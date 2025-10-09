Klap voor McLaren: Groot probleem pas volgend jaar opgelost

Het team van McLaren veroverde afgelopen weekend de constructeurstitel. In Singapore konden ze niet meevechten voor de zege, en hadden ze last van een ander terugkerend probleem. Bij de pitstops gaat het niet altijd naar wens, en volgens teambaas Andrea Stella duurt het nog wel eventjes voordat ze dit hebben opgelost.

McLaren kende een zeer sterke eerste seizoenshelft waarin ze slechts drie keer niet wisten te winnen. Na de zomerstop ging het wat minder, en liepen ze tegen de nodige problemen aan. Lando Norris werd in Monza geconfronteerd met een slechte pitstop, wat leidde tot een controversiële teamorder. Ook in de raceweekenden daarna ging het meerdere keren mis, en begint McLaren een flink pitstop-probleem te ontwikkelen.

Wat is er aan de hand?

In Singapore liep ook niet alles op rolletjes. McLaren-teambaas Andrea Stella probeerde daar aan de internationale media uit te leggen wat er aan de hand is: "De uitvoering van de pitstops is echt een combinatie van de menselijke factor, de operatie, met de kwaliteit van de hardware en de mate waarin deze hardware het wisselen van banden zo natuurlijk en gemakkelijk mogelijk laten verlopen."

Wanneer zijn de problemen opgelost?

Norris liep vaker tegen slechte pitstops aan dan zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar volgens Stella is dit allemaal puur toeval. De vraag is nu hoe snel ze dit probleem kunnen oplossen, maar volgens Stella gaat dat nog wel eventjes duren: "In onze evaluatie hebben we vastgesteld dat we op alle vlakken verbeteringen moeten gaan doorvoeren, ook vanuit het menselijk oogpunt."

Maar volgens Stella is er veel meer nodig: "We weten echter ook dat onze hardware de werkzaamheden, bijvoorbeeld het vastschroeven van de banden, iets complexer maakt dan eigenlijk nodig is. We voeren wat correcties in, maar dat zal vooral voor volgend jaar zijn."

McLarens problemen bij de pitstops hebben zich pas later in het seizoen ontwikkeld. Begin dit jaar voerde McLaren de snelste pitstop van het seizoen uit, toen Piastri in 1,91 seconden nieuwe banden kreeg.