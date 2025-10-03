user icon
Verstappen weet van geen ophouden en aast op nieuwe GT3-uitdaging

Verstappen weet van geen ophouden en aast op nieuwe GT3-uitdaging
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 10:09
  • Door: Bob Plaizier

Het zijn drukke dagen voor Max Verstappen. De Nederlander schreef vorige week de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife op zijn naam. Samen met Chris Lulham was hij daar enorm succesvol, en Verstappen gaat nu geen GT3-uitdaging meer uit de weg.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag in andere klassen wil racen. Hij is een groot liefhebber van de langeafstandsracerij, en hij heeft een eigen GT3-team waar onder meer Lulham voor rijdt in verschillende competities. Afgelopen weekend deelden ze een Ferrari 296 GT3 in de NLS, en wisten ze de race op de Nürburgring Nordschleife met overmacht te winnen.

Trots op Lulham

Verstappen heeft de smaak te pakken, en sprak zich in Singapore uit voor de microfoon van Viaplay: "Het is gewoon heel erg mooi om daar dan samen met Chris te staan. We hebben online natuurlijk al heel veel samen gewonnen, maar dan voor de eerste keer in een echte auto! Ook voor hem, op zo'n circuit, om daar met nul ervaring in te stappen. Hij heeft het heel erg goed gedaan."

Elke uitdaging aangaan

Verstappen durft elke uitdaging in een GT3-bolide nu aan te gaan: "We waren snel. En ik denk: al zet je er veertig GT3-auto's neer, dan... Kom maar op, dat maakt niet uit! Voor ons was het in ieder geval meer om ervaring op te doen. Het gaat dan niet zozeer om de competitie om me heen, want uiteindelijk heb ik die ook niet nodig om mezelf sowieso tot het uiterste te drijven."

"Het is gewoon meer om de auto beter te leren kennen, een GT3-race te rijden met ook zoveel verkeer. En uiteindelijk om de baan nog wat beter te leren te begrijpen. In de regen, halfdroog, op intermediates en slicks. En het snelheidsverschil tussen alle auto's. Dan is zo'n wedstrijd eigenlijk helemaal perfect. Er staat ook veel minder druk op. Zo moet je die races proberen mee te pikken, voordat je aan een echte 24-uursrace meedoet."

