Wolff pleit voor grote verandering van F1-kalender

Wolff pleit voor grote verandering van F1-kalender
  • Gepubliceerd op 07 okt 2025 14:47
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Formule 1-race. In de afgelopen maanden was er ook interesse vanuit Zuid-Korea, en volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is dit een goed idee. Hij pleit voor de comeback van de Koreaanse Grand Prix.

De kans is groot dat de Formule 1-kalender er in de komende jaren anders uit gaat zien. Klassieke circuits zoals Zandvoort en Imola gaan verdwijnen, terwijl Spa-Francorchamps zal gaan rouleren met een andere race. Een Grand Prix in Madrid is al aangekondigd, terwijl er vanuit Afrika en Azië veel interesse is in de sport. In de afgelopen maanden toonden onder meer Zuid-Afrika, Rwanda, Thailand, Marokko en Zuid-Korea interesse in een plekje op de F1-kalender.

Wolff fan van Korea

Het team van Mercedes organiseert volgende week een demorun in het Koreaanse Yongin. Mercedes-teambaas Toto Wolff laat aan Reuters weten dat Zuid-Korea wat hem betreft een plekje op de F1-kalender verdient: "Het is al een tijdje een markt die we niet gebruiken, al helemaal als je denkt aan het feit dat de Formule 1 in de afgelopen maanden een enorme groei heeft doorgemaakt, vooral onder de jongere doelgroep."

Wolff heeft zich goed ingelezen: "De sterkst groeiende doelgroep zijn jonge vrouwen tussen de 14 en 24 jaar, en die zijn heel actief op sociale media. Zuid-Korea is een land waar sociale media veel wordt gebruikt, dus het zou geweldig zijn om daar terug te keren en te laten zien hoe erg de Formule 1 is veranderd in de afgelopen tien jaar."

Korea International Circuit

De Grand Prix van Zuid-Korea stond tussen 2010 en 2013 vier keer op de Formule 1-kalender. De race werd verreden op het Korea International Circuit in Yeongnam, maar verloor daarna zijn plekje en kon niet meer rekenen op een terugkeer.

Gesprekken met Domenicali

Als het aan Wolff ligt, komt er dus snel verandering in. Hij heeft dit al aangekaart bij Formule 1-CEO Stefano Domenicali: "Het is Stefano's doel om het goed te balanceren. Commerciële factoren spelen natuurlijk ook mee, maar denk ook aan de lange termijn. Ik geloof dat we een soort blinde vlek hebben in Oost-Azië."

