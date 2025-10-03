Verstappen ziet Red Bull opbloeien en prijst 'waardevolle' Marko

Na een zware eerste seizoenshelft is Max Verstappen nu weer helemaal terug in de strijd om de wereldtitel. Zijn team Red Bull begon als herboren aan de tweede helft van het seizoen, en Verstappen wist te winnen in Monza en Bakoe. Volgens Verstappen heerst er nu weer een goede sfeer bij Red Bull, en hij dankt Helmut Marko.

Red Bull kende een onrustige eerste seizoenshelft. De prestaties vielen tegen, de frustratie bij Verstappen begon te groeien en na twintig jaar nam men afscheid van teambaas Christian Horner. De Brit werd opgevolgd door Laurent Mekies, en de sfeer binnen het team leek beter te worden. Op de baan ging het ook steeds beter en beter, en Verstappen wist het gat met de McLarens te verkleinen. Een goed resultaat in Singapore dit weekend kan het wereldkampioenschap openbreken.

Hoe is de sfeer binnen Red Bull?

Verstappen is blij dat Red Bull weer in een rustig vaarwater terecht is gekomen. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "De gebeurtenissen waren natuurlijk best turbulent, maar er werd uiteindelijk ook veel over gesproken. Ik moet zeggen dat het nu binnen het team heel rustig is en er een goede sfeer heerst. Zo moet het ook zijn. Uiteindelijk zijn we natuurlijk qua performance niet tevreden over dit seizoen."

De belangrijke rol van Marko

Verstappen heeft ook veel goede woorden over voor teamadviseur Helmut Marko, waar hij een zeer goede band mee heeft: "Geweldig, ook met Helmut. Maar dat gaat wel verder dan alleen de Formule 1. Ik bespreek natuurlijk met Helmut ook de planning voor de langeafstandsracerij en dat vindt hij natuurlijk ook heel interessant."

Vertrouwenspersoon

Hij weet precies wat hij van Marko kan verwachten: "Helmut loopt natuurlijk al heel erg lang mee in het team en is daarmee ook een soort vertrouwenspersoon. En dat geldt ook nog steeds tussen Red Bull Oostenrijk en Red Bull Racing. Dat werkt nog steeds heel erg goed. Ook vanuit het juniorenprogramma. Ik denk dat het altijd waardevol is om de ervaring van Helmut erbij te hebben."