user icon
icon

Ben Sulayem verraste Brown met aanwezigheid Horner bij diner

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ben Sulayem verraste Brown met aanwezigheid Horner bij diner
  • Gepubliceerd op 21 okt 2025 16:46
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde vorige week voor verbazing met een opvallende post op Instagram. Hij deelde dat hij zat te dineren met McLaren-CEO Zak Brown en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Nu blijkt dat Ben Sulayem Brown niet op de hoogte had gebracht van de aanwezigheid van Horner.

Brown en Horner konden in de afgelopen jaren niet altijd door één deur. Toen Horner afgelopen zomer werd ontslagen door Red Bull, zorgde dat ook weer voor de nodige uitspraken van Brown. Horner verscheen na zijn ontslag door Red Bull niet meer in het openbaar. Hij werd meerdere keren in verband gebracht met een comeback in de Formule 1, en zijn diner met Brown en Ben Sulayem was dan ook zeer opvallend.

Meer over Mohammed Ben Sulayem FIA-verkiezingen uitgespeeld: Ben Sulayem zet tegenstanders buitenspel

FIA-verkiezingen uitgespeeld: Ben Sulayem zet tegenstanders buitenspel

8 okt
 FIA-rel ontploft: Presidentskandidaat trekt zich terug en hekelt Ben Sulayem

FIA-rel ontploft: Presidentskandidaat trekt zich terug en hekelt Ben Sulayem

17 okt

Wat werd er besproken?

In Austin werd Brown door Viaplay gevraagd naar het etentje. Toen hij de vraag kreeg wat ze hadden besproken, begon Brown met een grapje: "Er zit geen geluid bij, het is een foto!" Hij ging er daarna iets serieuzer op in: "Ik werd uitgenodigd door de president voor een diner. Hij zei dat hij nog een speciale gast zou meenemen, en dat was die andere speciale gast."

Volgens Brown was het een fijn diner: "We hebben heel erg gezellig gegeten. We hebben het natuurlijk gehad over racen, maar het was verder niets bijzonders. We hebben geen wereldproblemen opgelost!"

Was het echt een verrassing?

Het feit dat Brown niet wist dat Horner zou komen, is opvallend. Als er voor de zekerheid wordt gevraagd of Ben Sulayem Brown echt niet op de hoogte had gebracht van Horners aanwezigheid, reageert hij duidelijk: "Op dat moment niet nee. Ik ken Christian echt al honderd jaar en we hebben natuurlijk ook onze meningsverschillen gehad, maar het was een heel erg gezellig diner!"

Of Horner een comeback in de Formule 1 gaat maken, is niet duidelijk. Hij werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met Aston Martin, Alpine en Ferrari.

Larry Perkins

Posts: 60.843

Brown had Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Stefano Domenicali [i] (de parasiet van de Formule 1)[/i], Gianni Infantino, ex-minister Faber of natuurlijk Gordon verwacht, maar zeker niet Christian Horner...

  • 4
  • 21 okt 2025 - 17:14
F1 Nieuws Christian Horner Zak Brown Mohammed Ben Sulayem McLaren Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 4.944

    Tsja.......wat moet je hier nu van denken..........moet toch iets achter zitten.

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 17:01
    • snailer

      Posts: 30.364

      Het is niet verrassen. Bennie heeft van te voren er met Zak over gesproken. En andersom. Hij wil de 2 nader brengen.

      Suggereert bij mij een beetje dat Bennie hem bij de fia wil hebben voor een goed betaalde job.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 17:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.592

    "Ben Sulayem verraste Brown met aanwezigheid Horner bij diner".

    En das 'n verrassing?
    Het is pas 'n verrassing als er 'n stuk of 10 welwillende blote dames bij het diner zouden zitten.....met dikke boobs.

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 17:05
  • Larry Perkins

    Posts: 60.842

    Brown had Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber of natuurlijk Gordon verwacht, maar zeker niet Christian Horner...

    • + 3
    • 21 okt 2025 - 17:14
  • Skoda F1

    Posts: 442

    Brown was behoorlijk pissed toen Horner opeens aanschoof! Hij dacht dat al die halal kip en lamskoteletten voor hem waren.

    • + 1
    • 21 okt 2025 - 17:15
  • Avb1

    Posts: 242

    Brown doet gewoon een Trump en Rutte ik wist van niks

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 17:51

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 16 nov 1973 (51)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar