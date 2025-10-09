user icon
Het team van McLaren beleefde een bewogen weekend in Singapore. Ze veroverden de constructeurstitel, maar zagen ook dat hun coureurs Oscar Piastri en Lando Norris elkaar raakten. Dit zorgde voor frustratie bij Piastri, en volgens Günther Steiner moet McLaren nu echt een keuze gaan maken.

McLaren weigert het hele jaar al om een nummer 1-coureur aan te wijzen. Coureurs Piastri en Norris verdeelden in de eerste seizoenshelft de overwinningen, en ze mochten met elkaar racen. De enige voorwaarde was dat ze elkaar niet mochten raken. Ze maken nu allebei kans op de wereldtitel, en bij McLaren laten ze hun vrij vechten.

Het vrij vechten zorgde dit jaar al regelmatig voor ophef. McLaren paste de regels namelijk elke keer aan, waardoor Piastri in Italië zijn positie moest opgeven vanwege een slechte pitstop van Norris. In Singapore raakte Norris in de eerste ronde de auto van Piastri, wat tot woede leidde bij de Australiër. McLaren besloot nu echter niet in te grijpen.

Geen kampioenswaardig optreden

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is kritisch op de werkwijze van McLaren. Hij deelt zijn mening in de Red Flags Podcast: "Wat McLaren in Singapore liet zien, was geen kampioenswaardig optreden. Of je laat ze racen, of, als je bang bent de titel te verliezen, je hakt een knoop door. Piastri heeft dit seizoen simpelweg beter gepresteerd. Het is niets tegen Lando, laat dat duidelijk zijn. Oscar heeft zichzelf echter in een betere uitgangspositie gebracht. Nu moet je als team zeggen: 'Jij gaat dit afmaken, jij gaat voor de titel!'"

Wat moet McLaren nu doen?

Steiner kraakt dan ook de keuze dit McLaren nu heeft gemaakt: "Als je de wereldtitel verliest, heb je twee coureurs die ongelukkig zijn. Maar als je er nu eentje voortrekt, dan heb je er eentje die mopperend achterblijft. De ander wint dan wél de titel. Dat is beter dan twee gefrustreerde coureurs en géén titel."

De voormalig teambaas van Haas heeft dan ook een duidelijke boodschap: "Vanaf dit moment moet je iemand gaan voortrekken. Vorig jaar wonnen ze de titel bij de coureurs niet, en dit jaar? Als ze op deze manier doorgaan, is het geen uitgemaakte zaak."

HermanInDeZon

Posts: 250

Zo matig was Piastri toch niet in Signapore?

Voor Norris gekwalificeerd en net achter Verstappen ...
Had het lap 1 incident niet gebeurd had hij netjes gedaan wat hij moest doen richting de wereldtitel

Wat je hem niet hoeft te verwachten is dat hij elke race "vol gaat aanvallen" zoals een Vers... [Lees verder]

  • 3
  • 9 okt 2025 - 18:34
Reacties (17)

Login om te reageren
  • Mrduplex

    Posts: 1.626

    Als je de laatste 2 races naar prestaties kijkt ,is het maar de vraag of je Piastri het voordeel moet geven. In Baku was ie dramatisch en in Singapore vond ik ‘m ook maar zeer matig.

    • + 2
    • 9 okt 2025 - 18:16
    • Canson Po

      Posts: 2.721

      tsja daar speelt iets das duidelijk, alles zit in het voordeel van Norris het blijft een rot ventje die Brown zou mij niks verbazen dat er daar zaken gebeuren die het daglicht beter niet zien. kijk eens hoeveel ronden beiden aan de leiding reden dit jaar en extrapoleer dit ook eens door aan de mishaps van Norris tov Piastri je moet wel mega blind zijn om het niet te zien, maar bon andere zullen wel zeggen je wil zien wat je wil zien.

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 18:27
    • gridiron

      Posts: 2.856

      Als sponsors dergelijke "negatieve" reclame zouden aanvaarden.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 18:30
    • HermanInDeZon

      Posts: 250

      Zo matig was Piastri toch niet in Signapore?

      Voor Norris gekwalificeerd en net achter Verstappen ...
      Had het lap 1 incident niet gebeurd had hij netjes gedaan wat hij moest doen richting de wereldtitel

      Wat je hem niet hoeft te verwachten is dat hij elke race "vol gaat aanvallen" zoals een Verstappen dat doet - wat dat betreft is hij nu eenmaal meer een berekend 'Prost achtig' rijder

      • + 3
      • 9 okt 2025 - 18:34
    • Mrduplex

      Posts: 1.626

      Norris zat ronden lang vast achter Verstappen en was flink sneller..waar was Piastri al die tijd??

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 19:08
    • snailer

      Posts: 30.093

      Piastri heeft al een paar maal getoond zich te vergeten. Australië is een voorbeeld. Nog recent meerdere voorbeelden.
      Piastri zal alles behalve berekenend rijden waar het Norris betreft. Norris heeft de pin uit de handgranaat van Piastri getrokken afgelopen race.

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 19:25
  • gridiron

    Posts: 2.856

    En een rijder voor trekken is dan wel kampioenswaardig?,

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 18:29
  • Brandon

    Posts: 563

    Als McLaren nu iemand een voordeel geeft, voelt de ander zich gepiepeld. Dat gaat volgend jaar tegen zich werken. Moeten ze helemaal niet doen. Constructeurstitel is binnen. Laat ze zelf uitvechten wie WDC wint. Max staat nog 63 punten achter Piastri. Ookal wint Max alle races. Als Piastri in hoofdraces telkens 3e wordt, achter Max en Lando, wint hij alsnog. Max wint echt niet alles. Ook moet Max wellicht nog grid penalties pakken. Hij rijdt al heel veel races op zijn huidige engine components.

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 18:30
    • Mrduplex

      Posts: 1.626

      Als je een beetje reeël kijkt, is de kans voor Max inderdaad zo goed als nihil. Maar van de andere kant je weet t nooit.
      Norris zit vlak achter Piastri ,de spanning gaat op lopen dus beide gaan echt nog wel rare capriolen uithalen.
      Tel er een keertje motorpech bij en een turbulente regenrace in Brazilië/een gevalletje “bowlende Bottas” en dan ziet alles er ineens heel anders uit! Druk doet hele vreemde dingen met mensen.

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 19:29
    • Avb1

      Posts: 153

      Norris en piastri zullen minimaal 2 keer crashen dat weet ik zeker

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 21:37
  • snailer

    Posts: 30.093

    Ik lees van de forum tijgers hier dat er al iemand wordt voorgetrokken.

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 19:22
    • Mrduplex

      Posts: 1.626

      Ja vreemde verhalen allemaal ,
      in Singapore was gewoon een eerste ronde race incident.wat moet je daar in hemelsnaam ingrijpen.
      In Baku een opzichtig blunderende Piastri die m als een gigantische rookte in de muur ramt ,tijdens een wanhopige poging gelijk z’n belabberde start goed te maken.
      En in Monza lag Norris dik 5 seconden voor op Piastri(tijd genoeg om een makkelijke stop te maken),maar ze laten eerst Piastri vlak achter Norris komen om ‘m dan ook nog het voordeel van de eerste stop te geven.

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 19:39
    • Mrduplex

      Posts: 1.626

      *rookie

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 19:40
  • bazzio

    Posts: 367

    Als je naar de laatste race kijkt is het niet zo moeilijk, om er zeker van te zijn hebben ze de pitstop van Oscar ook nog even verneukt.

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 19:32
  • Larry Perkins

    Posts: 60.516

    "Het beste kan McLaren mij voortrekken."

    - Max V.

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 19:57
  • schwantz34

    Posts: 40.988

    Laat ze bij McLaren maar lekker blijven aanklooien met hun papaya rules en daardoor totaal verziekte teamsfeer, des te groter is de kans dat hun gefrustreerde coureurs elkaar er af gaan rossen en Max daardoor ineens een reuzenstap dichterbij een 5 op een rij kan komen.

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 21:36
    • Mr Marly

      Posts: 7.824

      Of ze blijven verstandig en benutten het potentieel van de wagen de komende races en vechten het uit zodra de titel met zekerheid naar een McLaren rijder gaat.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 23:09

