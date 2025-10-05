user icon
Verstappen verrast door problemen van Red Bull: "Pakte negatief uit"

Verstappen verrast door problemen van Red Bull: "Pakte negatief uit"
  Gepubliceerd op 05 okt 2025 16:59
  13
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen beleefde een zware race in de straten van Singapore. De Nederlander startte op de tweede plaats op de zachte banden, maar kon polesitter George Russell niet aanvallen. Het werd een lastige avond voor Verstappen, en daar draaide hij na afloop niet omheen.

Verstappen werd gezien als de grote favoriet voor de zege in Singapore. Na de kwalificatie klonk hij getergd, en wilde hij vol de aanval gaan openen. Met de keuze voor de zachte band zette Red Bull die ambitie krijgt bij, maar uiteindelijk moest Verstappen niet aanvallen, maar verdedigen. McLaren-coureur Lando Norris deed er alles aan om hem te verschalken, maar dat lukte niet. Terwijl hij vocht met Norris, meldde Verstappen meerdere keren dat hij problemen had met zijn auto.

Gegokt en verloren

Na afloop kreeg hij van Viaplay dan ook de vraag hoe lastig het was: "Nou ja, ik had natuurlijk bij de start gegokt om voor de zachte band te gaan. Het probleem was dat de binnenkant heel weinig grip had bij de start. Dus we probeerden daar met de zachte banden iets te forceren. Nou, dat lukte dan weer niet. Daarna moesten we de eerste stint overleven. We moesten proberen de band heel te houden. En dan moesten we iets vroeger naar die harde banden."

"Het grootste probleem zat hem in andere dingen, er waren heel veel problemen met terugschakelen en opschakelen. De auto was heel nerveus, ook aan de achterkant. Dus dat maakte het allemaal niet makkelijk tijdens de gehele race."

Was dit een verrassing voor Verstappen?

Het feit dat Verstappen het zwaar had in de race, was opvallend. Eerder dit weekend liep alles immers nog zoals gewend. Gevraagd of hij verrast was, reageerde Verstappen eerlijk: "Ja, verrast door wat er gebeurde met het schakelen. We hadden natuurlijk niet een heel goede longrun kunnen rijden. Niemand niet. Maar gedurende het weekend hebben we wel een aantal aanpassingen aan de auto moeten maken. En ik denk dat die een beetje negatief hebben uitgepakt."

Skoda F1

Posts: 385

Lando probeerde uit wanhoop nog een Hamiltonetje op het achterwiel van max te doen.. Maar zelfs dat mislukte

  • 5
  • 5 okt 2025 - 17:08
Reacties (13)

  • World Traveller

    Posts: 730

    "Verstappen werd gezien als de grote favoriet".....door wie als ik vragen mag?

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 17:01
    • 919

      Posts: 3.718

      Door de gangmakers. 🏆

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 17:03
    • Hemex

      Posts: 1.339

      Marko

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 17:07
    • World Traveller

      Posts: 730

      Gangmakers.......die koeken? Of bedoel je bookmakers? Zo ja, daar waren Lando en Oscar de gelijke favorieten voor de Quali en na de Quali was dat George......

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 17:11
    • 919

      Posts: 3.718

      Nee, de opkloppende pers.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 17:13
    • ILMOP

      Posts: 1.142

      Door een hoop mensen op diverse Nederlandse internet forums. Deze mensen vergaten voor het gemak dat de punten pas op zondag worden uitgedeeld.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 17:45
    • 919

      Posts: 3.718

      Nee, de opkloppende pers.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 17:47
  • Hemex

    Posts: 1.339

    Red Bull die ambitie krijgt bij

    Ja, dat was dus de oorzaak. Ze hadden er gewoon krijt bij moeten zetten, dan was het waarschijnlijk veel beter gegaan.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 17:06
  • Skoda F1

    Posts: 385

    Lando probeerde uit wanhoop nog een Hamiltonetje op het achterwiel van max te doen.. Maar zelfs dat mislukte

    • + 5
    • 5 okt 2025 - 17:08
    • schwantz34

      Posts: 40.969

      Die actie van Lando kwam rechtstreeks uit het handboekje van Ham, alleen is die daar wel de absolute goat in natuurlijk!

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 17:20
    • Smock

      Posts: 232

      Had ons wel een hoop geklaag over de auto bespaard.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 18:04
    • hupholland

      Posts: 9.255

      kunnen jullie niet ophouden met dat kinderachtige gedoe? Norris wat duidelijk alleen met Piastri bezig, Verstappen had het wat lastig in die eerste bochten. Norris liet eindelijk eens wat strijdvaardigheid zien, mooi toch? Is ook alleen maar goed voor Max dat Norris de strijd aangaat met Piastri.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 18:27
  • Totalia

    Posts: 1.731

    Hoe dan ook weer 6 punten ingelopen op piastei… ;-)

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 18:28

