Zwaar gefrustreerde Norris weigert terug te blikken op lastige vrijdag

Lando Norris kende een rommelige vrijdag in Singapore. In de eerste twee vrije trainingen kon hij niet meevechten om de snelste tijden, en hij raakte in de tweede training betrokken bij een vreemd incident in de pitlane. Na afloop had hij geen zin om uitgebreid terug te blikken op zijn dag.

De McLarens werden voorafgaand het weekend gezien als de grote favorieten in Singapore. In de eerste twee vrije trainingen zagen ze er redelijk snel uit, maar ze lijken nog niet in staat te zijn om hun rivalen af te schudden. Oscar Piastri noteerde de snelste tijd in VT2, maar Norris kwam niet verder dan de vijfde tijd. De Brit was vlak voor het einde van de sessie ook nog aangereden door Charles Leclerc in de pitlane, wat hem een beschadigde voorvleugel opleverde.

Incident met Leclerc

Na afloop wilde Norris weinig kwijt over dit incident toen hij hiernaar werd gevraagd door F1 TV: "Nee, het heeft het team wat geld gekost, en dat is best jammer." Verder was Norris vooral ontevreden: "Het was ook een lastige dag voor mij, ik voelde me niet helemaal comfortabel met de auto. Ik mis veel van het gevoel dat ik vorig jaar op dit circuit had."

Norris reageert kortaf

Norris was verder nogal kortaf over zijn dag. De Britse McLaren-coureur is vooral kritisch op zijn eigen prestaties: "Er zijn genoeg dingen om aan te werken. Oscar is heel snel. Ik kan niet klagen, behalve dat ik zelf geen al te goede prestatie heb geleverd."

Als Norris wordt gevraagd naar zijn longruns, wil hij daar ook niet te veel over kwijt. Wederom kwam hij met een kort antwoord toen hij werd gevraagd of de longruns hem nog iets hebben geleerd: "Nee, helemaal niets."

Verstappen nadert

Voor Norris en McLaren wordt het een belangrijk weekend, ze moeten de aanval van Max Verstappen proberen af te slaan. De Nederlander komt steeds dichter en dichter bij in het kampioenschap, en kende een goede vrijdag in Singapore.