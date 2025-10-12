Leider in het wereldkampioenschap Oscar Piastri krijgt volop steun uit onverwachte hoek. Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone gelooft voor de volle honderd procent dat de Australische McLaren-coureur dit jaar Max Verstappen ontroont als wereldkampioen. In een exclusief interview met Sport.de sprak de 94-jarige Ecclestone zijn vertrouwen uit in Piastri. ''Hij klaart de klus,” zei de uitgesproken Britse zakenman over de Australiër. ''Wanneer hij fouten maakt, weet hij dat hij ze gemaakt heeft en geeft hij anderen niet de schuld en komt hij niet met excuses. Hij zorgt ervoor dat hij ze niet herhaalt. Hij maakt ze niet twee keer. Hij is de beste coureur na Max Verstappen.''



Loftrompet voor McLaren

McLaren won recentelijk het constructeurskampioenschap met nog maar liefst zes races voor de boeg. Hoewel de vorm van de laatste tijd de overmacht niet weerspiegelt, stak Ecclestone de loftrompet op richting het team uit Woking. De flamboyante Brit vindt dat zowel Lando Norris en Piastri in hun handjes mogen knijpen met de MCL38. ''Er zijn zeker coureurs geweest die beter waren dan de huidige, maar die nooit de kans kregen om hun kwaliteiten aan iemand te laten zien'', benadrukt de oud F1-CEO. Ook sprak een Ecclestone een goed woordje over de baas van het McLaren-concern. ''Zak Brown doet het erg goed. Ik zei onlangs, omdat ik hem al lang ken: Ik denk niet dat je heel getalenteerd bent, maar één van je talenten is dat je de juiste mensen weet te kiezen om voor je te laten werken.''



El Bernie



Bernie Ecclestone speelde decennialang een cruciale rol in de Formule 1. Vanaf de jaren ’70 beheerde hij de commerciële rechten van de sport via de FOCA (Formula One Constructors Association) en onderhandelde hij televisie- en sponsorcontracten die van de F1 een wereldwijd financieel succes maakten. Zijn invloed strekte zich uit tot racekalenders, teamfinanciën en zelfs reglementen, waardoor hij jarenlang de koers van de sport kon bepalen. Ecclestone stond bekend om zijn doortastende en soms controversiële beslissingen, maar zijn commerciële visie transformeerde Formule 1 van een niche-racesport tot een wereldwijd mediaplatform. In 2017 nam Liberty Media de commerciele F1-rechten over van Ecclestone.