat je alles verliest. Op een gegeven moment zullen ze moeten handelen, anders vallen de coureurs onderling uit elkaar. Dat gebeurt altijd.”

McLaren verkeert dus in een luxeprobleem: twee titelkandidaten in één team. Maar als Steiner gelijk krijgt, kan die rijkdom zomaar omslaan in een nachtmerrie — met één verkeerde bocht als het kantelpunt.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Guenther Steiner Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.177

    Dat is een zwaktebod...

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 08:31

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar