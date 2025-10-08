user icon
'Verstappen gaat Norris terugpakken voor bijzonder incident'
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 07:36
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Volgens Robert Doornbos gaat Max Verstappen Lando Norris nog terugpakken. Norris toucheerde afgelopen weekend Verstappen bij de start van de Grand Prix van Singapore. De Nederlander meende er niets van gevoeld te hebben, maar volgens Doornbos steekt de vork toch iets anders in de steel.

Bij het Ziggo Sport Race Café meent oud-coureur Robert Doornbos dat Max Verstappen de Brit gaat terugpakken. Lando Norris zei voor de grap dat hij Max Verstappen wilde lekrijden, maar de Nederlander had niet eens door dat ze toucheerden.

Verstappen pakt Norris terug

"Alles is uitverkocht en pakketten vliegen de deur uit. Iedereen hoopt op een megafinale in Abu Dhabi", zegt hij in het Ziggo Sport Race Café. Doornbos denkt dat Max Verstappen de Britse McLaren-coureur nog gaat terugpakken in Abu Dhabi. 

"Dat is echt een wereldprestatie van Max", stelt Doornbos. "Dat gaat hij onthouden. We kunnen later dit jaar nog wel iets verwachten; dit wordt terugbetaald. Bijna ieder weekend verkloten ze een pitstop, dus het gaat daar zeker niet foutloos. Hij moet in hun koppie gaan zitten. Dan gaan ze fouten maken", aldus Doornbos over het team van McLaren.

Verstappen komt dichter bij de McLarens

Max Verstappen komt snel dichterbij de McLarens. De Nederlander verschilt nog maar 63 punten van de leider in het wereldkampioenschap, Oscar Piastri, en 41 punten in vergelijking met Lando Norris, die tweede staat. Met nog zes races te gaan kan nog van alles gebeuren. Mede doordat er ook nog drie sprintraces te gaan zijn in de komende zes Grand Prix-weekenden. 

Max Verstappen moet ongeveer elf punten per Grand Prix inhalen als hij ook in 2025 wereldkampioen wil worden. Het is lastig, maar zeker niet onmogelijk. De Nederlander heeft tot nu toe de beste vorm sinds de zomerstop. Hij heeft meer dan twee keer zoveel punten gehaald dan Lando Norris en 34 punten meer dan Oscar Piastri. 

HermanInDeZon

Posts: 244

Ik hoop het niet.

Die "revanches" en brain fades à la Barcelona 2025 zouden wel eens als een smet op zijn verder prachtige carriere kunnen blijven hangen, net zoals Schumacher ook altijd Jerez 97 / Adailade 94 en Monaco 06 zal "meedragen" en Senna Japan 90

  • 4
  • 8 okt 2025 - 09:13
Reacties (8)

  • John6

    Posts: 11.089

    Voor de kwalificatie in Singapore dat krijgt Lando nog wel een keer terug van Max, wanneer dat weet niemand, is net wanneer dat uitkomt.

    • + 2
    • 8 okt 2025 - 08:46
  • HermanInDeZon

    Posts: 243

    Ik hoop het niet.

    Die "revanches" en brain fades à la Barcelona 2025 zouden wel eens als een smet op zijn verder prachtige carriere kunnen blijven hangen, net zoals Schumacher ook altijd Jerez 97 / Adailade 94 en Monaco 06 zal "meedragen" en Senna Japan 90

    • + 4
    • 8 okt 2025 - 09:13
    • NicoS

      Posts: 19.466

      Ik denk niet dat je in die orde van grote moet denken, maar eerder een keertje net iets in de weg zitten tijdens een kwalificatie of iets dergelijks. Hij zal hem er gerust niet vanaf rijden ala Senna Prost destijds…..

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 10:24
    • Starscreamer

      Posts: 1.348

      Sorry maar van Schumacher & Senna destijds vond ik alles behalve een smet. Vooral 1994 vond ik dat Schumacher zo benadeeld werd dat ik zijn actie snap.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 10:34
    • HermanInDeZon

      Posts: 243

      Ik snap zijn actie ook.

      Neemt niet weg dat we er nog steeds over praten dat het wat glans van zijn wereldtitel heeft weggenomen.

      Ik "snap" na 1989 Senna in 1990 ook. Neemt niet weg dat het gevaarlijk en totaal onverantwoord was en dat het deze dagen zou leiden tot een kast van een schorsing (en terecht)

      Net zoals Barcelona en - eigenlijk nog meer - die paar acties die hij wel eens in vrije trainingen heeft gedaan als mensen hem in de weg zaten uit menselijk standpunt waarschijnlijk ook ergens begrijpbaar zijn maar totaal ontoelaatbaar ( vergelijk het verkeersagressie)

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 10:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.497

    "Verstappen gaat Norris terugpakken voor bijzonder incident".

    "De titel suggereert dat ik degene bent die Lando terug gaat pakken, maar in werkelijkheid gaat pa dat doen"...aldus 'n goedgemutste en vastberaden Max.

    • + 1
    • 8 okt 2025 - 09:43
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.776

    RB heeft zeker de snelheid van McLaren en ik zou zeggen waarom niet voor kansen gaan. Er is niets te verliezen en kan Verstappen alleen maar winnen.

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 09:59
  • gridiron

    Posts: 2.850

    Over welke incident hebben we het nu, de Quali of de race?

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 12:14

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

