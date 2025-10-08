Volgens Robert Doornbos gaat Max Verstappen Lando Norris nog terugpakken. Norris toucheerde afgelopen weekend Verstappen bij de start van de Grand Prix van Singapore. De Nederlander meende er niets van gevoeld te hebben, maar volgens Doornbos steekt de vork toch iets anders in de steel.

Bij het Ziggo Sport Race Café meent oud-coureur Robert Doornbos dat Max Verstappen de Brit gaat terugpakken. Lando Norris zei voor de grap dat hij Max Verstappen wilde lekrijden, maar de Nederlander had niet eens door dat ze toucheerden.

Verstappen pakt Norris terug

"Alles is uitverkocht en pakketten vliegen de deur uit. Iedereen hoopt op een megafinale in Abu Dhabi", zegt hij in het Ziggo Sport Race Café. Doornbos denkt dat Max Verstappen de Britse McLaren-coureur nog gaat terugpakken in Abu Dhabi.

"Dat is echt een wereldprestatie van Max", stelt Doornbos. "Dat gaat hij onthouden. We kunnen later dit jaar nog wel iets verwachten; dit wordt terugbetaald. Bijna ieder weekend verkloten ze een pitstop, dus het gaat daar zeker niet foutloos. Hij moet in hun koppie gaan zitten. Dan gaan ze fouten maken", aldus Doornbos over het team van McLaren.

Verstappen komt dichter bij de McLarens

Max Verstappen komt snel dichterbij de McLarens. De Nederlander verschilt nog maar 63 punten van de leider in het wereldkampioenschap, Oscar Piastri, en 41 punten in vergelijking met Lando Norris, die tweede staat. Met nog zes races te gaan kan nog van alles gebeuren. Mede doordat er ook nog drie sprintraces te gaan zijn in de komende zes Grand Prix-weekenden.

Max Verstappen moet ongeveer elf punten per Grand Prix inhalen als hij ook in 2025 wereldkampioen wil worden. Het is lastig, maar zeker niet onmogelijk. De Nederlander heeft tot nu toe de beste vorm sinds de zomerstop. Hij heeft meer dan twee keer zoveel punten gehaald dan Lando Norris en 34 punten meer dan Oscar Piastri.