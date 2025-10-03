Piastri reageert nuchter op crash: "Gewoon weer boodschappen gedaan"

Oscar Piastri staat ondanks zijn uitvalbeurt tijdens de vorige Grand Prix nog steeds eerste in het wereldkampioenschap. De Australiër heeft weinig moeite gehad met zijn crash, aldus zichzelf.

De crash van Piastri werd door sommigen bestempeld als stress. Max Verstappen komt steeds dichterbij en is momenteel 69 punten van de Australiër verwijderd. Door de uitvalbeurt van Piastri heeft Verstappen nog meer kans in het wereldkampioenschap.

'Ik had geen moeite met de crash'

"Het was eigenlijk heel makkelijk om weer vooruit te kijken, omdat het overduidelijk was wat er fout ging. Ik nam te veel risico en een circuit als dat in Baku is onvergeeflijk. Het is vaak moeilijk om te weten waar je moet beginnen bij je reflectie na een slecht weekend, maar dat was nu zeker niet het geval", vertelt Piastri aan de aanwezige media.

"Ik heb natuurlijk wat tijd besteed aan het analyseren van wat er misging, maar toen ik daarmee klaar was, was er verder niets speciaals. Op maandagochtend ben ik naar de supermarkt geweest en heb ik gewoon mijn boodschappen gedaan. Dat doe ik normaal ook. Ik heb een normale week gehad. Geen tripjes naar een exotisch eiland. Ik ben gewoon weer in de simulator gestapt", zo zegt Piastri over zijn tijd tussen de twee Grands Prix door.

'We hebben het nu over één race'

"Ja, het is te hopen dat alles nu in één weekend gebeurd is. Er zijn natuurlijk geen garanties dat dat ook zo is. Maar iedereen heeft weleens moeilijke momenten in een seizoen, zelfs de allergrootsten, dus dat is een bemoedigende gedachte."

"De meest recente race zit natuurlijk nog het meeste in je geheugen, en het is vrij gemakkelijk om alleen daaraan te denken. Maar er zijn dit jaar nog 16 andere weekenden geweest waarin ik sterk reed. Daar kan ik veel vertrouwen uit halen. Ik neem de lessen van afgelopen weekend mee en ga gewoon weer verder", sluit Piastri af.