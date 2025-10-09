Het team van McLaren beleefde een bewogen weekend in Singapore. Ze veroverden de constructeurstitel, maar zagen ook dat hun coureurs Oscar Piastri en Lando Norris elkaar raakten. Dit zorgde voor frustratie bij Piastri, en volgens Günther Steiner moet McLaren nu echt een keuze gaan maken.

McLaren weigert het hele jaar al om een nummer 1-coureur aan te wijzen. Coureurs Piastri en Norris verdeelden in de eerste seizoenshelft de overwinningen, en ze mochten met elkaar racen. De enige voorwaarde was dat ze elkaar niet mochten raken. Ze maken nu allebei kans op de wereldtitel, en bij McLaren laten ze hun vrij vechten.

Het vrij vechten zorgde dit jaar al regelmatig voor ophef. McLaren paste de regels namelijk elke keer aan, waardoor Piastri in Italië zijn positie moest opgeven vanwege een slechte pitstop van Norris. In Singapore raakte Norris in de eerste ronde de auto van Piastri, wat tot woede leidde bij de Australiër. McLaren besloot nu echter niet in te grijpen.

Geen kampioenswaardig optreden

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is kritisch op de werkwijze van McLaren. Hij deelt zijn mening in de Red Flags Podcast: "Wat McLaren in Singapore liet zien, was geen kampioenswaardig optreden. Of je laat ze racen, of, als je bang bent de titel te verliezen, je hakt een knoop door. Piastri heeft dit seizoen simpelweg beter gepresteerd. Het is niets tegen Lando, laat dat duidelijk zijn. Oscar heeft zichzelf echter in een betere uitgangspositie gebracht. Nu moet je als team zeggen: 'Jij gaat dit afmaken, jij gaat voor de titel!'"

Wat moet McLaren nu doen?

Steiner kraakt dan ook de keuze dit McLaren nu heeft gemaakt: "Als je de wereldtitel verliest, heb je twee coureurs die ongelukkig zijn. Maar als je er nu eentje voortrekt, dan heb je er eentje die mopperend achterblijft. De ander wint dan wél de titel. Dat is beter dan twee gefrustreerde coureurs en géén titel."

De voormalig teambaas van Haas heeft dan ook een duidelijke boodschap: "Vanaf dit moment moet je iemand gaan voortrekken. Vorig jaar wonnen ze de titel bij de coureurs niet, en dit jaar? Als ze op deze manier doorgaan, is het geen uitgemaakte zaak."