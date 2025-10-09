Wolff waarschuwt McLaren: "Dan gaan ze de ellebogen gebruiken!"

Het team van McLaren veroverde afgelopen weekend in Singapore de constructeurstitel in de Formule 1. De Britse renstal vierde een feestje, maar zag ook de interne titelstrijd tussen Oscar Piastri en Lando Norris oplaaien. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft zijn kijk op deze zaak.

Piastri en Norris leken maandenlang af te stevenen op een intern titelgevecht. Na de zomerstop kwam de concurrentie echter steeds dichter en dichter bij, en inmiddels lijkt Max Verstappen ook weer kans te maken op de titel. De viervoudig wereldkampioen wist te winnen in Italië en Azerbeidzjan, en finishte ook in Singapore voor beide McLarens.

In Singapore kookte Piastri bijna over van woede. De Australiër werd in de eerste ronde geraakt door Norris, en hij vroeg aan zijn team of ze wilden ingrijpen. Aan de pitmuur werd er koortsachtig overlegd, en ze besloten niets te doen. Piastri reageerde woest, en wees naar het feit dat ze vrij mogen vechten, maar elkaar niet mogen raken.

'Ze pakken het heel erg goed aan'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft veel ervaring met het managen van interne titelgevechten. Bij de internationale media geeft hij zijn kijk op deze zaak: "Ik heb het al een paar keer meegemaakt. Ik denk eigenlijk dat Andrea Stella en Zak Brown het heel erg goed aanpakken. Ze praten erover en ze gaan er op een heel transparante manier mee om. Het verschil is natuurlijk klein en het zal een situatie worden waarin een paar punten het verschil gaan maken."

Werken met de ellebogen naar buiten

Wolff stelt dat de ketel dan wel eens kan gaan over koken: "Dan gaan ze rekenen en terugrekenen. In dat geval zullen de ellebogen waarschijnlijk meer naar buiten komen. Dan wordt het pas echt interessant. Deze jongens hebben het echter onder controle. Het management van McLaren heeft het onder controle. Voor ons als fans wordt het interessant om daar naar te kijken."