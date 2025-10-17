Vandaag werd bekend dat Tim Mayer, de tegenkandidaat van Mohammed Ben Sulayem voor het FIA-presidentschap, zich heeft teruggetrokken. De Amerikaan verklaarde dat er simpelweg niet valt op te boksen tegen het bewind van Ben Sulayem en had daarbij harde woorden over voor de autosportfederatie.

Mayer organiseerde een persconferentie om zijn beslissing toe te lichten. Daarin gaf hij aan dat de verkiezing volgens hem geen echte democratie is. “Er zal maar één kandidaat zijn: de zittende president. Dat is geen democratie, dat is de illusie van een democratie,” aldus Mayer.

Mayer haalt uit naar FIA

Later lichtte hij zijn woorden verder toe bij Viaplay. “Helaas hebben wij moeten mededelen dat wij onze verkiezingscampagne niet kunnen voortzetten,” zei hij. “Om eerlijk te zijn: er is helemaal geen verkiezing. Dat komt door de manier waarop het is opgezet. Er is geen kandidaat die kan winnen, behalve degene die er al zit,” voegde hij daar vernietigend aan toe.

Volgens Mayer is er momenteel totaal geen draagvlak voor andere kandidaten om überhaupt mee te kunnen doen aan de verkiezingen. “Met de huidige regels is het onmogelijk om serieus mee te dingen. Veel leden waren verrast — verschillende clubs hebben mij benaderd die niet wisten wat de regels inhielden. De regels zijn over de jaren zo aangepast dat alle macht nu bij de president ligt,” stelde hij.

Ben Sulayem maakt zich niet populair

Ben Sulayem is sinds 2021 president van de FIA, maar is sindsdien een omstreden figuur geworden. Een van zijn opvallendste acties was de taakstraf die hij in 2024 oplegde aan Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Singapore. Verstappen omschreef zijn Red Bull-bolide toen als ‘fucked’, wat in het verkeerde keelgat schoot bij Ben Sulayem, die eerder aangaf dat F1-coureurs op hun woorden moesten gaan letten. De GPDA (de rijdersvakbond) schaarde zich daarna via een statement achter de Nederlander.