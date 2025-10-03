user icon
Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 18:38
  • comments 19
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc is door de FIA bestraft in aanloop naar de Grand Prix van Singapore. De Monegask kreeg van Ferrari de instructie om tijdens de tweede vrije training naar buiten te rijden, maar kwam daarbij in aanraking met de McLaren van Lando Norris in de pitstraat. De stewards besloten Leclerc zelf te sparen en legden Ferrari een geldboete van tienduizend euro op.

Bij het uitrijden in VT2 ging het namelijk mis. Leclerc botste met Norris, waarna de Engelsman zijn McLaren in de zijkant boorde en zijn voorvleugel beschadigde. Al snel werd duidelijk dat de schuld bij Ferrari lag, aangezien zij hun coureur onveilig naar buiten stuurden. Het Italiaanse team leek dat impliciet toe te geven door monteurs naar Norris te sturen om de Brit te helpen zijn auto weer onder controle te krijgen.

FIA legt straf Leclerc uit

De FIA besloot om Leclerc geen gridstraf, maar een boete voor het team uit te delen. “Na de rode vlag verlieten meerdere auto’s de garages. Leclerc kreeg de instructie van een teamlid om zijn pitbox te verlaten. Dit teamlid had echter de auto van Norris over het hoofd gezien. Die reed al in de 'fast lane' en kruiste het pad van Leclerc”, zo luidde het document van de FIA.

“Het teamlid had ervoor moeten zorgen dat Leclerc veilig de fast lane in kon rijden, maar maakte een verkeerde inschatting en gaf onduidelijke instructies. Leclerc kon Norris niet zien, waardoor de auto’s elkaar raakten”, aldus het race-orgaan.

Voor Leclerc en Ferrari is het dus een valse start van het weekend in Singapore. In tegenstelling tot de eerste vrije training, waar Leclerc nog tweede werd, bleef hij in VT2 steken op een negende plek. Voorafgaand aan het weekend gaf de Monegask al aan dat het dit jaar lastig zal worden om nog een race te winnen.

 

 

hupholland

Posts: 9.240

en wat bedoel je met consequent? je hoeft een fout in een training niet hetzelfde te beoordelen als een fout in de wedstrijd. In een wedstrijd is er natuurlijk wel strijd om positie en had je in dit geval een andere coureur uit de wedstrijd gereden, dat vraagt toch echt om een andere beoordeling.

  • 4
  • 3 okt 2025 - 19:52
  • Pietje Bell

    Posts: 31.333

    Zoals verwacht aangezien het tijdens een VT was.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 18:44
    • Larry Perkins

      Posts: 60.376

      Terecht dat Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en Gordon dit keer niet werden bestraft...

      • + 2
      • 3 okt 2025 - 20:35
  • Patrace

    Posts: 6.259

    Netjes opgelost dat ze Leclerc niet straffen maar het team straffen. Leclerc kon hier niets aan doen, want het was echt een fout van het team.

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 18:59
    • schwantz34

      Posts: 40.945

      Dikke prima, maar dan moeten de stuwartsen ook consequent blijven met het bestraffen van deze teamfouten bij een unsafe release! De bijpassende hoogte van de boete maakt mij daarentegen geen ene reet uit, want die hoef ik toch niet af te tikken ;)

      • + 3
      • 3 okt 2025 - 19:23
    • hupholland

      Posts: 9.240

      en wat bedoel je met consequent? je hoeft een fout in een training niet hetzelfde te beoordelen als een fout in de wedstrijd. In een wedstrijd is er natuurlijk wel strijd om positie en had je in dit geval een andere coureur uit de wedstrijd gereden, dat vraagt toch echt om een andere beoordeling.

      • + 4
      • 3 okt 2025 - 19:52
    • skibeest

      Posts: 1.893

      Helemaal niet netjes, ontzettend inconsequent. Als het aanraken van de achtervleugel van de auto van een ander team al zwaar wordt bestraft, dan zou het wegduwen nog veel zwaarder gestraft moeten worden

      • + 2
      • 3 okt 2025 - 20:14
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.440

      @skibeest. Wat een vergelijking...

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 21:41
  • jd2000

    Posts: 7.322

    10.000 euro.... zakgeld

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 19:23
  • Aquarius72

    Posts: 704

    Nou het voorgerecht is alweer betaald voor het etentje van de FIA

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 19:23
    • schwantz34

      Posts: 40.945

      Als de FIA Max niet weet te bestraffen moeten ze water bij de wijn doen, en zullen ze tijdens het hoofdgerecht op een houtje moeten bijten...

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 19:46
  • Plextor

    Posts: 105

    Weer klote titel

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 20:01
  • AnalizeThis

    Posts: 65

    Lekkere titel weer! Deze keer zelfs feitelijk onjuist. Lekker bezig !

    • + 3
    • 3 okt 2025 - 20:02
  • Larry Perkins

    Posts: 60.376

    Wordt enkel een geldboete van tienduizend euro voor het team. Zeker weten!

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 20:16
  • Snorremans

    Posts: 38

    Ik blijf het raar vinden dat in zulke gevallen, in dit geval McLaren, zelf voor de kosten van de schade opdraaien.

    Nu is dit het zoveelste voorbeeld waarbij een team benadeeld wordt in zijn BC. Op het moment als er door de stewards bepaald wordt dat er een schuldige is moeten zij, het team, opdraaien voor de kosten.

    Bij race incident / no further action zijn de kosten wel gewoon voor het team

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 20:56
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.463

    10.000 euro wat een lachertje als die voorvleugel van Norris beschadigd is dan gaat dit van de budgetcap af terwijl je er totaal niets aan kan doen.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 21:15
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.440

      De FIA is consequent: putdeksel of niet... Pech gehad.

      • + 1
      • 3 okt 2025 - 21:43
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.440

    Voilà. Geregeld. En dat sommigen beginnen over de budgetcap na een beschadigd voorvleugeltje. Als dat het verschil maakt, is F1 op sterven na dood.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 21:47

