Charles Leclerc is door de FIA bestraft in aanloop naar de Grand Prix van Singapore. De Monegask kreeg van Ferrari de instructie om tijdens de tweede vrije training naar buiten te rijden, maar kwam daarbij in aanraking met de McLaren van Lando Norris in de pitstraat. De stewards besloten Leclerc zelf te sparen en legden Ferrari een geldboete van tienduizend euro op.

Bij het uitrijden in VT2 ging het namelijk mis. Leclerc botste met Norris, waarna de Engelsman zijn McLaren in de zijkant boorde en zijn voorvleugel beschadigde. Al snel werd duidelijk dat de schuld bij Ferrari lag, aangezien zij hun coureur onveilig naar buiten stuurden. Het Italiaanse team leek dat impliciet toe te geven door monteurs naar Norris te sturen om de Brit te helpen zijn auto weer onder controle te krijgen.

FIA legt straf Leclerc uit

De FIA besloot om Leclerc geen gridstraf, maar een boete voor het team uit te delen. “Na de rode vlag verlieten meerdere auto’s de garages. Leclerc kreeg de instructie van een teamlid om zijn pitbox te verlaten. Dit teamlid had echter de auto van Norris over het hoofd gezien. Die reed al in de 'fast lane' en kruiste het pad van Leclerc”, zo luidde het document van de FIA.

“Het teamlid had ervoor moeten zorgen dat Leclerc veilig de fast lane in kon rijden, maar maakte een verkeerde inschatting en gaf onduidelijke instructies. Leclerc kon Norris niet zien, waardoor de auto’s elkaar raakten”, aldus het race-orgaan.

Voor Leclerc en Ferrari is het dus een valse start van het weekend in Singapore. In tegenstelling tot de eerste vrije training, waar Leclerc nog tweede werd, bleef hij in VT2 steken op een negende plek. Voorafgaand aan het weekend gaf de Monegask al aan dat het dit jaar lastig zal worden om nog een race te winnen.