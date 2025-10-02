user icon
icon

Spel op de wagen: "Red Bull Racing plukt Dunne weg bij McLaren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Spel op de wagen: "Red Bull Racing plukt Dunne weg bij McLaren"
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 15:39
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Alex Dunne neemt afscheid van het opleidingsprogramma van McLaren en lijkt zijn loopbaan voort te zetten bij Red Bull Racing. De 19-jarige Ier, die dit jaar in de Formule 2 rijdt, maakte vandaag bekend te vertrekken uit het talentenprogramma van McLaren. De BBC weet nu te melden dat Red Bull en Dunne dicht bij een overeenkomst zijn.

Bij McLaren was er weinig uitzicht op een toekomst in de Formule 1. Met Lando Norris en Piastri stevig vastgelegd tot minstens 2026, was er voor Dunne simpelweg geen plek. “Vanaf vandaag heb ik in goed overleg besloten om afscheid te nemen van het McLaren-opleidingsprogramma”, schreef hij op sociale media. “Ik wil iedereen bij McLaren bedanken voor de steun en de kansen die ik heb gekregen. Mijn eerste kilometers in een Formule 1-auto zijn herinneringen die ik altijd zal koesteren.”

Meer over Red Bull Racing Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Dunne dicht bij overstap naar Red Bull

Volgens ingewijden is Dunne dicht bij een overeenkomst met Red Bull. Mocht hij tekenen, dan blijft hij in 2026 actief in de Formule 2 en ligt de weg open richting een mogelijke overstap naar Racing Bulls in 2027. Een Red Bull-woordvoerder wilde niet vooruitlopen op de zaak: “Alex is een talentvolle coureur, maar wij geven alleen commentaar op rijders die daadwerkelijk ons programma hebben ondertekend.”

Dunne beleefde een veelbelovend debuutjaar in de Formule 2, met zeges in Bahrein en Imola. Tegelijkertijd raakte hij door technische problemen en incidenten buiten de titelstrijd. De slotraces in Qatar en Abu Dhabi later dit jaar moeten zijn seizoen afronden.

Dunne in de voetsporen van Verstappen en Vettel?

Ondanks de goede samenwerking besloot McLaren het contract te ontbinden. De Britse renstal benadrukte dat de jongeling veel potentie heeft, maar dat de timing voor een doorbraak in de Formule 1 ongunstig was.

Met een mogelijke overstap naar Red Bull, kan Dunne in de voetsporen treden van grote namen in de F1 als Max Verstappen en Sebastian Vettel. Beide coureurs doorliepen het talentenprogramma van het drankjesmerk, promoveerden via Toro Rosso naar Red Bull en wisten daar allebei vier wereldtitels te winnen.

Paulie

Posts: 4.605

bij McLaren roepen ze; "van Red Bull zitten ze aan d'n Dunne!"

  • 2
  • 2 okt 2025 - 15:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Alex Dunne McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.605

    bij McLaren roepen ze; "van Red Bull zitten ze aan d'n Dunne!"

    • + 2
    • 2 okt 2025 - 15:38
    • schwantz34

      Posts: 40.928

      Deze zeer getalenteerde agressieve coureur heeft de dive bomb tot een ware kunst verheven, als je die in je spiegels hebt loopt het je alle concullega's gauw dunne door de broek!

      • + 0
      • 2 okt 2025 - 16:00
    • Rimmer

      Posts: 12.808

      Alex is een mogelijke goudhaan. In potentie laat hij af en toe Max-achtige dingen zien. Het is nu zaak hem goed te begeleiden. En precies daar wringt de schoen.
      Op dit moment is Alex absoluut geen F1 materiaal. Veel te wild, veel te emotioneel, veel te wisselvallig.
      Of dat onder de snoeiharde vleugels van Marko beter wordt is maar zeer de vraag.
      Alex lijkt mij nou echt zo’n jongen die gewoon de normale route moet volgen, keiharde blunders moet hebben en alle tijd moet krijgen om mentaal te groeien en volwassen te worden.
      Hoewel ik de move snap en het typisch een gevalletje “dit is wat Marko zoekt” is ben ik bang dat Marko ook hem de vernieling in helpt.
      Ik zou hem liever rustig zien rijpen bij Williams en dan over drie jaar in de Mercedes zien stappen. Na twee seizoenen Mercedes zou je dan echt moeten kunnen gaan oogsten met deze jongen. Maar goed, dat is mijn mening. Marko zal waarschijnlijk Liam en Yuki eruit trappen en Arvid en Alex in de Racing Bull gooien met Hadjar in de RBR naast Max. (Wat mijn inziens ook veeeeeel te vroeg komt)

      • + 0
      • 2 okt 2025 - 16:53
  • Pietje Bell

    Posts: 31.304

    Leuk dat RBR deze jongens van ENHYPEN dit weekend uitgenodigd heeft,

    x.com/redbullracin(...)1973725282520760438

    maar ik had ze liever KBS/ Forestella uit zien nodigen.
    Die zijn van wereldklasse en grote Max fans!

    https://youtu.be/EUJ0HA31EBk?list=RDEUJ0HA31EBk

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 15:50
  • nr 76

    Posts: 6.940

    Zal de dikke niet leuk vinden....

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 16:53

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IE Alex Dunne -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Ierse Republiek
  • Geb. datum 11 nov 2005 (19)
  • Geb. plaats County Offaly, Ierse Republiek
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,81 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar