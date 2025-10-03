user icon
Leclerc verklaart flater Ferrari tegenover Norris: "Er was verwarring"
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 19:44
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc schuift de schuld voor zijn botsing met Lando Norris in de tweede vrije training van Singapore vooral in de schoenen van Ferrari. Volgens de Monegask ontstond er “verwarring” bij het team op het moment dat meerdere auto’s tegelijk naar buiten gingen.

In de slotfase van VT2, die al twee keer was stilgelegd met een rode vlag, wilde vrijwel het hele veld snel weer de baan op. Ferrari gaf Leclerc het sein om de pitbox te verlaten, precies terwijl Norris op snelheid door de fast lane kwam. De McLaren tikte de Ferrari aan en klapte vervolgens in de pitmuur, met schade aan de voorvleugel tot gevolg.

Leclerc zag het gevaar zelf niet aankomen. “Het was nogal chaotisch, met beide McLarens die op hetzelfde moment naar buiten reden”, blikt hij terug. “Daardoor werd het voor ons team wat onoverzichtelijk. De monteur dacht dat er nog ruimte genoeg was en ik kreeg nooit het signaal om te stoppen. In zo’n situatie vertrouw je volledig op de mensen in de pit.”

Volgens Leclerc was het vooral pech. “Iedereen wilde tegelijk naar buiten om nog een run te doen na die rode vlaggen. Dan wordt het hectisch en kan zoiets gebeuren. Natuurlijk wil je dit vermijden, maar dit soort dingen horen ook bij een drukke training.”

De stewards riepen Leclerc en Ferrari na afloop op het matje en wezen uiteindelijk het team aan als schuldige. In hun verklaring staat dat de monteur van Leclerc de situatie verkeerd inschatte en “onduidelijke instructies” gaf, waardoor de coureur Norris simpelweg niet kon zien. Ferrari komt weg met een boete van tienduizend euro.

  • schwantz34

    Posts: 40.945

    Typisch Ferrari gevalletje "Stayeeee in Charles, nonono gowe-Ouwte Charles!"

    • 3 okt 2025 - 20:05
  • De Vogel is Geland

    Posts: 541

    Waren ze maar eens een raceweekend bij de pinken

