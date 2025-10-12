user icon
Oud F1-baas weet het zeker: Piastri ontroont Verstappen als wereldkampioen

Oud F1-baas weet het zeker: Piastri ontroont Verstappen als wereldkampioen
  • Gepubliceerd op 12 okt 2025 16:45
  • comments 7
  • Door: Martijn Arnoldus

Leider in het wereldkampioenschap Oscar Piastri krijgt volop steun uit onverwachte hoek. Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone gelooft voor de volle honderd procent dat de Australische McLaren-coureur dit jaar Max Verstappen ontroont als wereldkampioen. In een exclusief interview met Sport.de sprak de 94-jarige Ecclestone zijn vertrouwen uit in Piastri. ''Hij klaart de klus,” zei de uitgesproken Britse zakenman over de Australiër. ''Wanneer hij fouten maakt, weet hij dat hij ze gemaakt heeft en geeft hij anderen niet de schuld en komt hij niet met excuses. Hij zorgt ervoor dat hij ze niet herhaalt. Hij maakt ze niet twee keer. Hij is de beste coureur na Max Verstappen.''

Loftrompet voor McLaren

McLaren won recentelijk het constructeurskampioenschap met nog maar liefst zes races voor de boeg. Hoewel de vorm van de laatste tijd de overmacht niet weerspiegelt, stak Ecclestone de loftrompet op richting het team uit Woking. De flamboyante Brit vindt dat zowel Lando Norris en Piastri in hun handjes mogen knijpen met de MCL38. ''Er zijn zeker coureurs geweest die beter waren dan de huidige, maar die nooit de kans kregen om hun kwaliteiten aan iemand te laten zien'', benadrukt de oud F1-CEO. Ook sprak een Ecclestone een goed woordje over de baas van het McLaren-concern. ''Zak Brown doet het erg goed. Ik zei onlangs, omdat ik hem al lang ken: Ik denk niet dat je heel getalenteerd bent, maar één van je talenten is dat je de juiste mensen weet te kiezen om voor je te laten werken.''

El Bernie 

Bernie Ecclestone speelde decennialang een cruciale rol in de Formule 1. Vanaf de jaren ’70 beheerde hij de commerciële rechten van de sport via de FOCA (Formula One Constructors Association) en onderhandelde hij televisie- en sponsorcontracten die van de F1 een wereldwijd financieel succes maakten. Zijn invloed strekte zich uit tot racekalenders, teamfinanciën en zelfs reglementen, waardoor hij jarenlang de koers van de sport kon bepalen. Ecclestone stond bekend om zijn doortastende en soms controversiële beslissingen, maar zijn commerciële visie transformeerde Formule 1 van een niche-racesport tot een wereldwijd mediaplatform. In 2017 nam Liberty Media de commerciele F1-rechten over van Ecclestone.

schwantz34

Posts: 41.008

Een Ouw-wijze man zei eens "Je moet de Beernie verkopen voordat Max geschoten is!"

  • 1
  • 12 okt 2025 - 17:06
Reacties (7)

  • John6

    Posts: 11.118

    Dit zei Bernie een paar maanden geleden zeker, hij wordt ook al een dagje ouder.

    • + 0
    • 12 okt 2025 - 17:04
    • schwantz34

      Posts: 41.008

      Een Ouw-wijze man zei eens "Je moet de Beernie verkopen voordat Max geschoten is!"

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 17:06
    • ikwilookreageren

      Posts: 292

      Verhaal wordt hier gewoon herhaald

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 18:18
  • Flexwing

    Posts: 160

    Makkelijk zeggen met zo,n voorsprong

    • + 0
    • 12 okt 2025 - 17:39
  • meister

    Posts: 4.091

    Onttronen nog wel.
    Tja theoretisch klopt dat maar in de practijk zit er weinig glans aan deze overwinning.
    Weinig man tegen man wiel tegen wiel gevechten.
    Max in de McL was al kampioen geweest en had lak aan gentleman agreements met hun papaya rules.
    Gewoon ronduit matig van PIA die vooral dankzij zijn team kampioen gaat geworden

    • + 0
    • 12 okt 2025 - 19:38
  • Larry Perkins

    Posts: 60.560

    "De flamboyante Brit vindt dat zowel Lando Norris en Piastri in hun handjes mogen knijpen met de MCL38."

    Denk niet dat McLaren met de MCL38 (uit 2024) nu al de constructeurstitel had veroverd, en in het WDC had Verstappen nu de ranglijst wel aangevoerd, of hij moest in de RB20 uit ook 2024 rijden...

    • + 0
    • 12 okt 2025 - 19:48
  • monzaron

    Posts: 609

    Ik zou meer deze titel willen zien. Red Bull ontroont Max Verstappen als nummer 1. 😊

    • + 0
    • 12 okt 2025 - 20:18

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

