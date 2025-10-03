user icon
icon

Verstappen ziet Red Bull opbloeien en prijst 'waardevolle' Marko

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen ziet Red Bull opbloeien en prijst 'waardevolle' Marko
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 11:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Na een zware eerste seizoenshelft is Max Verstappen nu weer helemaal terug in de strijd om de wereldtitel. Zijn team Red Bull begon als herboren aan de tweede helft van het seizoen, en Verstappen wist te winnen in Monza en Bakoe. Volgens Verstappen heerst er nu weer een goede sfeer bij Red Bull, en hij dankt Helmut Marko.

Red Bull kende een onrustige eerste seizoenshelft. De prestaties vielen tegen, de frustratie bij Verstappen begon te groeien en na twintig jaar nam men afscheid van teambaas Christian Horner. De Brit werd opgevolgd door Laurent Mekies, en de sfeer binnen het team leek beter te worden. Op de baan ging het ook steeds beter en beter, en Verstappen wist het gat met de McLarens te verkleinen. Een goed resultaat in Singapore dit weekend kan het wereldkampioenschap openbreken.

Meer over Red Bull Racing Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Hoe is de sfeer binnen Red Bull?

Verstappen is blij dat Red Bull weer in een rustig vaarwater terecht is gekomen. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "De gebeurtenissen waren natuurlijk best turbulent, maar er werd uiteindelijk ook veel over gesproken. Ik moet zeggen dat het nu binnen het team heel rustig is en er een goede sfeer heerst. Zo moet het ook zijn. Uiteindelijk zijn we natuurlijk qua performance niet tevreden over dit seizoen."

De belangrijke rol van Marko

Verstappen heeft ook veel goede woorden over voor teamadviseur Helmut Marko, waar hij een zeer goede band mee heeft: "Geweldig, ook met Helmut. Maar dat gaat wel verder dan alleen de Formule 1. Ik bespreek natuurlijk met Helmut ook de planning voor de langeafstandsracerij en dat vindt hij natuurlijk ook heel interessant."

Vertrouwenspersoon

Hij weet precies wat hij van Marko kan verwachten: "Helmut loopt natuurlijk al heel erg lang mee in het team en is daarmee ook een soort vertrouwenspersoon. En dat geldt ook nog steeds tussen Red Bull Oostenrijk en Red Bull Racing. Dat werkt nog steeds heel erg goed. Ook vanuit het juniorenprogramma. Ik denk dat het altijd waardevol is om de ervaring van Helmut erbij te hebben."

Freek-Willem

Posts: 6.251

Dat maak jij ervan.
Hij zegt alleen dat de rust is wedergekeerd.

  • 3
  • 3 okt 2025 - 11:43
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 4.700

    Max Verstappen geeft Horner een trap na.

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 11:28
    • Freek-Willem

      Posts: 6.251

      Dat maak jij ervan.
      Hij zegt alleen dat de rust is wedergekeerd.

      • + 3
      • 3 okt 2025 - 11:43
    • DenniSNL1980

      Posts: 325

      😂 @F1jos

      • + 1
      • 3 okt 2025 - 12:18

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar