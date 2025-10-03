user icon
Rijdt Hadjar volgend jaar naast Verstappen? "Ik zit in een goede positie"

Rijdt Hadjar volgend jaar naast Verstappen? "Ik zit in een goede positie"
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 14:39
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Isack Hadjar kan zomaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen worden bij Red Bull Racing. De Fransman rijdt dit seizoen zijn eerste volledige Formule 1-jaar bij VCARB, maar is door Helmut Marko inmiddels al bevestigd voor 2026. Waar hij gaat rijden, blijft voorlopig nog de grote vraag.

Hadjar kent een uitstekend rookiejaar bij VCARB. In zijn eerste seizoen in de F1 is hij bijna altijd in Q3 te vinden, scoorde hij tot dusver al 39 punten en bovendien pakte hij een podium tijdens de Dutch GP op Zandvoort. Yuki Tsunoda pakte een goed resultaat tijdens de afgelopen Grand Prix in Azerbeidzjan (P6), maar de geruchten gaan nog steeds rond dat hij vervangen gaat worden door Hadjar.

Hadjar gaat in op situatie

Voor Hadjar zelf is de huidige situatie bijzonder. Hij weet dat hij verzekerd is van een plek binnen de Red Bull-familie, maar tegelijkertijd moet hij nog altijd presteren om de laatste twijfels weg te nemen. “Het is een goede positie om in te zitten, maar tegelijkertijd ben ik mijn hele carrière gewend geweest om tot de allerlaatste race te moeten racen – elk kampioenschap waar ik aan heb meegedaan – om te proberen mezelf te bewijzen en hogerop te komen”, vertelde de Fransman in de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore.

Toch merkt Hadjar dat de bevestiging van Marko iets van de druk heeft weggenomen. “Het is een nieuwe plek om te zijn, maar het haalt zeker wat druk weg. Sterker nog, ik geniet altijd van de druk. Ik heb het gevoel dat ik dan op mijn best presteer.”

Hadjar gaat nog steeds risico's nemen

De jonge coureur weet dat zijn prestaties in de resterende races bepalend zullen zijn voor waar hij volgend jaar terechtkomt. Bij Red Bull zelf komt mogelijk een stoeltje vrij naast Verstappen, terwijl VCARB eveneens een optie blijft. “Laten we eens kijken hoe ik de laatste paar races ga, maar ik ga altijd heel hard pushen en risico’s nemen”, aldus Hadjar strijdvaardig.

Met nog enkele races te gaan heeft de Fransman dus alles om voor te rijden. Een plek naast Verstappen zou de ultieme kans betekenen, maar ook bij VCARB kan hij zijn ontwikkeling voortzetten. Voor Hadjar geldt vooral dat de komende weken beslissend worden voor de volgende stap in zijn carrière.

Reacties (3)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.328

    Hadjar heeft afgelopen week zijn relatie met de 26-jarige Lauren Fitzsimmons
    uit Ottawa, Ontario bekend gemaakt tijdens een fotodump van een gezamenlijke
    week in Tokio. Ze heeft 7 jaar overal en nergens als serveerster gewerkt om zodoende
    de wereld over te kunnen reizen nadat ze aan de Francis Xavier University haar
    Bachelor of Science in Human Kinetics, Minor in Biology had behaald. (LinkedIn)
    Ze is met Hadjar zijn moeder in Singapore aanwezig.

    www.instagram.com/p/DPWTS2gChS4/?img_index=1

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 15:40
    • Larry Perkins

      Posts: 60.349

      Zo te zien wordt Hadjar zijn moeder niet blij van de 26-jarige Lauren Fitzsimmons
      uit Ottawa...

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 15:56
    • Pietje Bell

      Posts: 31.328

      Haha, ze kijkt altijd zo.

      Over Hadjar valt dit te lezen:
      Isack Alexandre Hadjar (21) was born on 28 September 2004 in Paris, France, to an Algerian family of physicians and physicists.
      His father, Yassine Hadjar, is a researcher in quantum mechanics and also served as his kart mechanic. He holds dual Algerian and French citizenship.

      Hadjar initially grew fond of motorsport after watching the Pixar animated movie Cars. His parents bought him a go-kart when he was seven, a year after he started watching Formula One.
      He also contested boxing and judo at a young age.

      Grappig, de vriendin van Bearman is zelfs 6 jaar ouder dan Ollie.

      www.instagram.com/p/DPVn1cRisv9/

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 16:05

