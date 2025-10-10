user icon
Ferrari-top: "We moeten winnen, dat zijn we onze fans verplicht"
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 17:22
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Ferrari heeft in 2025 nog geen Grand Prix gewonnen. De Scuderia heeft tot nu toe alleen nog maar de sprintoverwinning van Lewis Hamilton in China op hun naam staan. Het team heeft al bijna twintig jaar geen titel meer gewonnen.

Bij de Capital Markets Day vertelt Ferrari-CEO Benedetto Vigna over het droogstaan van Ferrari. Het was een van de grote onderwerpen op de dag. Capital Markets Day is een evenement waar bedrijven hun strategieën vertellen. 

'We moeten winnen'

"De vorige keer hebben we ons gecommitteerd aan het winnen van races", aldus Vigna op de Capital Markets Day. "We zijn met de 499P succesvol geweest in de endurance, maar in de Formule 1 moeten we verbeteren. We moeten winnen. Dat zijn we onze trouwe fans over de hele wereld verschuldigd."

Ferrari-voorzitter John Elkann zei: "Ferrari is uniek en bestaat uit drie dimensies: traditie, technologie en racen. De perfecte combinatie van deze drie zielen definieert Ferrari. Racen, een verhaal dat bijna 100 jaar geleden op het circuit begon, definieert wie we zijn. Ik wil duidelijk zijn: dit is een persoonlijke kwestie", zo legt de voorzitter uit.

Hoe wil Ferrari verbeteren?

Elkann geeft antwoordt op de vraag op welke manier Ferrari wil verbeteren: "Mijn inzet is als president, als meerderheidsaandeelhouder en bovenal als iemand die Ferrari al zijn hele leven als een passie beleeft. Ik zet me ervoor in dat elke beslissing die we nemen de uniciteit van Ferrari versterkt. Ik ben toegewijd aan onze mensen, wier talent en toewijding de grootste garantie vormen voor onze toekomst."

"Ik ben toegewijd aan onze geliefde Ferrari-coureurs, die ons hun dromen toevertrouwen. En ik ben toegewijd aan onze trouwe fans, die ernaar snakken ons te zien winnen in de Formule 1, zoals we winnen in de Endurance. En het is met trots dat we de Le Mans-trofee hebben gewonnen na drie opeenvolgende overwinningen."

Mensen verwachten beter

"Mensen verwachtten een hogere omzet, dat is duidelijk", zei Vigna tijdens een persconferentie van Ferrari. "Maar ik denk dat het belangrijk is dat we doen wat we zeggen. We kunnen geen toezeggingen doen over iets wat we niet kunnen waarmaken. Dus ik denk dat dit iets is wat de markt hier heeft gebracht. Ik denk dat mensen ook kansen zien, maar we moeten ook voorzichtig zijn in het benutten ervan."

F1 Nieuws Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • BelF1Fanatic

    Posts: 295

    Volgend jaar!! 😛

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 17:33
    • TylaHunter

      Posts: 10.546

      Zie Ferrari graag terug als concurrentie voor de titel.

      Dus ik hoop het. Heb in iedergeval het idee dat het niet net als mercedes of RB met veel updates komt om 2025 te redden.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 17:44

