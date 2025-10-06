Vormde Hamilton een gevaar op de baan? Ferrari ontkent alle beschuldigingen

user icon
Lewis Hamilton had in Singapore problemen met de remmen. De zevenvoudig wereldkampioen probeerde de aanval te openen, totdat er ineens vonken uit zijn remmen schoten. Zonder remmen kan je natuurlijk minder hard rijden, en de vraag is: was dit te gevaarlijk?

Hamiltons remmen begaven het, waarna hij bijna alle bochten afsneed. De stewards besloten hier zelfs een onderzoek naar te openen, en ze gaven hem een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de track limits. Hierdoor viel hij terug naar de achtste plaats, achter Fernando Alonso.

Remmen waren het probleem

"Die begonnen al oververhit te raken vanaf ronde twee of drie, dus de hele race moest Lewis rijden volgens het lift-and-coast-principe", aldus Ferrari-teambaas Fred Vasseur tegenover de internationale media in Singapore. "Het is voor een coureur niet makkelijk om op die manier te rijden, want je moet je daar volledig op aanpassen. Maar we zagen ook dat als Lewis even wél aanzette, de pace heel behoorlijk was."

Was het wel veilig voor Hamilton?

Op de vraag of het onveilig was, antwoordde Vasseur: "Nee. We pasten onze snelheid aan en het is ook niet zo dat Lewis als een bezetene aan het pushen was. Dus wat de veiligheid betreft, bleven we zeker aan de veilige kant. Het doel is sowieso om altijd aan de veilige kant te blijven."

"We weten dat als je in Singapore in het volle verkeer rijdt, dat heel slecht is voor de remmen. Dat we het niet tot het einde hebben weten vol te houden, is echter iets wat we niet aan zagen komen", zo vertelt Vasseur over de gevaren van Singapore. Het stratencircuit staat bekend als een van de lastigste circuits op de kalender en de remmen zijn dan ook erg belangrijk. 

Hamilton weet Leclerc niet bij te houden

Lewis Hamilton weet teamgenoot Charles Leclerc niet bij te houden. De Monegask is vrijwel altijd sneller dan Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen scheelt na achttien rondes maar liefst 48 punten.

Runningupthathill

Posts: 18.433

Ja, Hamilton vormde een gevaar, anders snijdt hij geen 4 bochten af. Of hij vormde geen gevaar en de straf voor het afsnijden had zwaarder gemoeten.

Waarom maken de stewards het zichzelf zo moeilijk?

  • 6
  • 6 okt 2025 - 18:38
  • Skoda F1

    Posts: 390

    De reactie van Lewis bij fia was zoiets als: geen remmen geen nood want ik ben de Goat dus hou gewoon vol gas. Ook bij dubbel geel of rood. En dat was voldoende om hem met vijf luttele seconden weer heen te sturen..

    • + 5
    • 6 okt 2025 - 18:25
    • Larry Perkins

      Posts: 60.453

      "En dat was voldoende om hem met vijf luttele seconden weer heen te sturen.

      Nou kan Lewis best wel rap van de tong zijn, maar om dat allemaal in vijf seconden te vertellen lijkt me sterk...

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 20:31
    • Skoda F1

      Posts: 390

      Ja het zijn snelle jongens die rappers! Heeft ie van zijn homie p diddy geleerd. Deze rap was ook eigenlijk een soort ode van Lewis aan P die op het moment door een moeilijke tijd gaat en wou hem op deze manier een hart onder de riem steken..

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 22:06
  • Runningupthathill

    Posts: 18.433

    Ja, Hamilton vormde een gevaar, anders snijdt hij geen 4 bochten af. Of hij vormde geen gevaar en de straf voor het afsnijden had zwaarder gemoeten.

    Waarom maken de stewards het zichzelf zo moeilijk?

    • + 6
    • 6 okt 2025 - 18:38
    • hupholland

      Posts: 9.272

      als je zo gaat redeneren kun je ook zeggen, nee want anders zet ie m aan wel aan de kant. Hamilton probeerde er gewoon nog een maximaal resultaat uit te slepen, daar was het afsnijden een onderdeel van. De stewards hebben het uiteindelijk heel simpel opgelost en gewoon bestraft wat tegen de regels was. De rest is vooral opgeklopt door de media en fans.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 19:37
    • Runningupthathill

      Posts: 18.433

      Dat is het punt toch net? Of je zet hem langs de kant en geeft op, of je blijft op de baan. Als je met een wagen rijdt die niet meer op de baan te houden is, is dat per definitie niet veilig. Als ie effectief bochten ging afsnijden om een zo goed mogelijk resultaat te halen is dat valsspel. Hoe dan ook maken de stewards het veel moeilijker dan moet.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 21:52
    • hupholland

      Posts: 9.272

      hoezo, ze hebben gewoon de duidelijke overtreding bestraft. Simpeler dan dit wordt het niet. Of de auto wel of niet veilig was is zeer discutabel. Er is ook geen waarschuwingsvlag getoond door de wedstrijdleiding. En ja, tuurlijk is het vals spel, maar ga het allemaal maar bewijzen.. Hamilton kan makkelijk zeggen dat het een manier was om de boel te ontlasten en daarmee juist de auto veilig te houden. Uiteindelijk waren de tracklimits natuurlijk een inkoppertje om iedereen tevreden te stellen.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 22:31
    • MustFeed

      Posts: 10.264

      Er zijn duidelijke regels voor rond blijven rijden met een wagen in een unsafe condition.

      Daar is bijvoorbeeld Leclerc in Japan 2019 voor bestraft. Ook Perez kreeg in Canada 2024 een straf omdat hij weer terug de baan op keerde om terug naar de pits te rijden met een kapotte achtervleugel.

      Het is zeer merkwaardig om hier ineens te zeggen dat een wagen rondrijden met een kapotte rem wel veilig is.

      Maar zelfs als je al concludeert dat je mag doorrijden met een kapotte rem dan gelden op zijn minst toch nog steeds de tracklimits? En die werden 6 maal overschreden door Hamilton, terwijl vanaf de 4e keer normaal gesproken een straf wordt gegeven. Dan kom ik toch uit op minimaal 3 straffen voor Hamilton.

      Dan is het ook nog zo dat als je een blijvend voordeel behoudt met het afsnijden van de baan dan moet je direct een straf krijgen inclusief een strafpunt. Zo werd bijvoorbeeld 1 keer door Hamilton zowel bocht 16 als bocht 17 volledig afgesneden. Dat zijn beide bochten van de chicane.

      Het is echt weer heel typerend dat Hamilton een weekend heeft met een waslijst aan overduidelijke overtredingen en hij krijgt voor de vorm een 5 seconden straf zonder strafpunten. En wie was er wederom steward dit weekend. Juist, wederom Derek Warwick. Plotseling verbaast me dit niks. Dat is exact wat ik verwacht met hem als steward.

      Ik probeer het echt zo objectief mogelijk te bekijken, maar ik kan er echt niks anders van maken dan een gridstraf van 10 plekken en 3 strafpunten voor het onder volle snelheid doorrijden tijdens een rode vlag. (Als dit mag wat Hamilton deed dan kan je Bearman nooit 4 strafpunten geven in Silverstone. Dan heeft Bearman daar ook geen regels overtreden)
      En dan daarbovenop een diskwalificatie voor de race en een geldboete voor Ferrari zou volkomen logisch zijn in dit geval.

      Het is gewoon weer allemaal heel raar zo als het nu gaat. En dat heeft verder echt niet te maken omdat ik zogenaamd iets tegen Hamilton heb. Het is gewoon hoe ik het plaats tegenover hoe andere incidenten beoordeeld worden. En ik lees ook de uitleg in de documenten van de FIA, maar dat heeft allemaal geen niveau. Het klopt gewoon niet.

      Verder exact wat @Runningupthathill erover schrijft. Of je kan de race vervolgens onder de regels die gelden voor de race of je moet de race opgeven. Ik rij door en de regels gelden nu niet meer kan natuurlijk niet.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 22:31
    • hupholland

      Posts: 9.272

      dat laatste is zeker zo en ook precies wat ik de hele tijd al zeg; Hamilton is terecht bestraf voor tracklimits. In de lijst van de FIA staan er 4 genoteerd. Als dat klopt is de 5 seconden straf terecht. Bij een volgende overtreding wordt het 10 seconden (wat voor de uitslag geen verschil had gemaakt) en volgt er een reset en kom je volgens mij pas bij overtreding 9 weer in gevaar. Hamilton qua tracklimits straffen dus niet heel veel risico, wat mij betreft gewoon een slimme inschatting van Hamilton om het zo aan te pakken. Of de auto daadwerkelijk onveilig was om nog een ronde mee te rijden? daar kun je idd over discussiëren, maar om te bestraffen heb je daar ook bijpassende regels voor nodig.
      Wat betreft het teruggeven van behaald voordeel; dat is ook nogal lastig te bepalen als je in een ronde zit die flink langzamer is dan je andere rondes. Hamilton was alleen maar tijd aan het verliezen dus theoretisch gezien heeft hij alle behaalde voordelen wel weer ingeleverd.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 23:00
    • red slow

      Posts: 3.228

      Er was ooit de 107% regel ingevoerd bij de kwalificatie. Dit voor de veiligheid want anders zou je een rijdend gevaar zijn voor de anderen.

      Als je dermate langzaam rijd en eigenlijk niet fatsoenlijk kan stoppen dan dien je de wagen aan de kant te zetten.

      Diskwalificatie was het meest logische geweest om juist de rijders in de toekomst tegen hunzelf te beschermen en ook de teams.

      Anderen kant de FIA had tijd zat om de zwarte vlag met oranje stip te zwaaien.
      Iets wat de wedstrijdleiding bij Norris ook hadden moeten doen.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 23:28
  • TylaHunter

    Posts: 10.535

    Alonso rijdt in 3 ronden 40 seconden dicht... en dat is niet omdat die Aston zo super snel ging. 13 seconden per ronde langzamer is een beetje te veel van het goede om het veilig te noemen.

    Maar respect dat ie m uit wou rijden. Een 7 voudig wereldkampioen met al weinig vertrouwen had ook gerust kunnen zeggen: "dit wil ik niet, we gaan zelf de pits in" maar het racehart van Hamilton wou de race uitrijden.

    • + 3
    • 6 okt 2025 - 18:41
    • Pietje Bell

      Posts: 31.385

      "Alonso rijdt in 3 ronden 40 seconden dicht."

      Ik kan er compleet naast zitten, maar was dat niet omdat Lewis naar binnen ging voor rode banden?

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 18:47
    • TylaHunter

      Posts: 10.535

      Daarna reed Hamilton natuurlijk datzelfde gat weer toen die op Antonelli aansloot... hij ging op rood erg hard. Dus hij heeft wel echt 40+ verloren in 3 ronden

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 18:50
    • nr 76

      Posts: 6.995

      Het klopt wat Tyla schrijft, voor zijn stop had hij bijna een minuut op Alonso.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 20:05
    • Pietje Bell

      Posts: 31.385

      Dat van die minuut is mij helemaal ontgaan. Heb ook niet continue gekeken, want ik vond het vrij saai.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 20:37
  • Rimmer

    Posts: 12.834

    Lewis had groot gelijk om door te rijden, het leverde hem en het team punten op.
    Daarnaast had Alonso natuurlijk groot gelijk dat het niet zo kon zijn dat Lewis voor hem zou eindigen na 83 keer leaving the track and gaining an advantage.
    Uiteindelijk is het redelijk rechtgezet met de straf die wat mij betreft proportioneel was.
    Wat bij veel mensen hier terecht pijn doet is het feit dat als Max dit had gedaan er 6x10 seconden tijdstraf had gevolgd.
    Maar goed, het is wat het is.

    • + 2
    • 6 okt 2025 - 18:58
  • Robin

    Posts: 2.850

    Dat de remmen vanaf ronde 2/3 al een groot probleem waren neem ik met een grote korrel zout maar vind het voor de rest wel jammer…
    Hij ging als een kanon op die soft en had zonder de problemen in elk geval gemakkelijk 5e geworden.
    Nog geen hoofdprijs maar leuker dan fit uiteraard.

    • + 1
    • 6 okt 2025 - 19:06
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.452

    Altijd te veel gedoe. Maak F1 weer 'simpel' of ik haak af. En ja, dit dreigement van een eenvoudig man gaat zo de prullenbak in. Doe maar lekker veel sprintraces voor de generatie met een beperkte aandachtsboog. 't Wordt een vermoeiende hobby die F1.

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 22:45

