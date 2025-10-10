user icon
Mercedes waarschuwt concurrentie en opent de aanval

Mercedes waarschuwt concurrentie en opent de aanval
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 15:24
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes heeft een succesvol raceweekend in Singapore achter de rug. In de Aziatische stadstaat wist George Russell de race te winnen, en dat zorgde voor een flinke boost van het zelfvertrouwen. Andrew Shovlin waarschuwt de concurrentie, en stelt dat Mercedes nog niet klaar is met de strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap.

Het team van McLaren kroonde zich in Singapore tot constructeurskampioen, de strijd om de tweede plek ligt echter nog helemaal open. Mercedes strijdt om deze plek met de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing. Nadat Red Bull goede zaken deed door de twee zeges van Max Verstappen, was het in Singapore de beurt aan Mercedes om toe te slaan. De zege van Russell kwam enigszins als een verrassing, maar het liet wel zien dat Mercedes niet mag worden afgeschreven.

Hoe wordt de zege van Russell ontvangen?

Trackside Engineering Director Andrew Shovlin klinkt dan ook strijdbaar in de Debrief van Mercedes op YouTube: "Het was bemoedigend om te zien dat de auto nog steeds races kan winnen. George leverde een geweldige prestatie en het hele team is daardoor enorm gemotiveerd geraakt. Dat geeft ons ook extra energie voor de rest van het jaar."

Geen twijfel bij Mercedes

Shovlin ziet dat recente updates werken, en dat ze steeds beter presteren in de langzame bochten: "Er is geen twijfel dat deze auto goed presteert in die langzame bochten, waar we veel grip hebben. De coureurs hebben daar ook veel vertrouwen, vooral in de remzones. We zijn nog steeds bezig met het verfijnen van de set-up en we zoeken naar elk klein beetje extra. Maar het is duidelijk dat we stappen zetten."

Strijd niet opgeven

Bij Mercedes weten ze dat het een zware strijd gaat worden met Ferrari en Red Bull, maar volgens Shovlin is opgeven geen optie: "Er komen heel veel verschillende circuits aan, dus we zullen de auto elke keer moeten aanpassen. Maar één ding is wel zeker: we geven de strijd niet op."

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

