Vormde Hamilton een gevaar op de baan? Ferrari ontkent alle beschuldigingen

Lewis Hamilton had in Singapore problemen met de remmen. De zevenvoudig wereldkampioen probeerde de aanval te openen, totdat er ineens vonken uit zijn remmen schoten. Zonder remmen kan je natuurlijk minder hard rijden, en de vraag is: was dit te gevaarlijk?

Hamiltons remmen begaven het, waarna hij bijna alle bochten afsneed. De stewards besloten hier zelfs een onderzoek naar te openen, en ze gaven hem een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de track limits. Hierdoor viel hij terug naar de achtste plaats, achter Fernando Alonso.

Remmen waren het probleem

"Die begonnen al oververhit te raken vanaf ronde twee of drie, dus de hele race moest Lewis rijden volgens het lift-and-coast-principe", aldus Ferrari-teambaas Fred Vasseur tegenover de internationale media in Singapore. "Het is voor een coureur niet makkelijk om op die manier te rijden, want je moet je daar volledig op aanpassen. Maar we zagen ook dat als Lewis even wél aanzette, de pace heel behoorlijk was."

Was het wel veilig voor Hamilton?

Op de vraag of het onveilig was, antwoordde Vasseur: "Nee. We pasten onze snelheid aan en het is ook niet zo dat Lewis als een bezetene aan het pushen was. Dus wat de veiligheid betreft, bleven we zeker aan de veilige kant. Het doel is sowieso om altijd aan de veilige kant te blijven."

"We weten dat als je in Singapore in het volle verkeer rijdt, dat heel slecht is voor de remmen. Dat we het niet tot het einde hebben weten vol te houden, is echter iets wat we niet aan zagen komen", zo vertelt Vasseur over de gevaren van Singapore. Het stratencircuit staat bekend als een van de lastigste circuits op de kalender en de remmen zijn dan ook erg belangrijk.

Hamilton weet Leclerc niet bij te houden

Lewis Hamilton weet teamgenoot Charles Leclerc niet bij te houden. De Monegask is vrijwel altijd sneller dan Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen scheelt na achttien rondes maar liefst 48 punten.