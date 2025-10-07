user icon
Button kiest kant van Norris na spraakmakend duel met Piastri

Button kiest kant van Norris na spraakmakend duel met Piastri
  • Gepubliceerd op 07 okt 2025 14:09
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zorgden afgelopen weekend voor controverse in Singapore. Ze raakten elkaar in de eerste ronde, wat voor frustratie zorgde bij Piastri. Hij vond dat McLaren moest ingrijpen, maar volgens oud-coureur Jenson Button had Norris helemaal niets verkeerd gedaan.

Norris schoot als een raket naar voren bij de start van de Grand Prix van Singapore. De Britse coureur haalde zijn teamgenoot Piastri in, en waagde daarna ook een poging bij de Red Bull van Max Verstappen. Dit plannetje mislukte, en hij raakte de achterband van de Red Bull-bolide. Hij beschadigde zijn voorvleugel, en schoot even naar rechts. Hierdoor raakte hij de auto van Piastri, en die reageerde woest. De Australiër vond dat McLaren moest ingrijpen, maar daar had het team geen zin in.

Deed Norris iets verkeerd?

Het zorgde voor woede bij Piastri, en zijn fans reageerden net zo gefrustreerd. Voormalig wereldkampioen Jenson Button vindt de kritiek te ver gaan. De wereldkampioen van 2009 verdedigde Norris in gesprek met Sky Sports: "Het is gewoon racen. Ze zaten naast elkaar. Hij tikte even tegen de achterkant van de auto van Max, en hij had wat overstuur, wat vrij ongebruikelijk is. Ik denk dat het gewoon laat zien hoe weinig grip er was. Hij probeerde hem echt niet expres de muur in te duwen!"

'Hij reed hem niet de muur in'

Volgens Button gaat de kritiek ook helemaal nergens over. De Britse racelegende legt het uit: "Het is niet alsof hij hem de muur in reed. Het is niet alsof hij gewoon helemaal naar de muur stuurde in de hoop dat Oscar ofwel e muur zou raken of dat hij zou verdwijnen. Het gebeurde halverwege de bocht. En als ik Oscar zou zijn, dan zou ik denken: 'Ah, mijn teamgenoot was me daar gewoon te slim af'. Dat is het gewoon."

NicoS

Posts: 19.463

Kan mij nog een kleine tik in Oostenrijk herinneren waar Lando het slachtoffer van werd. De coureur die het zogenaamd op z’n geweten had werd door het Sky volk volledig afgebrand alsof hij iets verschrikkelijks had gedaan…..
Nou vind ik Button nog wel redelijk te pruimen, maar vrees dat wanne...

  • 2
  • 7 okt 2025 - 14:57
Reacties (8)

  • LucaF1

    Posts: 451

    juist...!

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 14:30
  • NicoS

    Posts: 19.463

    Kan mij nog een kleine tik in Oostenrijk herinneren waar Lando het slachtoffer van werd. De coureur die het zogenaamd op z’n geweten had werd door het Sky volk volledig afgebrand alsof hij iets verschrikkelijks had gedaan…..
    Nou vind ik Button nog wel redelijk te pruimen, maar vrees dat wanneer de rollen omgedraaid waren er toch andere geluiden zouden klinken uit het Sky kamp….;)

    • + 2
    • 7 okt 2025 - 14:57
  • f1 benelux

    Posts: 4.219

    Witte welke kant ik kies?
    Hillemol ginne inne!!






    Zo ..

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 15:00
    • Larry Perkins

      Posts: 60.459

      Da's niet vreemd @f1 benelux, de ene helft van België wil ook een provincie van Nederland worden en de andere helft juist niet...




      Hatsikidee...

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 15:20
  • Larry Perkins

    Posts: 60.459

    Uiteraard is dit racen, maar het gaat erom wat voor (domme) afspraak hiervoor bij McLaren intern is gemaakt.
    Als de afspraak is dat de veroorzaker van het (geringste) contact daar een voordeel (positie winst) uit haalt (of daarna heeft) hij dat voordeel weer moet teruggeven, dan heeft Piastri wel degelijk een plausibel punt.
    Wat derden (media, volgers, fans, wij) daar dan vervolgens van vinden maakt niet uit...

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 15:14
  • misstappen

    Posts: 3.333

    raar dat de ene Brit een positief oordeel heeft over de andere.. heel apart

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 15:39
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.767

    Het zou ineens anders zijn bij Sky als het andersom was en Norris door Piastri aangetikt zou zijn. Dan zou Piastri volledig afgemaakt worden.. wellicht alleen Brundle zou zich een beetje nog inhouden maar de rest zou exploderen.

    • + 1
    • 7 okt 2025 - 15:43
  • jd2000

    Posts: 7.336

    Zouden ze bij McLaren er zich net zo druk over maken als de media?

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 15:49

