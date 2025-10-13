Het team van Mercedes heeft nog altijd het contract van George Russell niet verlengd. De Brit is bezig met een sterk seizoen, maar er blijft twijfel bestaan over zijn toekomst. Juan Pablo Montoya vindt het een vreemde situatie, en stelt dat Russell net zo goed kan worden als Max Verstappen.

Russell is bezig met een uitmuntend seizoen in de Formule 1. Hij laat zien dat Mercedes prima kan functioneren zonder Lewis Hamilton, en wist anderhalve week geleden de Grand Prix van Singapore te winnen. Eerder was hij ook de beste in de Canadese Grand Prix, en staat hij op de vierde plaats in het wereldkampioenschap.

Zijn contract bij Mercedes loopt eind dit jaar af, en ze zijn nog niet tot een nieuwe deal gekomen. Teambaas Toto Wolff stelt dat er niets aan de hand is, en gaf in de afgelopen weken al meerdere keren aan dat hij zich geen zorgen maakt. Het feit dat het zo lang duurt, zorgt voor geruchten. Ook omdat Mercedes en Wolff eerde dit jaar opzichtig flirtten met Max Verstappen.

Net zo goed als Verstappen

Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya moet Mercedes niet zo moeilijk doen. Hij is fan van Russell, en geeft zijn mening in zijn podcast MontoyAS: "Ik weet niet wat Toto allemaal denkt... George laat zien dat ze Max helemaal niet nodig hebben. Ze hebben Russell die in de toekomst net zo goed kan worden als Max. Het enige wat deze prestaties laten zien, is dat ze iemand voor de toekomst moeten veiligstellen en dat Russell de persoon is."

Het grote voordeel van Russell

Montoya stelt dat Russell een groot voordeel heeft: "Doordat hij dit laat zien, dwingt hij Mercedes min of meer om te luisteren naar wat hij ook wil. Dat zullen ze hem moeten geven. Hij heeft dit jaar twee races gewonnen met een auto waarvan je theoretisch gezien niet van zou verwachten dat hij zou kunnen winnen."