Mercedes waarschuwt concurrentie en opent de aanval

Het team van Mercedes heeft een succesvol raceweekend in Singapore achter de rug. In de Aziatische stadstaat wist George Russell de race te winnen, en dat zorgde voor een flinke boost van het zelfvertrouwen. Andrew Shovlin waarschuwt de concurrentie, en stelt dat Mercedes nog niet klaar is met de strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap.

Het team van McLaren kroonde zich in Singapore tot constructeurskampioen, de strijd om de tweede plek ligt echter nog helemaal open. Mercedes strijdt om deze plek met de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing. Nadat Red Bull goede zaken deed door de twee zeges van Max Verstappen, was het in Singapore de beurt aan Mercedes om toe te slaan. De zege van Russell kwam enigszins als een verrassing, maar het liet wel zien dat Mercedes niet mag worden afgeschreven.

Hoe wordt de zege van Russell ontvangen?

Trackside Engineering Director Andrew Shovlin klinkt dan ook strijdbaar in de Debrief van Mercedes op YouTube: "Het was bemoedigend om te zien dat de auto nog steeds races kan winnen. George leverde een geweldige prestatie en het hele team is daardoor enorm gemotiveerd geraakt. Dat geeft ons ook extra energie voor de rest van het jaar."

Geen twijfel bij Mercedes

Shovlin ziet dat recente updates werken, en dat ze steeds beter presteren in de langzame bochten: "Er is geen twijfel dat deze auto goed presteert in die langzame bochten, waar we veel grip hebben. De coureurs hebben daar ook veel vertrouwen, vooral in de remzones. We zijn nog steeds bezig met het verfijnen van de set-up en we zoeken naar elk klein beetje extra. Maar het is duidelijk dat we stappen zetten."

Strijd niet opgeven

Bij Mercedes weten ze dat het een zware strijd gaat worden met Ferrari en Red Bull, maar volgens Shovlin is opgeven geen optie: "Er komen heel veel verschillende circuits aan, dus we zullen de auto elke keer moeten aanpassen. Maar één ding is wel zeker: we geven de strijd niet op."