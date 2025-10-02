user icon
Gasly wil opnieuw teamgenoot worden van Verstappen

Gasly wil opnieuw teamgenoot worden van Verstappen
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 20:25
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Pierre Gasly wil maar al te graag een tweede kans als teamgenoot van Max Verstappen. De Fransman mocht in 2019 de eerste twaalf races zichzelf Red Bull Racing-coureur noemen, maar werd daarna gedegradeerd naar Toro Rosso. Gasly heeft het echter niet over Formule 1.

De Fransman werd destijds vervangen door Alex Albon. Destijds stond Gasly zesde met 63 punten en Alex Albon vijftiende met zestien punten. De coureurs werden van stoeltje gewisseld. 

Niet naar Red Bull Racing

Pierre Gasly heeft het niet over de Formule 1. De Franse coureur van Alpine wil samen met Max Verstappen endurance racen. De Fransman zou graag de langeafstandsracerij willen doen met Max Verstappen. "Ik heb een paar hoogtepunten gezien, ik ben op internet gaan kijken naar de start van de race en heb een paar dingen opgezocht om te zien hoe het ging, en ik vind het echt cool", vertelt Gasly tegenover de internationale media in Singapore.

"Ik vind het geweldig dat Max de kans krijgt om dit soort dingen te doen en ik denk dat het uiteindelijk geweldig is. Hij is op een punt gekomen dat hij zijn team heeft, zijn auto's en een mooie manier heeft gevonden om daar te rijden. Ik denk dat het geweldig is voor de sport."

Gasly wil ook in andere klassen rijden

Pierre Gasly zou Verstappen graag achterna willen. Na zijn avontuur in de Formule 1 wil de Fransman graag zijn kwaliteiten in andere klassen laten zien: "Uiteindelijk zou ik het niet erg vinden om in de toekomst met hem mee te doen aan een aantal van zijn races, want ik vind het gewoon ongelooflijk. Natuurlijk houden we van auto's, we houden van racen."

Gasly complimenteert Verstappen ook om het feit dat de Nederlander met Chris Lulham in de auto ging zitten: "Ik vind het feit dat hij iemand uit de sim-wereld erbij heeft vrij uniek; echt heel respectvol en heel cool van hem om al deze dingen te doen."

Wanneer rijdt Gasly zelf op de Nordschleife?

De Fransman is zelf voorlopig nog niet te spotten op de Nordschleife: "Voor mij is het op dit moment gewoon niet zo eenvoudig om dit soort dingen te organiseren. En als je het doet, wil je het goed doen, toch? Je wilt oefenen, wat ervaring opdoen met de auto's, het doen met mensen die je vertrouwt, die je een goede setup kunnen geven."

"Ik denk dat ik dat gewoon niet heb nu. Het vereist gewoon wat meer inzet en daar is het op dit moment niet het juiste moment voor. Maar hopelijk is het in de nabije toekomst wel iets wat we kunnen proberen", eindigt de Fransman.

