Mayer haalt stevig uit naar FIA en Ben Sulayem: "President heeft alle macht"

Mayer haalt stevig uit naar FIA en Ben Sulayem: "President heeft alle macht"
  Gepubliceerd op 17 okt 2025 22:09
  • comments 5
  Door: Jeroen Immink

Vandaag werd bekend dat Tim Mayer, de tegenkandidaat van Mohammed Ben Sulayem voor het FIA-presidentschap, zich heeft teruggetrokken. De Amerikaan verklaarde dat er simpelweg niet valt op te boksen tegen het bewind van Ben Sulayem en had daarbij harde woorden over voor de autosportfederatie.

Mayer organiseerde een persconferentie om zijn beslissing toe te lichten. Daarin gaf hij aan dat de verkiezing volgens hem geen echte democratie is. “Er zal maar één kandidaat zijn: de zittende president. Dat is geen democratie, dat is de illusie van een democratie,” aldus Mayer.

Mayer haalt uit naar FIA

Later lichtte hij zijn woorden verder toe bij Viaplay. “Helaas hebben wij moeten mededelen dat wij onze verkiezingscampagne niet kunnen voortzetten,” zei hij. “Om eerlijk te zijn: er is helemaal geen verkiezing. Dat komt door de manier waarop het is opgezet. Er is geen kandidaat die kan winnen, behalve degene die er al zit,” voegde hij daar vernietigend aan toe.

Volgens Mayer is er momenteel totaal geen draagvlak voor andere kandidaten om überhaupt mee te kunnen doen aan de verkiezingen. “Met de huidige regels is het onmogelijk om serieus mee te dingen. Veel leden waren verrast — verschillende clubs hebben mij benaderd die niet wisten wat de regels inhielden. De regels zijn over de jaren zo aangepast dat alle macht nu bij de president ligt,” stelde hij.

Ben Sulayem maakt zich niet populair

Ben Sulayem is sinds 2021 president van de FIA, maar is sindsdien een omstreden figuur geworden. Een van zijn opvallendste acties was de taakstraf die hij in 2024 oplegde aan Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Singapore. Verstappen omschreef zijn Red Bull-bolide toen als ‘fucked’, wat in het verkeerde keelgat schoot bij Ben Sulayem, die eerder aangaf dat F1-coureurs op hun woorden moesten gaan letten. De GPDA (de rijdersvakbond) schaarde zich daarna via een statement achter de Nederlander.

Posts: 1.104

Wat een lange tenen heb je Avb1. Het is toch ook gewoon zo dat Ben Sulayem de FIA helemaal geen bond meer is door deze regels.
Kan je een hekel aan alles hebben wat niet Ben Sulayem is maar het is toch echt zo

  • 3
  • 17 okt 2025 - 22:21
Reacties (5)

Login om te reageren
  • Avb1

    Posts: 203

    Zegt een Amerikaan.....
    Klopt Trump heeft alle macht maar daar praat hij niet over he? Focus je op IndyCar ofzo want alles is beter in Amerika?

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 22:14
    • MLTG

      Posts: 1.104

      Wat een lange tenen heb je Avb1. Het is toch ook gewoon zo dat Ben Sulayem de FIA helemaal geen bond meer is door deze regels.
      Kan je een hekel aan alles hebben wat niet Ben Sulayem is maar het is toch echt zo

      • + 3
      • 17 okt 2025 - 22:21
  • Snorremans

    Posts: 67

    "Veel leden waren verrast — verschillende clubs hebben mij benaderd die niet wisten wat de regels inhielden"

    Zegt waarschijnlijk ook iets over de leden. Zoals Mayer het omschrijft lijkt het een incompetent zooitje.

    • + 2
    • 17 okt 2025 - 22:16
  • schwantz34

    Posts: 41.048

    Ome Ben = de Putin van de internationale autosport!

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 22:39
  • Aquarius72

    Posts: 712

    Ik neem aan dat er toch niemand is binnen de FIA die met droge ogen gaat zitten beweren dat ie dit niet heeft zien aankomen???? Maar ja, dit soort bondjes zijn altijd clubjes van zwaar corrupte figuren. Dus ook hier weer helemaal niets vreemds.

    Het zou juist vreemd zijn geweest als de leden vanaf het begin wakker waren geweest en meteen de voorstellen van die theedoek hadden afgekeurd om de democratische beginselen instand te houden en transparantie te waarborgen.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 22:39

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

