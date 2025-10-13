Chaos bij Ferrari: "Personeel vreest dat ze ontslagen worden"

Het team van Ferrari is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Ze kunnen niet meevechten om de zeges, en er gaan veel geruchten rond over de sfeer binnen het team. Jenson Button heeft dat ook meegekregen, en hij stelt dat het Ferrari-personeel het gevoel heeft dat ze elk moment kunnen worden ontslagen.

Charles Leclerc en Lewis Hamilton kunnen nog geen potten breken dit seizoen. Leclerc pakte een pole position in Hongarije en stond een aantal keren op het podium, maar verder is hij nog niet gekomen. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton wist de sprintrace in China te winnen, maar heeft het verder zwaar.

In de afgelopen week kwamen daar nog allerlei geruchten bij over de sfeer binnen Ferrari. Zo zou teambaas Frédéric Vasseur ruzie hebben gemaakt met een belangrijke engineer, wordt Leclerc in verband gebracht met een vertrek en zou Ferrari Christian Horner willen aantrekken als nieuwe teambaas.

Angst bij Ferrari?

Oud-wereldkampioen Jenson Button geeft zijn kijk op de sfeer binnen het team. De wereldkampioen van 2009 spreekt zich uit bij Sky Sports: "Je mag niet bang zijn om te falen, en dat lijkt precies het probleem te zijn bij Ferrari. Ik heb het gevoel dat iedereen daar denkt dat ze elk moment de zak kunnen krijgen. Dat is gewoon geen prettig gevoel. Je hebt juist stabiliteit en vertrouwen nodig binnen het hele team, dat straalt ook af op de coureurs."

Wat heeft Ferrari nodig?

Button stelt dat Ferrari rust en continuïteit nodig heeft: "Ik hoop dat dit volgend jaar allemaal niet meer aan de hand is. Het is belangrijk dat ze het hele jaar als één team doorkomen, want er gaat in die eerste race al zoveel veranderen. Dat zal tot de laatste race zo blijven. Het hele seizoen gaat er compleet anders uitzien. Ferrari is echt een geweldig team, met sterke leiders. En laten we ook eerlijk zijn, een betere line-up dan Hamilton en Leclerc kun je niet wensen."