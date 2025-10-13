user icon
Chaos bij Ferrari: "Personeel vreest dat ze ontslagen worden"

Chaos bij Ferrari: "Personeel vreest dat ze ontslagen worden"
  • Gepubliceerd op 13 okt 2025 15:24
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Ze kunnen niet meevechten om de zeges, en er gaan veel geruchten rond over de sfeer binnen het team. Jenson Button heeft dat ook meegekregen, en hij stelt dat het Ferrari-personeel het gevoel heeft dat ze elk moment kunnen worden ontslagen.

Charles Leclerc en Lewis Hamilton kunnen nog geen potten breken dit seizoen. Leclerc pakte een pole position in Hongarije en stond een aantal keren op het podium, maar verder is hij nog niet gekomen. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton wist de sprintrace in China te winnen, maar heeft het verder zwaar.

In de afgelopen week kwamen daar nog allerlei geruchten bij over de sfeer binnen Ferrari. Zo zou teambaas Frédéric Vasseur ruzie hebben gemaakt met een belangrijke engineer, wordt Leclerc in verband gebracht met een vertrek en zou Ferrari Christian Horner willen aantrekken als nieuwe teambaas.

Angst bij Ferrari?

Oud-wereldkampioen Jenson Button geeft zijn kijk op de sfeer binnen het team. De wereldkampioen van 2009 spreekt zich uit bij Sky Sports: "Je mag niet bang zijn om te falen, en dat lijkt precies het probleem te zijn bij Ferrari. Ik heb het gevoel dat iedereen daar denkt dat ze elk moment de zak kunnen krijgen. Dat is gewoon geen prettig gevoel. Je hebt juist stabiliteit en vertrouwen nodig binnen het hele team, dat straalt ook af op de coureurs."

Wat heeft Ferrari nodig?

Button stelt dat Ferrari rust en continuïteit nodig heeft: "Ik hoop dat dit volgend jaar allemaal niet meer aan de hand is. Het is belangrijk dat ze het hele jaar als één team doorkomen, want er gaat in die eerste race al zoveel veranderen. Dat zal tot de laatste race zo blijven. Het hele seizoen gaat er compleet anders uitzien. Ferrari is echt een geweldig team, met sterke leiders. En laten we ook eerlijk zijn, een betere line-up dan Hamilton en Leclerc kun je niet wensen."

mario

Posts: 14.303

Geen Ferrari-fan, maar ik gun het ze wel dat ze volgend jaar er wel meteen goed bijzitten... Hoe meer zielen aan de top, hoe meer vreugd voor de (echte) fans...

  • 4
  • 13 okt 2025 - 15:27
  • mario

    Posts: 14.303

    Geen Ferrari-fan, maar ik gun het ze wel dat ze volgend jaar er wel meteen goed bijzitten... Hoe meer zielen aan de top, hoe meer vreugd voor de (echte) fans...

    • + 4
    • 13 okt 2025 - 15:27
  • Hemex

    Posts: 1.343

    Maar als ik eerlijk ben, kan ik best een betere line-up dan Hamilton en Leclerc wensen.
    Maar het is nog geen Sinterklaas, dus ik houd het nog even geheim.

    • + 4
    • 13 okt 2025 - 15:38
  • Snorremans

    Posts: 56

    Als men die gevoel heeft zegt dat, lijkt mij, ook wat over de wagen /pu voor volgend seizoen. Die vooruitzichten lijken me dan ook niet rooskleurig.

    • + 3
    • 13 okt 2025 - 15:42
  • Remco_F1

    Posts: 3.184

    "Wat heeft Ferrari nodig?"

    Het paard van Troje

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 15:54
  • Avb1

    Posts: 170

    Verstappen en Leclerc lijkt mij de perfecte Line up

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 16:00
    • snailer

      Posts: 30.163

      De zo hoog geprezen no blame cultuur bij Ferrari. Toen ik dat 3 of 4 jaar geleden als niet bestaand verkondigde werd ik van mijn poten af gezaagd door Ferrari fans.
      Echter was ik er wel van overtuigd dat Binotto toen de sfeer rond dat onderwerp wilde veranderen. En eerlijkgezegd was de groei er met Binotto. Het leek allemaal te werken.

      Leclerc is onderdeel geweest al die jaren van een niet werkende cultuur. Hij was er zelfs een lange periode het speerpunt van. Elkann: "Ik zal er alles aan doen om Leclerc een winnende Ferrari te geven." Sainz telde niet mee.

      In ieder geval heeft Leclerc de stroming binnen Ferrari niet kunnen veranderen.

      Het moet dus Verstappen worden met een technisch zeer goede rijder die ook nog eens zeer stevig in de schoenen staat. Die twee moeten dan met alles de zin krijgen. Vervolgens moet men op aanwijzing van de twee een herstructurering komen. Uiteraard zal Verstappen dat niet alleen doen. Met Verstappen krijgen ze niet alleen Vermeulen er bij, maar ook vader Jos. Die weet als geen ander hoe Schumacher werkte.

      Ik zie niet zo heel snel wie naast Verstappen rijder zou moeten worden. Mogelijk Bortoleto? Maar die heeft ook nog niet kunnen laten zien hoe stevig die in de schoenen staat. Het is een net zo hard werkende rijder als Verstappen in ieder geval.
      Hadjar in ieder geval niet. Die wil niet eens nu naast Verstappen instappen. Niet de goede mentaliteit.

      Hoewel ik fan ben van Leclerc vind ik dat die dan moet vertrekken.

      Echter is het allemaal hypothetisch geleuter. Elkann moet verdwijnen voor Verstappen er maar aan denkt om naar Ferrari te gaan.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 17:22
  • Larry Perkins

    Posts: 60.585

    Over Italiaans gesproken, ben helemaal om en absoluutjes een fan geworden...

    https://youtu.be/gPTFpZHvuho?list=RDgPTFpZHvuho

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 16:07
    • HarryLam

      Posts: 4.924

      Niet foutloos maar toch wel een 9.5 waard.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 16:23
    • Larry Perkins

      Posts: 60.585

      Ja, maar die paar haperingen gaven het in dit geval juist wat extra's...

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 16:26
  • schwantz34

    Posts: 41.011

    Iedereen is éénsgezind over de rooie bij Ferrari. Één voor allen, allen voor één!

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 16:08
    • Larry Perkins

      Posts: 60.585

      Maar welke rooie kleur wordt het in 2026?
      Daar zijn ze minstens tot aan de zomerstop aan het bakkeleien...

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 16:15
    • mario

      Posts: 14.303

      Alleen waren de Drie Musketiers Fransen en geen Italianen... En die Fransen gaan echt niet de Italianen helpen...

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 16:25
  • HarryLam

    Posts: 4.924

    Schijnbaar ben ik niet de enige die vind dat er een aantal kunnen ophoepelen richting de straatauto productielijn.

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 16:25

