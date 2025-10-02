Alex Dunne neemt afscheid van het opleidingsprogramma van McLaren en lijkt zijn loopbaan voort te zetten bij Red Bull Racing. De 19-jarige Ier, die dit jaar in de Formule 2 rijdt, maakte vandaag bekend te vertrekken uit het talentenprogramma van McLaren. De BBC weet nu te melden dat Red Bull en Dunne dicht bij een overeenkomst zijn.

Bij McLaren was er weinig uitzicht op een toekomst in de Formule 1. Met Lando Norris en Piastri stevig vastgelegd tot minstens 2026, was er voor Dunne simpelweg geen plek. “Vanaf vandaag heb ik in goed overleg besloten om afscheid te nemen van het McLaren-opleidingsprogramma”, schreef hij op sociale media. “Ik wil iedereen bij McLaren bedanken voor de steun en de kansen die ik heb gekregen. Mijn eerste kilometers in een Formule 1-auto zijn herinneringen die ik altijd zal koesteren.”

Dunne dicht bij overstap naar Red Bull

Volgens ingewijden is Dunne dicht bij een overeenkomst met Red Bull. Mocht hij tekenen, dan blijft hij in 2026 actief in de Formule 2 en ligt de weg open richting een mogelijke overstap naar Racing Bulls in 2027. Een Red Bull-woordvoerder wilde niet vooruitlopen op de zaak: “Alex is een talentvolle coureur, maar wij geven alleen commentaar op rijders die daadwerkelijk ons programma hebben ondertekend.”

Dunne beleefde een veelbelovend debuutjaar in de Formule 2, met zeges in Bahrein en Imola. Tegelijkertijd raakte hij door technische problemen en incidenten buiten de titelstrijd. De slotraces in Qatar en Abu Dhabi later dit jaar moeten zijn seizoen afronden.

Dunne in de voetsporen van Verstappen en Vettel?

Ondanks de goede samenwerking besloot McLaren het contract te ontbinden. De Britse renstal benadrukte dat de jongeling veel potentie heeft, maar dat de timing voor een doorbraak in de Formule 1 ongunstig was.

Met een mogelijke overstap naar Red Bull, kan Dunne in de voetsporen treden van grote namen in de F1 als Max Verstappen en Sebastian Vettel. Beide coureurs doorliepen het talentenprogramma van het drankjesmerk, promoveerden via Toro Rosso naar Red Bull en wisten daar allebei vier wereldtitels te winnen.