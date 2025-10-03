user icon
Alonso schittert in Singapore: Kan hij de strijd aangaan met Verstappen en McLaren?
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 21:26
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Fernando Alonso liet vrijdag in Singapore zien dat hij nog altijd tot de smaakmakers van de Formule 1 behoort. De Spanjaard zette op het Marina Bay Street Circuit een ijzersterke start neer van zijn Grand Prix-weekend. Zowel in de eerste als de tweede vrije training eindigde de tweevoudig wereldkampioen knap in op de eerste en vierde plek, waarmee Aston Martin meteen vertrouwen tankte.

Voor Alonso en Aston Martin waren de oefensessies in Singapore een enorme opsteker. In een F1-seizoen waarin het maar niet lukt om aan te haken bij de topteams, keert het optimisme nu een klein beetje terug. Al is er volgens Alonso altijd ruimte voor verbetering.

Alonso ziet ruimte voor verbetering aan Aston Martin

Na afloop reageerde Alonso positief, maar ook realistisch. “Het ziet er iets beter uit dan tijdens de afgelopen Grands Prix”, vertelde hij tegenover de aanwezige pers. “Toch is de afstelling nog niet helemaal naar wens. Vooral op de vooras hebben we te veel onderstuur en daar moeten we vannacht aan sleutelen. Maar het is een goed begin. Vanaf de eerste ronde in VT1 voelde ik me comfortabel en konden we de limiet al snel opzoeken.”

In de tweede vrije training verliep het programma van Alonso iets rommeliger. Door meerdere rode vlaggen werd het tempo uit de sessie gehaald, waardoor de Spanjaard niet helemaal zeker weet hoe groot de balans werkelijk is. “We konden het volledige plaatje niet zien. Ik weet niet of de topteams een echte snelle ronde hebben gereden of niet. Maar hopelijk zitten we morgen in Q3 en kunnen we zondag punten pakken.”

"Het gaat om de kwalificatie"

Met twee sessies in de top-4 kan Alonso in ieder geval spreken van zijn sterkste vrijdag van het seizoen. Toch blijft de routinier voorzichtig. “Soms rijden we op vrijdag een ander programma dan de rest, of gebruiken we een andere hoeveelheid brandstof. Dat maakt vergelijken lastig. Uiteindelijk gaat het erom wat we zaterdag in de kwalificatie laten zien. Dat wordt de echte test. Maar eerlijk is eerlijk: we zijn optimistischer dan in de afgelopen twee weekenden.”

Aston Martin en Alonso lijken dus een goede basis te hebben gelegd in Singapore, al blijft de Spanjaard de verwachtingen temperen. De kwalificatie op zaterdag moet uitwijzen of de positieve lijn daadwerkelijk doorgetrokken kan worden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin GP Singapore 2025

Reacties (2)

  • Flexwing

    Posts: 149

    Wat denk je zelf is maar een training gaat om morgen kwalificatie

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 22:31
    • TylaHunter

      Posts: 10.522

      In Hongarije waren ze redelijk. Alleen Q3 kregen ze niet het rondje eruit. In de race gingen ze als een baksteen naar onderen maar in Singapore is het nog lastiger inhalen met te korte DRS zones.

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 22:59

