FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde vorige week voor verbazing met een opvallende post op Instagram. Hij deelde dat hij zat te dineren met McLaren-CEO Zak Brown en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Nu blijkt dat Ben Sulayem Brown niet op de hoogte had gebracht van de aanwezigheid van Horner.

Brown en Horner konden in de afgelopen jaren niet altijd door één deur. Toen Horner afgelopen zomer werd ontslagen door Red Bull, zorgde dat ook weer voor de nodige uitspraken van Brown. Horner verscheen na zijn ontslag door Red Bull niet meer in het openbaar. Hij werd meerdere keren in verband gebracht met een comeback in de Formule 1, en zijn diner met Brown en Ben Sulayem was dan ook zeer opvallend.

Wat werd er besproken?

In Austin werd Brown door Viaplay gevraagd naar het etentje. Toen hij de vraag kreeg wat ze hadden besproken, begon Brown met een grapje: "Er zit geen geluid bij, het is een foto!" Hij ging er daarna iets serieuzer op in: "Ik werd uitgenodigd door de president voor een diner. Hij zei dat hij nog een speciale gast zou meenemen, en dat was die andere speciale gast."

Volgens Brown was het een fijn diner: "We hebben heel erg gezellig gegeten. We hebben het natuurlijk gehad over racen, maar het was verder niets bijzonders. We hebben geen wereldproblemen opgelost!"

Was het echt een verrassing?

Het feit dat Brown niet wist dat Horner zou komen, is opvallend. Als er voor de zekerheid wordt gevraagd of Ben Sulayem Brown echt niet op de hoogte had gebracht van Horners aanwezigheid, reageert hij duidelijk: "Op dat moment niet nee. Ik ken Christian echt al honderd jaar en we hebben natuurlijk ook onze meningsverschillen gehad, maar het was een heel erg gezellig diner!"

Of Horner een comeback in de Formule 1 gaat maken, is niet duidelijk. Hij werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met Aston Martin, Alpine en Ferrari.