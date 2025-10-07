McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zorgden afgelopen weekend voor controverse in Singapore. Ze raakten elkaar in de eerste ronde, wat voor frustratie zorgde bij Piastri. Hij vond dat McLaren moest ingrijpen, maar volgens oud-coureur Jenson Button had Norris helemaal niets verkeerd gedaan.

Norris schoot als een raket naar voren bij de start van de Grand Prix van Singapore. De Britse coureur haalde zijn teamgenoot Piastri in, en waagde daarna ook een poging bij de Red Bull van Max Verstappen. Dit plannetje mislukte, en hij raakte de achterband van de Red Bull-bolide. Hij beschadigde zijn voorvleugel, en schoot even naar rechts. Hierdoor raakte hij de auto van Piastri, en die reageerde woest. De Australiër vond dat McLaren moest ingrijpen, maar daar had het team geen zin in.

Deed Norris iets verkeerd?

Het zorgde voor woede bij Piastri, en zijn fans reageerden net zo gefrustreerd. Voormalig wereldkampioen Jenson Button vindt de kritiek te ver gaan. De wereldkampioen van 2009 verdedigde Norris in gesprek met Sky Sports: "Het is gewoon racen. Ze zaten naast elkaar. Hij tikte even tegen de achterkant van de auto van Max, en hij had wat overstuur, wat vrij ongebruikelijk is. Ik denk dat het gewoon laat zien hoe weinig grip er was. Hij probeerde hem echt niet expres de muur in te duwen!"

'Hij reed hem niet de muur in'

Volgens Button gaat de kritiek ook helemaal nergens over. De Britse racelegende legt het uit: "Het is niet alsof hij hem de muur in reed. Het is niet alsof hij gewoon helemaal naar de muur stuurde in de hoop dat Oscar ofwel e muur zou raken of dat hij zou verdwijnen. Het gebeurde halverwege de bocht. En als ik Oscar zou zijn, dan zou ik denken: 'Ah, mijn teamgenoot was me daar gewoon te slim af'. Dat is het gewoon."