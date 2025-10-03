user icon
icon

Piastri reageert nuchter op crash: "Gewoon weer boodschappen gedaan"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri reageert nuchter op crash: "Gewoon weer boodschappen gedaan"
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 08:11
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri staat ondanks zijn uitvalbeurt tijdens de vorige Grand Prix nog steeds eerste in het wereldkampioenschap. De Australiër heeft weinig moeite gehad met zijn crash, aldus zichzelf.

Meer over Oscar Piastri Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

19 sep
 Brown en McLaren vrezen Verstappen: "We willen Max daar weg"

Brown en McLaren vrezen Verstappen: "We willen Max daar weg"

28 sep

De crash van Piastri werd door sommigen bestempeld als stress. Max Verstappen komt steeds dichterbij en is momenteel 69 punten van de Australiër verwijderd. Door de uitvalbeurt van Piastri heeft Verstappen nog meer kans in het wereldkampioenschap.

'Ik had geen moeite met de crash'

"Het was eigenlijk heel makkelijk om weer vooruit te kijken, omdat het overduidelijk was wat er fout ging. Ik nam te veel risico en een circuit als dat in Baku is onvergeeflijk. Het is vaak moeilijk om te weten waar je moet beginnen bij je reflectie na een slecht weekend, maar dat was nu zeker niet het geval", vertelt Piastri aan de aanwezige media.

"Ik heb natuurlijk wat tijd besteed aan het analyseren van wat er misging, maar toen ik daarmee klaar was, was er verder niets speciaals. Op maandagochtend ben ik naar de supermarkt geweest en heb ik gewoon mijn boodschappen gedaan. Dat doe ik normaal ook. Ik heb een normale week gehad. Geen tripjes naar een exotisch eiland. Ik ben gewoon weer in de simulator gestapt", zo zegt Piastri over zijn tijd tussen de twee Grands Prix door.

'We hebben het nu over één race'

"Ja, het is te hopen dat alles nu in één weekend gebeurd is. Er zijn natuurlijk geen garanties dat dat ook zo is. Maar iedereen heeft weleens moeilijke momenten in een seizoen, zelfs de allergrootsten, dus dat is een bemoedigende gedachte."

"De meest recente race zit natuurlijk nog het meeste in je geheugen, en het is vrij gemakkelijk om alleen daaraan te denken. Maar er zijn dit jaar nog 16 andere weekenden geweest waarin ik sterk reed. Daar kan ik veel vertrouwen uit halen. Ik neem de lessen van afgelopen weekend mee en ga gewoon weer verder", sluit Piastri af.

Skoda F1

Posts: 359

Eerst een valse start dan vol op de rem waarna de auto in anti stall schiet dan vervolgens als laatste achteraan aan sluiten om daarna in de vuile lucht compleet je rempunt te missen en hem in de eerste bocht vol in de muur te parkeren.. Nee alles Rustig en Relax! Even naar Jumbo voor een sixpack

  • 5
  • 3 okt 2025 - 08:27
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Knalpijp

    Posts: 2.107

    Ja boodschappen doen in Baku, kent toch niemand je!

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 08:22
  • Skoda F1

    Posts: 359

    Eerst een valse start dan vol op de rem waarna de auto in anti stall schiet dan vervolgens als laatste achteraan aan sluiten om daarna in de vuile lucht compleet je rempunt te missen en hem in de eerste bocht vol in de muur te parkeren.. Nee alles Rustig en Relax! Even naar Jumbo voor een sixpack

    • + 5
    • 3 okt 2025 - 08:27
  • Paulie

    Posts: 4.610

    beetje gemaakt cool doen, klopt inderdaad dat hij na die crash boodschappen ging doen want hij is gespot, alleen lag wel die hele kar vol met sterke drank, om de ellende weg te spoelen

    • + 5
    • 3 okt 2025 - 08:28
    • ILMOP

      Posts: 1.135

      Hij is niet gemaakt cool, hij is cool😂. Het interesseert deze jongen werkelijk geen ene hol. Waar rijders als Charles en Norris huilend naar hun moeders rennen en zichzelf van alles en nog wat verwijten, gaat hij lekker iets anders doen. Dat noem ik cool.

      • + 1
      • 3 okt 2025 - 09:29
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.455

      De teleurstelling kan verschrikkelijk zijn.
      Het is te vergelijken met het zakken voor je rijbewijs...ook al iets wat drie dagen blijft knagen en knagen.

      Toen ik acht keer gezakt was voor m'n rijbewijs was ik al 'n stuk rustiger en ging ik zelfs naar Natte Nel senior, toen nog junior, om mezelf eens lekker te laten verwennen om daarna nog 'n tattoo te laten zetten met 'n afbeelding van 'n loser....

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 09:45
    • Paulie

      Posts: 4.610

      Als je geen rijbewijs hebt, kunnen ze het ook niet afpakken...

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 10:00
  • monzaron

    Posts: 592

    Piastri weet dat hij Norris de baas is en dat Verstappen op ruime afstand is in het klassement . Daar zal ie waarschijnlijk het vertrouwen uit halen. En dat ie over een foutje spreekt is wel makkelijk gezegd , ik heb toch echt meer Piastri foutjes gezien dat weekend .

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 09:10
  • Pleen

    Posts: 668

    Zal die z'n boodschappenkar ook gecrashed hebben? ;-P

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 10:11
  • Go-Maximiliaan

    Posts: 289

    Ik denk dat beide McLaren coureurs een paar races geleden te horen hebben gekregen dat ze na de race 'zichzelf niet te zwaar moeten bekritiseren'. Vooral Norris is de laatste tijd zo relax over zichzelf. Wat hij eerst te veel deed, doet hij nu te weinig!
    Spanning neemt daar echt toe (om meerder redenen).

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 11:17
  • van lotje,g

    Posts: 1.099

    'Ik had geen moeite met de crash. Nee dat zag ik, ging geweldig.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 12:26

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 713
  • Podiums 24
  • Grand Prix 63
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar