De presidentschapsverkiezingen van de FIA lijken uit te draaien op chaos. Nadat deze week duidelijk werd dat zittend president Mohammed Ben Sulayem zijn tegenstanders buitenspel heeft gezet, worden er juridische stappen overwogen. Tegenkandidaat Laura Villars bekijkt momenteel haar opties.

De FIA kiest eind dit jaar een nieuwe president. Zittend president Ben Sulayem is sinds eind 2021 in functie, en hij gaat op voor een tweede termijn. De controversiële Ben Sulayem krijgt concurrentie van drie namen: Laura Villars, Tim Mayer en Virginie Philippot. De kans is echter klein dat deze drie op het stembiljet zullen verschijnen, want door een recente regelwijziging zijn ze niet in staat om een lijst met vicepresidenten in te dienen.

Het is namelijk zo dat de vicepresidenten verschillende regio's moeten vertegenwoordigen, en deze kandidaten moeten op een door de FIA goedgekeurde lijst staan. De enige vertegenwoordiger uit Zuid-Amerika, Fabiana Ecclestone, heeft echter al voor Ben Sulayem gekozen. Voor Villars, Mayer en Philippot is het hierdoor onmogelijk om een lijst in te dienen.

Ben Sulayem krijgt het niet makkelijk

Villars lijkt het er niet bij te laten zitten, en ze legt dat uit aan The Race: "Er vinden momenteel formele gesprekken plaats tussen mijn juridische team en de FIA, aangezien de huidige procedure zorgen oproept over de conformiteit met de FIA-statuten."

"Onafhankelijke juridische adviezen die mijn team heeft opgevraagd, bevestigen ook dat bepaalde recente veranderingen in strijd zijn met de statuten en herzien moeten worden. Volgens artikel 1.3 van de statuten van de FIA, moet de federatie de hoogste normen van bestuur, transparantie en democratie waarborgen."

Alle opties worden overwogen

Villars sluit een gang naar de rechter dan ook niet uit: "Alle opties, inclusief juridische en gerechtelijke stappen, worden overwogen om ervoor te zorgen dat de principes volledig worden gerespecteerd. Zodat ze in lijn zijn met de status van de FIA als non-profitorganisatie volgens het Franse recht."