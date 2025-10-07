Het team van Mercedes kon afgelopen weekend juichen in Singapore. George Russell schreef de Grand Prix op zijn naam, maar heeft nog altijd geen contract getekend voor volgend jaar. Teambaas Toto Wolff maakt zich geen zorgen, en stelt weer dat er snel nieuws komt.

Het team van Mercedes beschikt met Russell en Andrea Kimi Antonelli over twee zelfopgeleide coureurs. Russell maakt dit seizoen veel indruk, maar beschikt wel over een aflopend contract. Bij Mercedes lijken ze zich geen zorgen te maken, maar de deal laat al maanden op zich wachten. Ook over de toekomst van Antonelli is nog niets bekend gemaakt, en dat roept vragen op.

'Maak je geen zorgen'

Na afloop van de succesvol verlopen Grand Prix van Singapore meldde Mercedes-teambaas Toto Wolff zich bij de Duitse tak van Sky Sports. Analist Ralf Schumacher kon het daar niet laten om wat plaagstootjes uit te delen over 2026, waarna Wolff met een lach reageerde: "Maak je geen zorgen, we maken snel iets bekend."

Wolff praat zijn mond voorbij

Als de presentator vervolgens aan Wolff vraagt of Antonelli al een nieuw contract heeft getekend, praat de Oostenrijkse teambaas zijn mond voorbij: "Ja, beiden zijn bevestigd." Ralf Schumacher schoot daardoor in de lach en stelde dat het persteam van Mercedes geen overuren hoeft te draaien: "Mercedes kan zich het persbericht wel besparen! Hij heeft het hier net exclusief onthuld!" Wolff hoorde de woorden van Schumacher aan, en kwam daarna direct met een eigen reactie: "Maak je maar geen zorgen! We zullen het vanzelf bekend gaan maken!"

Wanneer de onthulling volgt, is nog niet duidelijk. Wolff heeft in de afgelopen weken al vaker geroepen dat een aankondiging dicht bij is. Zolang er echter geen officiële bevestiging is, zullen er geruchten blijven bestaan.

Trots op de successen

Wolff weet dat, maar was vooral blij met de zege: "Onze auto heeft het hier nooit goed gedaan. Als je me had verteld dat we vandaag zo zouden domineren, had ik dat niet geloofd. Deze auto's zorgen gewoon altijd voor verrassingen. McLaren weet waarschijnlijk ook niet waarom ze in de afgelopen drie races zo zijn teruggevallen. Hetzelfde geldt voor Verstappen en de Ferrari's, daar schommelen de prestaties ook heen en weer."