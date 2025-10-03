Horner aast op F1-comeback: "Hij belt met elke teameigenaar"

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt werk te maken van een comeback in de Formule 1. Eerder deze week bleek dat hij al gesprekken had gevoerd met Haas, en Aston Martin-teambaas Andy Cowell dat het er haast op lijkt dat Horner contact zoekt met elk team.

Horner werd afgelopen zomer na twintig jaar trouwe dienst ontslagen door het team van Red Bull. Enkele weken geleden werd er een deal gesloten over een afkoopsom, waardoor de deur voor een comeback nu wagenwijd openstaat voor Horner. De vraag is alleen waar hij terecht kan, en in welke functie hij aan de slag kan gaan bij een ander team.

Horner naar Aston Martin?

Haas-teambaas Ayao Komatsu bevestigde in Singapore al dat ze gesprekken hadden gevoerd met Horner, maar dat dit op niets is uitgedraaid. Aston Martin-teambaas Andy Cowell wilde op donderdag niet bevestigen of ontkennen dat Horner mogelijk naar zijn team zou komen.

Tijdens de persconferentie van de FIA op vrijdag, sloeg Cowell een andere toon aan: "Het lijkt er haast op dat Christian op het moment met alle teameigenaren belt! Ik kan nu wel duidelijk zeggen dat er geen plannen zijn om Christian binnen te halen voor een operationele- of investeringsrol rol in de toekomst."

Deur open bij Alpine

Alpine-managing director Steve Nielsen schoof ook aan bij de persconferentie. Hij gaf aan dat Horner goede banden heeft met zijn baas Flavio Briatore. Hij omschreef hen als oude vrienden: "Ik weet niet waar ze allemaal over praten. Alles wat ik weet, is dat er geen plannen zijn voor Christian om naar Alpine te komen. Maar dat betekent niet dat het niet gaat gebeuren."

Ook Williams-teambaas James Vowles was aanwezig bij de persconferentie, en ook hij moest vragen beantwoorden over Horner: "We zijn blij met de huidige structuur, en deze structuur werkt. Ik zie geen reden om dat te veranderen."