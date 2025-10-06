Nederlands Red Bull-talent wint titel en kondigt toekomstplannen aan

Red Bull Junior-coureur Rocco Coronel is kampioen geworden in het Ginetta Junior Championship. In Donington won de jonge Nederlander zijn titel. Coronel weet nu al wat zijn volgende stap wordt nu hij het Ginetta World Championship gewonnen heeft.

Rocco Coronel had een enorme voorsprong van 81 punten. De jonge Nederlander won dan ook elf keer en behaalde in totaal 19 podiumplaatsen. Coronel werd vierde in zijn eerste race afgelopen weekend en won daarmee zijn titel.

'Veel coureurs namen risico'

"Daarbij namen sommigen echt veel risico, terwijl ik natuurlijk strategisch wilde rijden en mijn klassering niet in gevaar wilde brengen. Ik wilde hoe dan ook de finish halen en geen uitval riskeren", zo wordt de jonge coureur geciteerd door Motorport.com. "Als ik in die races nog een straf had opgelopen, om welke reden dan ook, dan had ik die resultaten volgens het reglement niet als aftrekresultaat mogen rekenen."

"Nu had ik de titel toch al binnen, dus het had weinig zin om nog meer te riskeren. Zo hebben alle kampioenen het in de afgelopen jaren ook gedaan", zegt het jonge talent. Rocco Coronel is al onderdeel van de Red Bull Academy.

Volgende stap Coronel al bekend

"Ik heb al een aantal keren getest, wat heel goed ging, en daar ga ik de komende weken mee door. Op 23 oktober word ik 15, dus vanaf die datum mag ik ook in de Formule 4 racen. Daar kijk ik nu al naar uit!" De Formule 4 is iets anders dan het Ginetta Junior Championship. In het Ginetta Junior Championship heb je namelijk een dak boven je hoofd, maar in de F4 is dat niet.

Volgens Coronel mag je vanaf je vijftiende in de Formule 4 rijden. De Formule 4 is geen wereldwijde competitie zoals de Formule 1, 2 en 3, maar er zijn landelijke competities. Zo heb je de Italiaanse Formule 4, de Britse, de Spaanse en de Franse in Europa.