Verstappen verrast door problemen van Red Bull: "Pakte negatief uit"

Max Verstappen beleefde een zware race in de straten van Singapore. De Nederlander startte op de tweede plaats op de zachte banden, maar kon polesitter George Russell niet aanvallen. Het werd een lastige avond voor Verstappen, en daar draaide hij na afloop niet omheen.

Verstappen werd gezien als de grote favoriet voor de zege in Singapore. Na de kwalificatie klonk hij getergd, en wilde hij vol de aanval gaan openen. Met de keuze voor de zachte band zette Red Bull die ambitie krijgt bij, maar uiteindelijk moest Verstappen niet aanvallen, maar verdedigen. McLaren-coureur Lando Norris deed er alles aan om hem te verschalken, maar dat lukte niet. Terwijl hij vocht met Norris, meldde Verstappen meerdere keren dat hij problemen had met zijn auto.

Gegokt en verloren

Na afloop kreeg hij van Viaplay dan ook de vraag hoe lastig het was: "Nou ja, ik had natuurlijk bij de start gegokt om voor de zachte band te gaan. Het probleem was dat de binnenkant heel weinig grip had bij de start. Dus we probeerden daar met de zachte banden iets te forceren. Nou, dat lukte dan weer niet. Daarna moesten we de eerste stint overleven. We moesten proberen de band heel te houden. En dan moesten we iets vroeger naar die harde banden."

"Het grootste probleem zat hem in andere dingen, er waren heel veel problemen met terugschakelen en opschakelen. De auto was heel nerveus, ook aan de achterkant. Dus dat maakte het allemaal niet makkelijk tijdens de gehele race."

Was dit een verrassing voor Verstappen?

Het feit dat Verstappen het zwaar had in de race, was opvallend. Eerder dit weekend liep alles immers nog zoals gewend. Gevraagd of hij verrast was, reageerde Verstappen eerlijk: "Ja, verrast door wat er gebeurde met het schakelen. We hadden natuurlijk niet een heel goede longrun kunnen rijden. Niemand niet. Maar gedurende het weekend hebben we wel een aantal aanpassingen aan de auto moeten maken. En ik denk dat die een beetje negatief hebben uitgepakt."