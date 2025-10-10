user icon
icon

FIA-president Ben Sulayem in het nauw: Tegenkandidaat overweegt juridische stappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA-president Ben Sulayem in het nauw: Tegenkandidaat overweegt juridische stappen
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 10:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De presidentschapsverkiezingen van de FIA lijken uit te draaien op chaos. Nadat deze week duidelijk werd dat zittend president Mohammed Ben Sulayem zijn tegenstanders buitenspel heeft gezet, worden er juridische stappen overwogen. Tegenkandidaat Laura Villars bekijkt momenteel haar opties.

De FIA kiest eind dit jaar een nieuwe president. Zittend president Ben Sulayem is sinds eind 2021 in functie, en hij gaat op voor een tweede termijn. De controversiële Ben Sulayem krijgt concurrentie van drie namen: Laura Villars, Tim Mayer en Virginie Philippot. De kans is echter klein dat deze drie op het stembiljet zullen verschijnen, want door een recente regelwijziging zijn ze niet in staat om een lijst met vicepresidenten in te dienen.

Meer over FIA FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

1 okt
 Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

3 okt

Het is namelijk zo dat de vicepresidenten verschillende regio's moeten vertegenwoordigen, en deze kandidaten moeten op een door de FIA goedgekeurde lijst staan. De enige vertegenwoordiger uit Zuid-Amerika, Fabiana Ecclestone, heeft echter al voor Ben Sulayem gekozen. Voor Villars, Mayer en Philippot is het hierdoor onmogelijk om een lijst in te dienen.

Ben Sulayem krijgt het niet makkelijk

Villars lijkt het er niet bij te laten zitten, en ze legt dat uit aan The Race: "Er vinden momenteel formele gesprekken plaats tussen mijn juridische team en de FIA, aangezien de huidige procedure zorgen oproept over de conformiteit met de FIA-statuten."

"Onafhankelijke juridische adviezen die mijn team heeft opgevraagd, bevestigen ook dat bepaalde recente veranderingen in strijd zijn met de statuten en herzien moeten worden. Volgens artikel 1.3 van de statuten van de FIA, moet de federatie de hoogste normen van bestuur, transparantie en democratie waarborgen."

Alle opties worden overwogen

Villars sluit een gang naar de rechter dan ook niet uit: "Alle opties, inclusief juridische en gerechtelijke stappen, worden overwogen om ervoor te zorgen dat de principes volledig worden gerespecteerd. Zodat ze in lijn zijn met de status van de FIA als non-profitorganisatie volgens het Franse recht."

walteij

Posts: 2.080

You go girl!!!

  • 9
  • 10 okt 2025 - 11:37
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (5)

Login om te reageren
  • walteij

    Posts: 2.080

    You go girl!!!

    • + 9
    • 10 okt 2025 - 11:37
  • DenniSNL1980

    Posts: 331

    Dat is ook meer voor de bühne dan het wat op gaat leveren. Ook al zou er wat aangepast gaan worden aan de regel wat me niet realistisch lijkt wordt Ben toch wel herkozen (helaas).

    • + 2
    • 10 okt 2025 - 11:59
    • walteij

      Posts: 2.080

      Maar wat nu als de Franse rechtbank Laura in het gelijk stelt?
      Dan heeft Ome Ben dus dingen gedaan die moet mochten van de regels en is er ruimte om gegronde klachten in te dienen, opnieuw in Frankrijk, omdat de FIA daar hun hoofdkantoor heeft.
      In het (voor ome Ben) ergste geval, zou hij zelfs afgezet kunnen worden, omdat hij de integriteits- en de betrouwbaarheidsregels van de FIA heeft overschreden.

      (ik weet het, theoretisch geneuzel, waarschijnlijk is het gewoon een glas, een plas en alles bleef zoals het was)

      • + 3
      • 10 okt 2025 - 12:22
  • gridiron

    Posts: 2.860

    Alsof Uncle Ben daar wakker van ligt.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 12:18
  • Pleen

    Posts: 678

    Bennie speelt een smerig spelletje. Waar komtie ook alweer vandaan?

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 15:56

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (63)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar