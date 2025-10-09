user icon
Verstappen geeft update over GT3-avontuur op Nürburgring Nordschleife

Verstappen geeft update over GT3-avontuur op Nürburgring Nordschleife
  Gepubliceerd op 09 okt 2025 17:22
  • comments 2
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft een drukke maand achter de rug. Hij nam niet alleen deel aan de Formule 1, hij rijdt ook twee races op de iconische Nürburgring Nordschleife. Hij wist zijn eerste race in een GT3-bolide direct te winnen, en hij komt nu met een update over deze plannen.

Verstappen is een groot fan van GT3-racen en de langeafstandsracerij. In de afgelopen maanden testte hij al regelmatig met GT3-wagens van zijn eigen raceteam, en enkele weken geleden maakte hij dan ook zijn debuut in deze auto. Nadat hij al eerder zijn juiste papieren had gehaald op de Nürburgring, ging hij nu ook voor succes. Samen met Chris Lulham bestuurde hij een Ferrari 296 GT3, en ze wonnen direct de NLS-race waar ze aan deelnamen. 

'Het is mijn passie'

Verstappen maakte er geen geheim van dat hij in de toekomst nog meer GT3-races wil rijden. In een interview met Channel 4 spreekt Verstappen zich over deze zaak uit: "Weet je, het is mijn passie. Omdat ik ook een GT3-team heb en dat in de toekomst tot een succes wil maken, moet ik er ook bij betrokken zijn. Als ik ermee rijd, heb ik het beste gevoel voor dingen en dan is het makkelijker om te beoordelen wat ik moet doen. Ik heb er enorm van genoten."

Wat zijn de plannen voor volgend jaar?

Verstappen droomt van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, maar of dat er volgend jaar al inzit, is onduidelijk. Verstappen wijst naar de nieuwe regels van de Formule 1, en weet nog niet of hij in 2026 zal racen in de Groene Hel: "Hoe vaak ik het volgend jaar kan doen? Dat weet ik niet, we zullen het wel zien. Dat zullen we volgend jaar wel ontdekken. Maar het is zeker iets wat ik in de toekomst in ieder geval vaker zou willen doen."

Oooooh de update is eraf gevallen

    Oooooh de update is eraf gevallen

    12 strafpunten op je licentie heeft ook een "race-ban".

