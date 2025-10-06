user icon
icon

Nederlands Red Bull-talent wint titel en kondigt toekomstplannen aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nederlands Red Bull-talent wint titel en kondigt toekomstplannen aan
  • Gepubliceerd op 06 okt 2025 14:09
  • comments 17
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull Junior-coureur Rocco Coronel is kampioen geworden in het Ginetta Junior Championship. In Donington won de jonge Nederlander zijn titel. Coronel weet nu al wat zijn volgende stap wordt nu hij het Ginetta World Championship gewonnen heeft. 

Meer over Red Bull Racing Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Rocco Coronel had een enorme voorsprong van 81 punten. De jonge Nederlander won dan ook elf keer en behaalde in totaal 19 podiumplaatsen. Coronel werd vierde in zijn eerste race afgelopen weekend en won daarmee zijn titel. 

'Veel coureurs namen risico'

"Daarbij namen sommigen echt veel risico, terwijl ik natuurlijk strategisch wilde rijden en mijn klassering niet in gevaar wilde brengen. Ik wilde hoe dan ook de finish halen en geen uitval riskeren", zo wordt de jonge coureur geciteerd door Motorport.com. "Als ik in die races nog een straf had opgelopen, om welke reden dan ook, dan had ik die resultaten volgens het reglement niet als aftrekresultaat mogen rekenen."

"Nu had ik de titel toch al binnen, dus het had weinig zin om nog meer te riskeren. Zo hebben alle kampioenen het in de afgelopen jaren ook gedaan", zegt het jonge talent. Rocco Coronel is al onderdeel van de Red Bull Academy. 

Volgende stap Coronel al bekend

"Ik heb al een aantal keren getest, wat heel goed ging, en daar ga ik de komende weken mee door. Op 23 oktober word ik 15, dus vanaf die datum mag ik ook in de Formule 4 racen. Daar kijk ik nu al naar uit!" De Formule 4 is iets anders dan het Ginetta Junior Championship. In het Ginetta Junior Championship heb je namelijk een dak boven je hoofd, maar in de F4 is dat niet.

Volgens Coronel mag je vanaf je vijftiende in de Formule 4 rijden. De Formule 4 is geen wereldwijde competitie zoals de Formule 1, 2 en 3, maar er zijn landelijke competities. Zo heb je de Italiaanse Formule 4, de Britse, de Spaanse en de Franse in Europa. 

Larry Perkins

Posts: 60.445

Had je niet ff kunnen waarschuwen dat Rob Kamphues in beeld zou komen?

  • 2
  • 6 okt 2025 - 14:33
F1 Nieuws Red Bull Racing

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.381

    Beelden van het gesprek:

    www.instagram.com/p/DPduprCihiU/

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 14:14
  • TylaHunter

    Posts: 10.532

    Is wel erg jong uit de karts.

    Tom zou wel een pad hebben uitgestippeld waarbij tevens naar alternatieven wordt gekeken buiten F1.

    Weet namelijk als geen ander dat talent alleen, niet genoeg is voor F1. Tom had namelijk het talent, maar niet de juiste mensen + die test met Indycar overslaan, hielp ook niet.

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 14:26
    • NicoS

      Posts: 19.461

      Sinds de budgetcap zijn pay-drivers niet meer heel noodzakelijk voor de kleinere teams.
      Krijg de indruk dat er de laatste tijd meer naar talent wordt gekeken dan een zak met geld.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 15:18
    • TylaHunter

      Posts: 10.532

      NicoS, dat klopt deels, maar gezien bijvoorbeeld de top 2 in F2 niet eens genoemd worden voor een stoel, is het ook nog steeds een spelletje van connecties.

      Dus met wat verkeerd management, worden de deuren gewoon niet geopend.

      Verder wel mee eens. Op stroll na is er denk ik geen paydriver dit jaar.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 15:51
    • Patrace

      Posts: 6.264

      Ik denk dat teams zeker nog wel kijken naar welk sponsorbudget een coureur mee brengt.
      Zelfs voor Red Bull was het aantrekkelijk dat Perez feitelijk werd betaald door zijn Mexicaanse sponsoren.
      Maar inderdaad is talent nu belangrijker dan jaren terug, wat de kwaliteit van de coureurs omhoog brengt.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 16:54
  • Larry Perkins

    Posts: 60.441

    Wel leuk dat ze een foto van de opa van Rocco boven het bericht plaatsen, dat zie je niet vaak...

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 14:31
    • Pietje Bell

      Posts: 31.381

      Idd vreemd dat ze een foto van de huisfotograaf van RBR Mark Thomson plaatsen bij een artikel over Rocco.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 14:44
    • Pietje Bell

      Posts: 31.381

      Thompson.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 14:45
  • MustFeed

    Posts: 10.258

    Het is natuurlijk leuk dat na 20 jaar met alleen maar Britse kampioenen in die klasse een keer een Nederlander wint, maar dit is natuurlijk een kampioenschap dat niet veel zegt. Je lokale indoor kartbaan heeft waarschijnlijker wedstrijden waarbij het gemiddelde niveau hoger ligt.

    En dat is niet om iets af te doen aan de prestaties van Rocco. Maar dit is echt alleen maar nieuws vanwege zijn achternaam.

    • + 1
    • 6 okt 2025 - 15:21
    • snailer

      Posts: 30.036

      Als hij niet had gewonnen was het al helemaal niets.

      Dus dit is een goede aanzet die goed op het cv staat voor zo een jonge kerel.
      Of hij het gaat maken in F4? Niemand die het weet.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 16:17
    • MustFeed

      Posts: 10.258

      Ik ben wat dat betreft een beetje cynisch, maar ik heb genoeg gezien in mijn eigen omgeving hoe het er in dit wereldje aan toe gaat. In dit soort nietsziegende klassen kan je enorm veel leunen op een achternaam en steun van een sponsor als Red Bull, talent is dan nog niet echt nodig voor resultaten. En zelfs al zou je veel meer talent hebben dan ben je nog steeds kansloos zonder de juiste connecties.


      Nu denk ik wel dat Rocco talent heeft op basis van prestaties in de karting, maar wat ik alleen maar wil zeggen is dat ik dit soort klassen totaal niet serieus neem.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 16:39
  • Paulie

    Posts: 4.635

    haha Rocco... hihi

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 16:28
    • Larry Perkins

      Posts: 60.441

      Van welke band is dit nummer @Paulie? Kon de song niet vinden...

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 16:32
    • Paulie

      Posts: 4.635

      is van Rocco Granata

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 16:34
    • Larry Perkins

      Posts: 60.441

      Oh Rocco Granaat, de half-Italiaanse maffiazanger, ja die ken jij natuurlijk weer...

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 16:41

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar