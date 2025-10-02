user icon
icon

Marko negeerde Lawson na geweldige prestatie in Bakoe

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko negeerde Lawson na geweldige prestatie in Bakoe
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 21:02
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Liam Lawson kent niet het seizoen waar hij van gedroomd had. De Nieuw-Zeelander begon moeizaam bij Red Bull Racing en moest daardoor na twee races al plaatsnemen in de Racing Bulls. Lawson wist in Azerbeidzjan een goede race te rijden, maar had niets van Red Bull-adviseur Helmut Marko gehoord. 

Meer over Helmut Marko Red Bull gooit het roer om: Data Verstappen redmiddel voor Tsunoda

Red Bull gooit het roer om: Data Verstappen redmiddel voor Tsunoda

23 sep
 Marko gelooft in 'grootste comeback aller tijden' van Verstappen

Marko gelooft in 'grootste comeback aller tijden' van Verstappen

30 sep

Liam Lawson staat momenteel dertiende met dertig punten. Dat zijn er evenveel als Fernando Alonso heeft. In Bakoe haalde Lawson tien punten, dus hij maakte een heuse sprong in de ranglijst voor het wereldkampioenschap. 

Marko belt alleen na slechte races

Liam Lawson zegt niets gehoord te hebben van Helmut Marko om een bijzondere reden: "Helmut belt normaal alleen als je een slechte race hebt gehad! Ik heb ditmaal dus niets gehoord!" Liam Lawson heeft nog geen duidelijkheid voor volgend seizoen. De Nieuw-Zeelander zit nog altijd zonder stoeltje en weet dus niet of hij volgend seizoen in de Formule 1 rijdt. 

Liam Lawson weet zelf ook dat er verbetering nodig is: "Het is voor ons allemaal duidelijk hoe het werkt. We doen dit al lang genoeg; we weten dat we goede prestaties nodig hebben om in de sport te kunnen blijven. Daar ligt mijn focus nu op. Baku was natuurlijk goed, maar ik heb meer van die prestaties nodig in de komende weken", vertelt hij tegenover de internationale media. 

'Het duurt te lang'

Liam Lawson zou graag nu al duidelijkheid willen hebben: "Ik zou het eerlijk gezegd het liefst morgen al weten, ja! Maar iedereen weet dat het binnen dit team iets langer kan duren en dat is precies wat de situatie momenteel is. Ik heb alleen maar controle over mijn eigen prestaties, dus daar ligt de focus op totdat ik een antwoord heb."

"Absoluut, en er komen nu een paar unieke en ook mooie Grands Prix aan. Ik heb inmiddels de cirkel van de hele kalender rondgemaakt, dus ik ken alle circuits waarop we nu komen. Dit is het gedeelte van het seizoen waar ik eerlijk gezegd het meest naar uitkijk, dus daar ligt mijn focus volledig op."

Lawson is comfortabeler met de Racing Bulls

"We hebben dingen in de auto gevonden, ook voor mij persoonlijk, die mij veel comfortabeler maken dan voorheen. Daarmee proberen we het nu zo makkelijk mogelijk voor mij te maken. Het zijn kleine dingen. Tijdens een seizoen leer je als coureur wat je het liefst hebt. Het kunnen set-updingen zijn, soms simpele dingen zoals een iets sterkere voorkant bijvoorbeeld. Maar het kunnen ook meer persoonlijke dingen zijn die mijn positie in de auto net iets comfortabeler maken", zo eindigt de Nieuw-Zeelander.

red slow

Posts: 3.222

Na Canada tot aan Zandvoort doet Lawson het beter dan Hadjar. Het is dat Hadjar in Zandvoort 3e werd anders was de strijd tussen deze twee veel dichterbij geweest

  • 1
  • 2 okt 2025 - 21:49
F1 Nieuws Helmut Marko Liam Lawson Red Bull Racing Racing Bulls GP Singapore 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • red slow

    Posts: 3.222

    Na Canada tot aan Zandvoort doet Lawson het beter dan Hadjar. Het is dat Hadjar in Zandvoort 3e werd anders was de strijd tussen deze twee veel dichterbij geweest

    • + 1
    • 2 okt 2025 - 21:49

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar