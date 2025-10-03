user icon
Zwaar gefrustreerde Norris weigert terug te blikken op lastige vrijdag

Zwaar gefrustreerde Norris weigert terug te blikken op lastige vrijdag
  Gepubliceerd op 03 okt 2025 18:22
  comments 11
  Door: Bob Plaizier

Lando Norris kende een rommelige vrijdag in Singapore. In de eerste twee vrije trainingen kon hij niet meevechten om de snelste tijden, en hij raakte in de tweede training betrokken bij een vreemd incident in de pitlane. Na afloop had hij geen zin om uitgebreid terug te blikken op zijn dag.

De McLarens werden voorafgaand het weekend gezien als de grote favorieten in Singapore. In de eerste twee vrije trainingen zagen ze er redelijk snel uit, maar ze lijken nog niet in staat te zijn om hun rivalen af te schudden. Oscar Piastri noteerde de snelste tijd in VT2, maar Norris kwam niet verder dan de vijfde tijd. De Brit was vlak voor het einde van de sessie ook nog aangereden door Charles Leclerc in de pitlane, wat hem een beschadigde voorvleugel opleverde.

Incident met Leclerc

Na afloop wilde Norris weinig kwijt over dit incident toen hij hiernaar werd gevraagd door F1 TV: "Nee, het heeft het team wat geld gekost, en dat is best jammer." Verder was Norris vooral ontevreden: "Het was ook een lastige dag voor mij, ik voelde me niet helemaal comfortabel met de auto. Ik mis veel van het gevoel dat ik vorig jaar op dit circuit had."

Norris reageert kortaf

Norris was verder nogal kortaf over zijn dag. De Britse McLaren-coureur is vooral kritisch op zijn eigen prestaties: "Er zijn genoeg dingen om aan te werken. Oscar is heel snel. Ik kan niet klagen, behalve dat ik zelf geen al te goede prestatie heb geleverd."

Als Norris wordt gevraagd naar zijn longruns, wil hij daar ook niet te veel over kwijt. Wederom kwam hij met een kort antwoord toen hij werd gevraagd of de longruns hem nog iets hebben geleerd: "Nee, helemaal niets." 

Verstappen nadert

Voor Norris en McLaren wordt het een belangrijk weekend, ze moeten de aanval van Max Verstappen proberen af te slaan. De Nederlander komt steeds dichter en dichter bij in het kampioenschap, en kende een goede vrijdag in Singapore.

Wingleader

Posts: 3.334

Vind dit kereltje met de week een grotere eikel worden. Maar dat ligt aan mij.

  • 9
  • 3 okt 2025 - 18:23
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Singapore 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Wingleader

    Posts: 3.334

    Vind dit kereltje met de week een grotere eikel worden. Maar dat ligt aan mij.

    • + 9
    • 3 okt 2025 - 18:23
    • schwantz34

      Posts: 40.945

      Lando is de titeldruk, en de bloedvorm waarin de rap op hem inlopende Max verkeert meer en meer aan het voelen en weet zich daar totaal geen raad mee....

      En de altijd uiterlijk onbewogen koele kikker Oscar doet net alsof hij de druk niet voelt, en vertelt gewoon dat hij zijn dagelijkse boodschappen bij de super op de hoek doet zoals hij altijd al heeft gedaan. Maar ondertussen vertelt zijn dramatisch slechte optreden in Baku natuurlijk een heel ander verhaal...'

      En Max? Die geniet zonder enige druk met volle teugen van de wederopstanding van RBR en het weer kunnen winnen van races. En pakt er tussendoor doodleuk nog ff een GT3 winst bij in zijn debut in de groene hel, en ziet verder wel waar zijn schip met de wind vol in de zeilen aan het eind van de rit gaat stranden.

      • + 6
      • 3 okt 2025 - 18:58
    • Mr Marly

      Posts: 7.820

      Je moet er één zijn om er één te herkennen Wingleader ;-).

      • + 5
      • 3 okt 2025 - 19:22
    • da_bartman

      Posts: 6.140

      Nou dat ligt niet aan jou. Iedereen zal toch moeten erkennen dat dit mannetje sinds Miami 2014 erg is veranderd. En bepaald niet in zijn voordeel. Van een vrolijk talent naar een jankerige nep vedette.

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 19:38
    • Larry Perkins

      Posts: 60.377

      Je kunt het interview beter ff bekijken dan hier alleen de gemanipuleerde tekst lezen.
      Ja Lando houdt het kort omdat er niet meer te vertellen is behalve dan dat het sh*t gaat. Andere coureurs doen dat ook vaak in zo'n situatie dus niks vreemds aan. Daarbij blijft Norris vriendelijk en in een oké houding ten opzichte van de interviewer.

      Nogmaals, bekijk de video...
      https://youtu.be/RWAn2ul7jHk

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 21:59
  • BelF1Fanatic

    Posts: 293

    Die jongen is snel maar verder is het helemaal niks..

    • + 3
    • 3 okt 2025 - 18:41
    • schwantz34

      Posts: 40.945

      Lando is een snelle patroon in een lege huls...

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 19:35
  • Avb1

    Posts: 124

    Of Max Of Piastri wordt wereldkampioen klaar

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 18:53
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 306

      En als ik er geld op moet zetten, dan zou dat op Piastri zijn. Maar met alle liefde verlies ik die inzet... 😀

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 19:05
    • schwantz34

      Posts: 40.945

      @Glasvezelcoureur Ga maar vast een bijstandsuitkering aanvragen! ;)

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 19:10
  • Interlagos

    Posts: 928

    De binnenkant van zijn bovenkamer ziet er waarschijnlijk net zo uit als het foei lelijke design van zijn helm.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 19:41

