Marko negeerde Lawson na geweldige prestatie in Bakoe

Liam Lawson kent niet het seizoen waar hij van gedroomd had. De Nieuw-Zeelander begon moeizaam bij Red Bull Racing en moest daardoor na twee races al plaatsnemen in de Racing Bulls. Lawson wist in Azerbeidzjan een goede race te rijden, maar had niets van Red Bull-adviseur Helmut Marko gehoord.

Liam Lawson staat momenteel dertiende met dertig punten. Dat zijn er evenveel als Fernando Alonso heeft. In Bakoe haalde Lawson tien punten, dus hij maakte een heuse sprong in de ranglijst voor het wereldkampioenschap.

Marko belt alleen na slechte races

Liam Lawson zegt niets gehoord te hebben van Helmut Marko om een bijzondere reden: "Helmut belt normaal alleen als je een slechte race hebt gehad! Ik heb ditmaal dus niets gehoord!" Liam Lawson heeft nog geen duidelijkheid voor volgend seizoen. De Nieuw-Zeelander zit nog altijd zonder stoeltje en weet dus niet of hij volgend seizoen in de Formule 1 rijdt.

Liam Lawson weet zelf ook dat er verbetering nodig is: "Het is voor ons allemaal duidelijk hoe het werkt. We doen dit al lang genoeg; we weten dat we goede prestaties nodig hebben om in de sport te kunnen blijven. Daar ligt mijn focus nu op. Baku was natuurlijk goed, maar ik heb meer van die prestaties nodig in de komende weken", vertelt hij tegenover de internationale media.

'Het duurt te lang'

Liam Lawson zou graag nu al duidelijkheid willen hebben: "Ik zou het eerlijk gezegd het liefst morgen al weten, ja! Maar iedereen weet dat het binnen dit team iets langer kan duren en dat is precies wat de situatie momenteel is. Ik heb alleen maar controle over mijn eigen prestaties, dus daar ligt de focus op totdat ik een antwoord heb."

"Absoluut, en er komen nu een paar unieke en ook mooie Grands Prix aan. Ik heb inmiddels de cirkel van de hele kalender rondgemaakt, dus ik ken alle circuits waarop we nu komen. Dit is het gedeelte van het seizoen waar ik eerlijk gezegd het meest naar uitkijk, dus daar ligt mijn focus volledig op."

Lawson is comfortabeler met de Racing Bulls

"We hebben dingen in de auto gevonden, ook voor mij persoonlijk, die mij veel comfortabeler maken dan voorheen. Daarmee proberen we het nu zo makkelijk mogelijk voor mij te maken. Het zijn kleine dingen. Tijdens een seizoen leer je als coureur wat je het liefst hebt. Het kunnen set-updingen zijn, soms simpele dingen zoals een iets sterkere voorkant bijvoorbeeld. Maar het kunnen ook meer persoonlijke dingen zijn die mijn positie in de auto net iets comfortabeler maken", zo eindigt de Nieuw-Zeelander.