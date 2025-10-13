user icon
Vertrouwen in Russell: "Hij kan net zo goed worden als Verstappen"

Vertrouwen in Russell: "Hij kan net zo goed worden als Verstappen"
  • Gepubliceerd op 13 okt 2025 08:11
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes heeft nog altijd het contract van George Russell niet verlengd. De Brit is bezig met een sterk seizoen, maar er blijft twijfel bestaan over zijn toekomst. Juan Pablo Montoya vindt het een vreemde situatie, en stelt dat Russell net zo goed kan worden als Max Verstappen.

Russell is bezig met een uitmuntend seizoen in de Formule 1. Hij laat zien dat Mercedes prima kan functioneren zonder Lewis Hamilton, en wist anderhalve week geleden de Grand Prix van Singapore te winnen. Eerder was hij ook de beste in de Canadese Grand Prix, en staat hij op de vierde plaats in het wereldkampioenschap.

Zijn contract bij Mercedes loopt eind dit jaar af, en ze zijn nog niet tot een nieuwe deal gekomen. Teambaas Toto Wolff stelt dat er niets aan de hand is, en gaf in de afgelopen weken al meerdere keren aan dat hij zich geen zorgen maakt. Het feit dat het zo lang duurt, zorgt voor geruchten. Ook omdat Mercedes en Wolff eerde dit jaar opzichtig flirtten met Max Verstappen.

Net zo goed als Verstappen

Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya moet Mercedes niet zo moeilijk doen. Hij is fan van Russell, en geeft zijn mening in zijn podcast MontoyAS: "Ik weet niet wat Toto allemaal denkt... George laat zien dat ze Max helemaal niet nodig hebben. Ze hebben Russell die in de toekomst net zo goed kan worden als Max. Het enige wat deze prestaties laten zien, is dat ze iemand voor de toekomst moeten veiligstellen en dat Russell de persoon is."

Het grote voordeel van Russell

Montoya stelt dat Russell een groot voordeel heeft: "Doordat hij dit laat zien, dwingt hij Mercedes min of meer om te luisteren naar wat hij ook wil. Dat zullen ze hem moeten geven. Hij heeft dit jaar twee races gewonnen met een auto waarvan je theoretisch gezien niet van zou verwachten dat hij zou kunnen winnen."

Drunt

Posts: 585

Bijzonder dat mensen het uitzonderlijke talent van verstappen maar niet lijken te beseffen en denken dat iemand wel net zo goed kan worden. Beetje zoals denken dat een renner in het huidige wielerpeleton net zo allround gaat worden als pogacar

  • 3
  • 13 okt 2025 - 08:51
    • HermanInDeZon

      Posts: 251

      Net zo bijzonder als dat mensen hier het bijna per definitie onmogelijk achten dat een rijder qua talent theoretisch ook maar in de buurt van Verstappen zou kunnen komen

      ... en enorm de neiging hebben rijders die oftewel statistisch (Hamilton) oftewel met hun prestaties op de baan (Russell laat bij momenten best fraaie dingen zien) een potentiele bedreiging zouden kunnen vormen met twee voeten vooruit aan te vallen bij elke gelegenheid (en waarom is eigenlijk?)

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 09:02
  • The Trulli Train

    Posts: 1.164

    Alsof hij een talent is, die nog een groeispurt moet krijgen. Hij is slechts een half jaar jonger dan Verstappen.

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 08:52
  • vosje1991

    Posts: 458

    Hoop doet leven zullen we maar zeggen

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 09:02
  • Rimmer

    Posts: 12.864

    Russell gaat zometeen zijn 8e F1 seizoen in. Hoeveel tijd heeft hij nog nodig dan om net zo goed als Max te worden?
    Zelfde niveau van onzin als met Villeneuve laatst die stelde dat er vroeger veel betere coureurs waren waarvan meerdere van niveau Max hahaha en hij voegde er doodleuk aan toe dat de rijders van nu veel minder goed zijn dan vroeger.
    Dat de rijders van nu beter trainen, betere voeding hebben, veel jonger al begeleid worden, veel meer concurrentie hebben, veel meer KM’s maken, veel meer ervaring opdoen, veel meer GP’s rijden (is meer ervaring) en trainen op de simulator maakt volgens Villeneuve geen verschil. Vroeger waren de rijders beter. Punt.
    Misschien moeten die twee gewoon lekker bij elkaar in bed gaan liggen en een beetje met elkaar gaan friemelen, dan kan Ralf erbij komen liggen om ze namens Sky nog meer onzin te ontfutselen. Benieuwd wat ze nog meer voor onzin uit gaan braken.

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 09:13

