Klap voor McLaren: Groot probleem pas volgend jaar opgelost

Klap voor McLaren: Groot probleem pas volgend jaar opgelost
  • Gepubliceerd op 09 okt 2025 10:46
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren veroverde afgelopen weekend de constructeurstitel. In Singapore konden ze niet meevechten voor de zege, en hadden ze last van een ander terugkerend probleem. Bij de pitstops gaat het niet altijd naar wens, en volgens teambaas Andrea Stella duurt het nog wel eventjes voordat ze dit hebben opgelost.

McLaren kende een zeer sterke eerste seizoenshelft waarin ze slechts drie keer niet wisten te winnen. Na de zomerstop ging het wat minder, en liepen ze tegen de nodige problemen aan. Lando Norris werd in Monza geconfronteerd met een slechte pitstop, wat leidde tot een controversiële teamorder. Ook in de raceweekenden daarna ging het meerdere keren mis, en begint McLaren een flink pitstop-probleem te ontwikkelen.

Wat is er aan de hand?

In Singapore liep ook niet alles op rolletjes. McLaren-teambaas Andrea Stella probeerde daar aan de internationale media uit te leggen wat er aan de hand is: "De uitvoering van de pitstops is echt een combinatie van de menselijke factor, de operatie, met de kwaliteit van de hardware en de mate waarin deze hardware het wisselen van banden zo natuurlijk en gemakkelijk mogelijk laten verlopen."

Wanneer zijn de problemen opgelost?

Norris liep vaker tegen slechte pitstops aan dan zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar volgens Stella is dit allemaal puur toeval. De vraag is nu hoe snel ze dit probleem kunnen oplossen, maar volgens Stella gaat dat nog wel eventjes duren: "In onze evaluatie hebben we vastgesteld dat we op alle vlakken verbeteringen moeten gaan doorvoeren, ook vanuit het menselijk oogpunt."

Maar volgens Stella is er veel meer nodig: "We weten echter ook dat onze hardware de werkzaamheden, bijvoorbeeld het vastschroeven van de banden, iets complexer maakt dan eigenlijk nodig is. We voeren wat correcties in, maar dat zal vooral voor volgend jaar zijn."

McLarens problemen bij de pitstops hebben zich pas later in het seizoen ontwikkeld. Begin dit jaar voerde McLaren de snelste pitstop van het seizoen uit, toen Piastri in 1,91 seconden nieuwe banden kreeg.

Regenrace

Posts: 2.002

Vaag verhaal - zoals meestal.

  • 2
  • 9 okt 2025 - 11:55
F1 Nieuws Andrea Stella McLaren GP Singapore 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.002

    Vaag verhaal - zoals meestal.

    • + 2
    • 9 okt 2025 - 11:55
  • shakedown

    Posts: 1.449

    gewoon trainen, trainen, trainen. Zolang er geen druk op staat is het eenvoudig, zodra er wel druk op staat moet je terug vallen op automatisme.

    Zal ooit eens een filmpje van Red Bull van een pitstop in volledig duister. Dat deden ze uiteindelijk ook onder de 3 seconde uit mijn hoofd. Dat is gedaan puur op automatisme.

    Red Bull had ook een periode dat er in de fabriek een sirene ging (@random) en dat iedereen die een pitstop moet oefenen per direct naar de plek moest sprinten en een pitsstop doen. Weet niet of ze dat nog steeds doen, maar misschien goede les voor McLaren om morgen mee te starten?

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 12:02
    • F1jos

      Posts: 4.714

      Als er geen druk opstaat, zijn ze niet scherp. Men dient een balans zien te vinden.

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 12:08
  • mario

    Posts: 14.267

    Is er nou een echt probleem??? Begin van het jaar konden ze het ook en juist toen waren ze wel dominant in tegenstelling tot nu en hadden ze toen met de voorsprong juist meer tijd voor de pitstops....
    Laten ze vooral goed trainen totdat ze het met de ogen dicht kunnen doen... Tenzij hun hardware en/of software issues hebben... Maar goed, daar hebben ze ook nog maanden de tijd voor om dat op te lossen en met alle technische kennis zou dat toch ook niet echt een probleem moeten zijn lijkt mij....
    Zettumop McLaren!!!! 👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 12:48

