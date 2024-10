Hoge verwachtingen van Hamilton bij Ferrari: "Katalysator voor goede dingen"

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste maanden in dienst van Mercedes. Vanaf 2025 rijdt hij voor het team van Ferrari, en de verwachtingen zijn hoog. Rob Smedley denkt dat Hamilton een positief effect kan gaan hebben op de toekomstige prestaties van Ferrari.

Hamilton schokte begin dit jaar de wereld door bekend te maken dat hij gaat overstappen naar Ferrari. Het nieuws is al het hele jaar het onderwerp van gesprek. Het is immers de vraag wat de invloed van Hamilton gaat zijn bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen is één van de oudste coureurs van het startveld, hij heeft een aantal lastige jaren bij Mercedes achter de rug en Ferrari heeft een achterstand op Red Bull en McLaren.

Voormalig Ferrari-engineer Rob Smedley verwacht veel van Hamilton. Smedley is te gast in de podcast 'Formula for Success' en daar wordt hij gevraagd naar zijn verwachtingen van Hamilton bij Ferrari: "Ik heb er alle vertrouwen in dat als Hamilton daar komt, dan hij dat een katalysator zal zijn van de goede dingen die daar gaan gebeuren. Ik denk dat het team hem zal omarmen. Ik denk dat als je daarheen gaat met de reputatie van Lewis, dat het team hem dan zal gaan steunen. Het team zal hem zeker weten omarmen. Lewis moet ook zijn deel doen. Hij moet zich geliefd maken en de cultuur van het team omarmen, en niet aan de rand daarvan gaan staan. Als hem dat lukt, dan gaan ze van hem houden."