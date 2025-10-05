Realistische Verstappen zet definitief streep door nieuwe wereldtitel

Max Verstappen liep door zijn tweede plaats in de Grand Prix van Singapore weer iets in op wereldkampioenschapsleider Oscar Piastri. Verstappen maakt nog steeds kans op de wereldtitel, maar daar denkt hij zelf niet langer aan. Hij laat doorschemeren dat de strijd gestreden is.

Verstappen heeft in de afgelopen weken het gat met Piastri weten te verkleinen tot 63 WK-punten. De Red Bull-coureur schreef op oppermachtige wijze de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en kwam in Singapore als tweede over de streep. Hij finishte voor beide McLarens, en dat was precies wat hij nodig had in de strijd om de titel. Maar Verstappen lijkt daar zelf niet aan te denken.

Is de titel nog mogelijk?

Na afloop van de race liet hij bij Sky Sports doorschemeren dat hij de titel uit zijn hoofd heeft gezet: "Daarvoor moet je winnen. Je moet domineren. Dat doen we nu niet, of in elk geval niet dit weekend. We lopen gewoon niet snel genoeg in. Om dat te doen, hadden we nu eigenlijk moeten winnen, en dat is niet gelukt. Zo is het nu eenmaal. We hebben aan het begin van het seizoen al veel te veel punten verloren."

Race per race bekijken

Verstappen focust zich niet op de strijd om de titel, hij bekijkt het allemaal wat rustiger. Hij bekijkt het per race: "Dat is vrij duidelijk, maar wij proberen het race voor race te bekijken om er elke keer het maximale uit te halen. Dit circuit is nog steeds niet onze favoriet, ook niet voor onze auto, maar toch denk ik dat at de tweede plaats hier nog steeds een heel erg goed resultaat is."

Verstappen kwam ruim vijf seconden na racewinnaar George Russell als tweede over de streep. In de slotfase had Verstappen het zwaar, en hij moest tot de allerlaatste meter zijn positie verdedigen ten opzichte van Lando Norris.