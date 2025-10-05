user icon
Realistische Verstappen zet definitief streep door nieuwe wereldtitel

Realistische Verstappen zet definitief streep door nieuwe wereldtitel
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 19:08
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen liep door zijn tweede plaats in de Grand Prix van Singapore weer iets in op wereldkampioenschapsleider Oscar Piastri. Verstappen maakt nog steeds kans op de wereldtitel, maar daar denkt hij zelf niet langer aan. Hij laat doorschemeren dat de strijd gestreden is.

Verstappen heeft in de afgelopen weken het gat met Piastri weten te verkleinen tot 63 WK-punten. De Red Bull-coureur schreef op oppermachtige wijze de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en kwam in Singapore als tweede over de streep. Hij finishte voor beide McLarens, en dat was precies wat hij nodig had in de strijd om de titel. Maar Verstappen lijkt daar zelf niet aan te denken.

Is de titel nog mogelijk?

Na afloop van de race liet hij bij Sky Sports doorschemeren dat hij de titel uit zijn hoofd heeft gezet: "Daarvoor moet je winnen. Je moet domineren. Dat doen we nu niet, of in elk geval niet dit weekend. We lopen gewoon niet snel genoeg in. Om dat te doen, hadden we nu eigenlijk moeten winnen, en dat is niet gelukt. Zo is het nu eenmaal. We hebben aan het begin van het seizoen al veel te veel punten verloren."

Race per race bekijken

Verstappen focust zich niet op de strijd om de titel, hij bekijkt het allemaal wat rustiger. Hij bekijkt het per race: "Dat is vrij duidelijk, maar wij proberen het race voor race te bekijken om er elke keer het maximale uit te halen. Dit circuit is nog steeds niet onze favoriet, ook niet voor onze auto, maar toch denk ik dat at de tweede plaats hier nog steeds een heel erg goed resultaat is."

Verstappen kwam ruim vijf seconden na racewinnaar George Russell als tweede over de streep. In de slotfase had Verstappen het zwaar, en hij moest tot de allerlaatste meter zijn positie verdedigen ten opzichte van Lando Norris.

Freek-Willem

Posts: 6.259

Gewoon elke keer zorgen dat je voor de McLarens eindigt. Dan zie je op het eind wel of dat genoeg was. Ik zie Lando en Oscar er nog wel een keer samen Afgaan en misschien wel 2 keer. Alleen moet Russell wel even indammen, dat verduvelde boefje om punten bij Max weg te kapen

  • 2
  • 5 okt 2025 - 19:21
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.329

    Iets van "Never give up!!!"
    Zolang er nog niemand wereld kampioen is en het rekenkundig nog kan, moet je erin geloven.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 19:18
    • Freek-Willem

      Posts: 6.259

      Gewoon elke keer zorgen dat je voor de McLarens eindigt. Dan zie je op het eind wel of dat genoeg was. Ik zie Lando en Oscar er nog wel een keer samen Afgaan en misschien wel 2 keer. Alleen moet Russell wel even indammen, dat verduvelde boefje om punten bij Max weg te kapen

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 19:21
  • hupholland

    Posts: 9.261

    ja, lastig. Vooraf zeg je als je in Singapore punten goed kunt maken dan doe je misschien mee. Toch gaf Singapore idd ook wel aan dat het een lastig verhaal gaat worden. Als je de komende 5 races wint (wat niet zo maar gaat gebeuren) + de 3 sprintraces en Piastri wordt steeds 2e, dan sta je precies op 25 punten en je dus de laatste race nog steeds kampioen worden. Gewoon zo lang mogelijk druk op de ketel houden, dan weet je het nooit. Wat dat betreft was de uitslag van Singapore wel gunstig. Piastri met een P3 en een P4 in de laatste 3 races Norris en Verstappen naderen en lijkt niet meer zo onverstoord als voor de zomerpauze (en ook nog in Zandvoort).

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 20:00
  • StevenQ

    Posts: 9.765

    Ik denk dat de McLsren coureurs nu alle Papaya regels gaan vergeten, zeker Oscar is Lando wel even zat zo lijkt het, dat kan nog aardig wat punten op gaan leveren en misschien nog wat 0 scores bij McLaren

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 20:14
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.471

    Ja als Verstappen hier had kunnen winnen en Russell tweede was had ik het nog wel wille zien. Nu pak je te weinig punten terug.

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 20:16
    • Polleken

      Posts: 960

      Eens Schumi NR1

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 21:11
  • MatsVerstsappen

    Posts: 183

    Barcelona wordt steeds pijnlijker.

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 20:17
    • Avb1

      Posts: 139

      Oostenrijk??

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 21:28
    • MatsVerstsappen

      Posts: 183

      Oostenrijk was ruk, maar dat had je niet in eigen hand.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 22:33
  • Pietje Bell

    Posts: 31.371

    Deze 33-jarige Thaise schone die oom en tante tegen de eigenaar van Red Bull Charlem
    Yoovidhya en zijn vrouw Daranee moet zeggen was gisteren en vandaag als VIP gast
    aanwezig bij RBR. Ze is de dochter van Saravoot Yoovidhya (de broer van Charlem) die
    eigenaar van Red Bull in Thailand is.
    Ze heeft sinds kort een sushi zaak, sinds jaren een bloemisterij en helpt bij haar tante
    Daranee in diens wijnmakerij. Actieve dame dus.

    Deze eerste foto was tijdens een Tiffany & Co bijeenkomst in Bangkok.
    Waar heb ik die naam toch eerder gehoord? 🤔 😄

    https://postimg.cc/MfBXkhQD

    Vandaag met Max voor de GP begon:
    https://postimg.cc/T5PMgmRg

    Gisteren met Max na de kwalificatie:
    https://postimg.cc/ts8qbrXQ

    Ben benieuwd hoe lang de terugvlucht met zijn nieuwe jet duurt.
    Hij is om 19:30u vertrokken uit Singapore.

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 22:06

